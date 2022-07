Venäjä ei ole vieläkään julistanut sotaa eikä aloittanut yleistä liikekannallepanoa. Sen sijaan se pyrkii houkuttelemaan vapaaehtoisia taistelemaan Ukrainassa.

Venäjä on alkanut muodostaa vapaaehtoisista koostuvia pataljoonia kaikilla Venäjän federaation muodostavilla alueilla, Institute for the Study of Warin tuoreimmassa tilannepäivityksessä arvioidaan. Vapaaehtoisten rekrytoiminen alkoi jo kesäkuussa, mutta on kiihtynyt nyt heinäkuussa. ISW:n mukaan uusista vapaaehtoisyksiköistä raportoidaan päivittäin.

Pataljoonien uskotaan koostuvan noin 400:sta miehestä, jotka ovat 18–60-vuotiaita. Vapaaehtoisilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta armeijasta. Vapaaehtoiset käyvät läpi vain 30 päivää kestävän koulutuksen, ennen kuin heidät lähetetään Ukrainaan, ISW:n katsauksessa sanotaan.

Aiemmin Venäjän mediassa on kerrottu, että rekrytoitavat ovat enintään 50-vuotiaita, mutta erillisissä sotilaallisissa asiantuntijatehtävissä ikäraja on 60 vuotta. Vapaaehtoisten on kerrottu solmivan kuuden kuukauden sopimuksen.

ISW:n mukaan Venäjän rekrytointiyritys tulee todennäköisesti kalliiksi, sillä Venäjän puolustusministeriö on luvannut maksaa vapaaehtoisten palkat, kun taas eri alueet maksavat värväytymisbonukset. ISW:n mukaan lähtöpalkat yleisesti ottaen alkavat noin 3 000:sta dollarista (reilu 2 900 euroa) sotilasta kohden. Aiemmin on kuitenkin kerrottu, että palkat voisivat olla jopa 3 800–6 000 euroa.

Tuoreimman tilannepäivityksen mukaan vapaaehtoiset saavat Ukrainassa palveltuaan myös veteraanistatuksen ja veteraanien edut. Tämä tulee maksamaan Venäjän valtiolle vielä vuosia.

Suuri ongelma vapaaehtoisten värväämisessä on lyhyt koulutusaika.

– Ottaen huomioon 30 päivän koulutuksen, jonka vapaaehtoiset saavat ennen taisteluihin menoa, ja joka ei tuota taisteluvalmiita sotilaita, hinta on todella korkea, ISW:n raportissa todetaan.

– Tämä toiminta tuottaa todennäköisesti heikompilaatuisia ”sotilaita” kuin Venäjän armeijassa olevat tavalliset varusmiehet, mutta lähes ammattisotilaiden hinnalla.

ISW:n mukaan ”kyse on ainutlaatuisesta keinosta, joka viittaa siihen, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on yhä haluton määräämään kansalaisensa taistelemaan ja kykenemätön houkuttelemaan heitä taistelemaan vapaaehtoisesti ilman huomattavia kannustimia”.

ISW on listannut useita eri vapaaehtoispataljoonia. Monessa sotilaiden rekrytoiminen on kuitenkin vielä kesken tai sotilaiden koulutus on vasta alkuvaiheessa.