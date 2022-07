Tutkija: Näin mursu päätyi Haminaan – ja tällaiseen ”leikkiin” se voi pyrkiä varomattomien uimareiden kanssa

Norjalaistutkija uskoo, että jossain vaiheessa mursu löytää tien pois Itämereltä ja suuntaa takaisin avomerelle.

Haminaan päätynyt mursu on kulkenut pitkän matkan. Mursun matkaa seurannut norjalainen väitöskirjatutkija Rune Aae uskoo, että mursu on lähtenyt Huippuvuorilta Pohjoiselta jäämereltä.

– Kaikki naaraat ovat Huippuvuorten itäpuolella, kun taas urokset ovat Huippuvuorten länsipuolella.

Toinen vaihtoehto on Venäjälle kuuluva Frans Joosefin maa, joka on saariryhmä Barentsinmerellä, Huippuvuorilta vielä koilliseen. Mursuja on myös Grönlannin itäpuolella, mutta Aae ei usko, että mursu olisi seikkaillut Grönlannista saakka Suomeen.

– Miten se päätyi Suomeen? Kyse on puhtaasta sattumasta. Kun mursut lähtevät Huippuvuorilta, ne voivat lähteä mihin tahansa suuntaan. Suomeen se päätyi, koska se onnistui ohittamaan Tanskan ja Ruotsin, Aae sanoo.

– Se olisi aivan yhtä hyvin voinut päätyä Tanskan länsipuolelle ja päätyä Espanjaan, kuten viime vuonna kävi Wally-mursulle, joka lopulta päätyi Islantiin ja todennäköisesti palasi Huippuvuorille. Stena (Haminan mursu) olisi hyvin voinut myös jäädä Norjaan, mutta se meni etelään ohittaessaan Tanskan sen sijaan, että olisi kääntynyt pohjoiseen.

Poliisi on eristänyt alueen, jossa mursu on.

Aae ei ole varsinaisesti mursututkija, vaikka tutkiikin laajasti eläin- ja kasvikunnan eri lajeja. Hän päätyi seuraamaan mursun matkaa hieman sattumalta, kun Norjassa liikkui samaan aikaan toinenkin mursu.

– Meillä on tällä hetkellä täällä Norjassa Freya-mursu. Se havaittiin lähes samaan aikaan kuin Stena Ruotsissa. Monet luulivat, että kyse oli samasta eläimestä. Sen takia aloin seurata molempia. Molemmat ovat olleet Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa hiljattain. Jotta erotettaisiin nämä yksilöt, aloin seurata molempia.

Aae on julkaissut päivittyvän kartan, jossa havainnot Stena-mursusta näkyvät.

Aae käyttää Suomeen päätyneestä mursusta Stena-nimeä, sillä kyseessä on naaras. Stena-nimi keksittiin Helsingin Sanomien mukaan Latviassa, jossa mursu nähtiin aiemmin.

– Se on ensimmäinen mursu, joka on onnistunut ohittamaan Kööpenhaminan ja uimaan Skåneen ja Saksaan ja Puolaan. Sillä taitaa olla jonkinlaisia vaikeuksia päästä pois, sillä Itämeri on umpikuja.

Asiantuntijat ovat olleet erimielisiä mursun kunnosta. Aae kertoo olleensa huolissaan Stenasta, kun näki siitä Latviassa otetut kuvat.

– Se näytti laihalta, vaikka mursuthan eivät varsinaisesti ole laihoja. Mutta se näytti hieman laihalta. Haminasta otetuissa kuvissa se näyttää kuitenkin hyvinvoivalta. Sillä on nyt kaikki hyvin.

Mursut syövät pitkälti simpukoita, mutta voivat syödä myös muita nilviäisiä ja kalojakin.

–Selvästi se saa ruokaa, koska se näyttää hyvin syöneeltä.

Rune Aaen mukaan mursu vaikuttaa hyvinvoivalta. Mursuilla on tapana lepäillä maalla. Silloin niiden täytyy antaa olla rauhassa.

Aae uskoo, että Stena viihtyy ainakin tovin Suomen rannikolla. Hänellä on selvä ohje ihmisille, jotka haluavat nähdä eläimen.

– Tärkeintä on, että Stenan annetaan olla rauhassa. Älkää koskeko siihen.

Aaen mukaan Stena ei ole vaarallinen. Maalla ollessaan mursu lepää, minkä takia on tärkeää, ettei sitä häiritä.

Jos Stenan kohtaa meressä, tulee myös silloin pitää etäisyyttä, Aae sanoo.

– Älä koskaan yritä uida Stenan kanssa. Se ei ole aggressiivinen, mutta se saattaa yrittää leikkiä kanssasi. Jos mursu, joka painaa 600 kiloa, haluaa tarttua käteesi ja vetää sinut veden alle leikkiäkseen kanssasi, se on todella vaarallista.

Ihmisiä katsomassa vastarannalla olevaa mursua.

On mahdollista, että Stena on ollut Itämerellä jo noin kuukauden. Aae on toiveikas sen suhteen, että Stena pystyisi lopulta uimaan umpikujasta pois.

– Uskon, että lopulta se kääntyy ympäri ja päätyy Norjaan ja lopulta länteen ja taas pohjoiseen. Siihen menee aikaa. Ehkä puoli vuotta, ehkä pidempään. Mutta lopulta hän palaa avomerelle.