Kommentti: Biden joutui nöyrtymään – kyse ei ole vain saudien öljystä

Yhdysvallat pelkää joutuvansa alakynteen kilpailussa vaikutusvallasta Kiinan ja Venäjän kanssa, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Isänmaallisen miehen on oltava valmis vaikka mihin maansa puolesta. Perjantai-iltana presidentti Joe Biden nöyrtyy Yhdysvaltojen puolesta.

Pari vuotta sitten presidenttiehdokas Biden kutsui Saudi-Arabiaa ”paariamaaksi”. Perjantaina hän siirtyi sinne Israelista Lähi-idän kierroksellaan.

Bidenin loukkaavat sanat oli kohdistettu Saudi-Arabian todelliselle päättäjälle kruununprinssi Mohammad bin Salmanille. Tähän kohdistui epäilyksen varjo sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhasta vuonna 2018. Saudi-Arabian osuudesta julmaan sotaan Jemenissä ei ole mitään epäselvyyksiä. Siksi Biden halusi jäädyttää asekauppoja maan kanssa.

Perjantai-iltana Biden neuvottelee Salmanin kanssa, vaikka Saudi-Arabiassa ei ole muuttunut mikään. Bidenin nöyryytystä lisää se, että Yhdysvalloissa politiikan seuraajat katsovat kyseessä olevan vain yrityksestä ruinata saudeja avaamaan öljyhanojaan. Niin polttoaineen hintaa saataisiin alas, mikä helpottaisi Bidenin demokraattien asemaa marraskuun välivaaleissa.

Näyttää nololta.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden joutuu nöyrtymään Saudi-Arabian kruununprinssin Mohammad bin Salmanin edessä.

Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. New York Timesin mukaan Biden kertoi isännilleen Israelissa, että Saudi-Arabia on valmis avaamaan suoran lentoyhteyden maahan.

Kuulostaa pieneltä, mutta on isoa. Israel toivoo, että Saudi-Arabia kääntyisi virallisestikin sen vastustajasta liittolaiseksi. Käytännössä Iranin pelko on yhdistänyt maita jo pitkään.

Kätilöidessään tätä liittoa Biden jatkaa edeltäjänsä Donald Trumpin työtä. Alun perin hänen piti ottaa viileämpi asenne kaksikkoon.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei kuitenkaan jätä vaihtoehtoja. Boikottien ja vastaboikottien vuoksi energian hinta kohosi. Polttoaineen hinnan nousu ei ole Bidenille ongelma vain Yhdysvalloissa. Se horjuttaa järjestystä ja Yhdysvaltojen intressejä kautta maailman.

Venäjän Vladimir Putin ja Turkin Recep Tayyip Erdogan tapaavat tiistaina Iranin presidentin Ebrahim Raisin. Lähi-itää jaetaan uudestaan.

Yhdysvaltain vihollinen on nyt Venäjä ja kilpailija Kiina. Kumpikin toimii myös Lähi-idässä.

Sota Ukrainassa ei ole katkaissut sen paremmin Israelin kuin Saudi-Arabiankaan välejä Venäjään. Kiina lisää kaupallista toimintaansa alueella.

Jos Yhdysvallat pysyy sivussa, Venäjä ja Kiina hyötyvät. Siksikään Bidenilla ei ole varaa nirsoilla.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa tiistaina Teheranissa Iranin presidentin Ebrahim Raisin ja Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin.

On ennenaikaista pysyä kilpailevien liittokuntien synnystä Lähi-idässä. Turkki on juuri lämmitellyt välillä jäisiä suhteitaan Saudi-Arabiaan. Turkki on Syyrian sodassa eri puolella kuin Venäjä ja Iran.

Mutta kaikki käyvät nyt kauppaa. Jos Yhdysvallat ei osallistu siihen, se häviää.

Isis löytiin Irakissa ja Syyriassa, mutta islamistit eivät ole kadonneet Lähi-idän vakautta uhkaamasta.

Saudi-Arabia on arvaamaton. Kruununprinssi Mohammad bin Salman pyrkii sekä säilyttämään yksinvallan että länsimaistamaan maata. Edellinen varovainen yritys tähän kaatui 40 vuotta sitten islamismin nousuun.

Juuri nyt islamistien taistelujärjestöt al-Qaida ja Isis pitävät matalaa profiilia. Jos Saudi-Arabiassa syntyy tyytymättömyyttä ja levottomuuksia, niiden hengenheimolaiset ovat valmiina. Silloin ne, jotka osallistuvat nyt suhteiden luomiseen Israeliin ja Yhdysvaltoihin, ovat vaarassa.

Biden voi veikata väärää hevosta. Mutta muitakaan ei oikeastaan ole. Sellaista on maailmanpolitiikan arkipäivä.