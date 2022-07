Poliisi ampui aseetonta miestä 46 kertaa Yhdysvalloissa

Akronissa, Ohiossa on surtu poliisin luoteihin kuollutta 25-vuotiasta miestä.

Yhdysvalloissa kuohuttaa tapaus, jossa poliisi ampui kuoliaaksi aseettoman miehen Akronissa, Ohiossa takaa-ajon päätteeksi. Nyt julkisuuteen on kerrottu, että Jayland Walkeria, 25, ammuttiin 46 kertaa.

Walkerin kuolema johtui verenhukasta ja hänen kuolinsyynään oli useat ampumavammat, oikeuslääketieteellisestä ruumiinavauksesta vastannut lääkäri Lisa Kohler sanoi perjantaina CNN:n mukaan.

Poliisi oli yrittänyt pysäyttää Walkerin epäillyn liikennerikkomuksen takia 27. kesäkuuta. Walker lähti kuitenkin ajamaan poliisia pakoon. Poliisi on sanonut, että Walker ampui autostaan noin 40 sekuntia takaa-ajon alkamisen jälkeen.

Walker hyppäsi lopulta ulos autostaan ja juoksi poliiseja pakoon, Sky News on uutisoinut. Poliisin kehokameroille tallentui, kuinka kommandopipoon pukeutunut Walker poistuu autostaan matkustajan puoleisesta ovesta auton ollessa yhä liikkeessä ja juoksee pysäköintialueelle poliisit perässään.

Jayland Walker oli kuollessaan 25-vuotias.

Poliisi on sanonut Walkerin tehneen uhkaavan eleen ennen kuin ampuminen alkoi. Ele ei kuitenkaan näy selkeästi epäselvästä videosta.

Useat poliisit jahtasivat Walkeria noin 10 sekuntia ennen kuin avasivat tulen. Ampuminen kesti noin kuudesta seitsemään sekuntia.

Walkerilta ei löytynyt asetta, mutta hänen autostaan löytyi.

Kahdeksan poliisia on vapautettu toistaiseksi tehtävistään. He saavat kuitenkin yhä palkkaa.

Kohlerin mukaan 15 luotia oli osunut Walkerin keskivartaloon ja Walker oli saanut sisäisiä vammoja muun muassa sydämeensä, keuhkoihinsa ja maksaansa. 17 luotia osui Walkerin lantion ja jalkojen yläosaan, yksi kasvoihin, kahdeksan käsiin ja viisi polviin ja jalkojen alaosaan.

Lisäksi Walkerilla oli viisi ampumahaavaa selässään, NPR siteeraa Kohleria. Kohlerin mukaan on kuitenkin mahdotonta sanoa, tulivatko vammat Walkerin juostessa pakoon vai hänen kääntyessään, kun poliisit olivat jo aloittaneet ampumisen.

Walkerista ei löytynyt merkkejä laittomien huumeiden käytöstä tai alkoholista.

Akronissa on osoitettu mieltä Walkerin kuoleman takia.

Walkerin viime keskiviikkona pidettyihin hautajaisiin osallistui satoja ihmisiä, AP kertoo. Ystävät ja perhe muistelivat Walkerin olleen ujo, kiltti ja huomaavainen mies, jolla oli huumorintajua.

– Hän oli aina kiltti ja niin aito, siitä tulen aina muistamaan hänet, Walkerin serkku Robin Elerick sanoi.

– En halua, että kukaan yrittää saada parasta ystävääni vaikuttamaan huonolta tyypiltä, Dupri Whatley sanoi.

– Koska hän ei ollut. Jos häntä ei olisi, en olisi tässä, missä nyt olen.

Akronissa on osoitettu mieltä ja vaadittu poliisille syytteitä ampumisesta. Yhdysvalloissa mustien kansalaisoikeuksia ajava National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) on vaatinut oikeusministeriötä käynnistämään tutkinnan tapauksesta.