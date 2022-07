Tällainen mies on Putinin oikea käsi – ”haukkojen haukalla” on poikkeuksellinen suhde presidenttiin

Nikolai Patrushevin kuvaillaan olleen yksi niistä harvoista Putinin sisäpiiriin kuuluvista henkilöistä, jotka saivat kuulla Ukrainan sodan aloittamisesta etukäteen.

Haukkojen haukka, salaliittoteoreetikko, tulinen nationalisti. Näin kuvaillaan usein Venäjän presidentin Vladimir Putinin oikeana kätenä pidettyä neuvonantajaa, Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeriä Nikolai Patrusheviä. Patrushevin nimi on viime kuukausina ollut usein esillä Ukrainan sodan yhteydessä ja spekulaatioissa Putinin seuraajasta.

Putinia vuoden vanhempi Patrushev, 70, on viimeiset pari vuotta kuulunut niiden harvojen sisäpiiriläisten joukkoon, jotka ovat säännöllisesti päässeet tapaamaan presidenttiä, The Washington Post kertoo.

– Patrushevilla on omat suhteensa Putiniin. Hän oli Putinin pomo. Hän on vanhempi. Putinille sellaiset asiat ovat tärkeitä, kuvaili eräs hyvin verkostoitunut moskovalainen liikemies.

Patrushev edustaa Putinin lähipiiriin kuuluvien silovikkien ryhmää. Monet heistä ovat entisiä Neuvostoliiton turvallisuuspoliisin KGB:n upseereja, jotka nousivat valtaan Putinin mukana. Ryhmää edustaa myös neuvostoaikainen ajatustapa, jossa Venäjän uskotaan yhä taistelevan olemassaolostaan länttä vastaan.

Nikolai Patrushev on Putinin läheinen liittolainen.

Patrushev väitti esimerkiksi vuonna 2015 The Guardianin haastattelussa, ettei Yhdysvallat oikeasti välitä Ukrainasta vaan päähuomio on Venäjässä.

– He haluaisivat mieluummin, ettei Venäjää olisi olemassa lainkaan. Valtiona.

Samana vuonna Patrushev varoitti myös Suomesta tulevista negatiivisista vaikutteista vieraillessaan Karjalassa.

– Länsimaiden venäläisvastaisen retoriikan kasvaessa on havaittavissa, että Suomen nationalistiset ja revansistiset poliittiset järjestöt ovat aktivoituneet. He yrittävät entistä enemmän vaikuttaa Karjalan väestöön muutamien meidän omanmaalaistemme, ei-valtiollisten järjestöjemme kautta, Patrushev sanoi.

Patrushev työskenteli Putinin tavoin KGB:n vastatiedustelun yksikössä silloisessa Leningradissa, nykyisessä Pietarissa. Patrushev siirtyi Moskovaan pari vuotta ennen Putinia ja palveli erilaisissa johtotehtävissä KGB:n seuraajan, Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n Lubjankan-päämajalla 1990-luvulla.

Epäselvää on, tunsivatko Patrushev ja Putin toisensa jo 1970-luvulla. Esimerkiksi Politicon vuonna 2017 julkaistussa jutussa kaksikon kerrotaan tavanneen toisensa vasta 1990-luvun alkupuolella.

Sekä Patrushevin että Putinin tunteneen henkilön mukaan Patrushev oli kateellinen, kun Putin ylennettiinkin FSB:n johtajaksi vuonna 1998. Patrushev oli tuolloin kenraaliluutnantti, kun taas Putin oli alempi everstiluutnantti.

– Patrushev oli vanhempi ja korkea-arvoisempi. Mutta Putin nousi edelle, sillä hän oli läheisempi (silloisen Venäjän presidentin Boris) Jeltsinin kanssa, toinen lähde sanoi Washington Postille.

Patrushev nousi kuitenkin FSB:n johtajaksi vuonna 1999, kun Putinista tuli Jeltsinin pääministeri.

Venäjän silloinen pääministeri Vladimir Putin puhui FSB:n johtajana toimineelle Nikolai Patrusheville. Kuvassa myös tuolloin puolustusministerinä toiminut Igor Sergejev.

FSB:n johtajana Patrushevin on syytetty muun muassa hyväksyneen entisen venäläisvakoojan Aleksandr Litvinenkon murhan. Litvinenko myrkytettiin radioaktiivisella poloniumilla vuonna 2006.

Kysymyksiä on myös herättänyt se, mikä oli Patrushevin mahdollinen rooli vuoden 1999 tuhoisissa pommi-iskuissa, joissa kuoli yli 300 ihmistä ja, joista virallisesti syytettiin tshetsheeniterroristeja. Putin päätti pääministerinä aloittaa sodan Tshetsheniassa ja nousi vähän tunnetusta byrokraatista kansallissankariksi.

Patrushev johti FSB:tä vuoteen 2008 asti, jolloin hän siirtyi Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeriksi.

Patrushevin uskotaan olleen yksi niistä Putinin lähipiiriläisistä, jotka tiesivät etukäteen, että Venäjä aloittaisi sodan Ukrainassa. Hän on julkisuudessa perustellut sotaa pitkälti samoilla syillä kuin Putin. Esimerkiksi maaliskuussa Patrushev väitti, että ”erikoisoperaatiossa,” kuten Venäjä sotaa kutsuu, oli kyse Venäjän puolustautumisesta lännestä tulevaa uhkaa vastaan.

– Näissä olosuhteissa meidän oli pakko tehdä ennaltaehkäiseviä toimia varmistaaksemme Venäjän ja sen kansalaisten turvallisuuden, Patrushev sanoi Venäjän valtiollisen uutistoimiston Tassin mukaan.

Kesäkuussa Patrushev väitti, että Venäjä olisi ehdottanut toimia ”aseellisen konfliktin lopettamiseksi Donbasissa, DPR:n ja LPR:n (Donetskin ja Luhanskin kapinallisalueet) ihmisten oikeuksien ja Ukrainan suojelemiseksi uusnatseilta ja Kiovan terroristiselta hallinnolta” ja ”kansanmurhalta”.

Patrushevin retoriikka on pitkälti samankaltaista kuin Putinin. Hänen uskotaan olevan myös yksi harvoista, joka voi selittää ja selventää Putinin ajatuksia.

– Kaikki eivät saa tehdä näin. Tätä eivät kaikki tiedä, huomauttaa tutkija Andrei Kolesnikov Carnegie Endowment for International Peace -ajatushautomosta.

Jopa kun ulkoministeri Sergei Lavrov puhuu, ei ole aina selvää, puhuuko hän Putinin puolesta.

– Diplomaatit yrittävät usein arvailla. He eivät tiedä, mitä Putin haluaa, mutta Patrushev tietää, Kolesnikov toteaa.

Patrushev on myös ottanut kantaa muihin kuin turvallisuusasioihin haastatteluissa, New York Times on kertonut. Esimerkiksi viime syyskuussa Patrushev väitti, että länsimaissa on luovuttu äidin ja isän käsitteistä ja sen sijaan vanhempia kutsuttaan vanhempi ykköseksi ja vanhempi kakkoseksi.

– He haluavat antaa lasten päättää oman sukupuolensa ja joissain paikoissa he ovat jopa menneet siihen pisteeseen, että he ovat laillistaneet avioliitot eläinten kanssa.

Putin toisti kuukausi myöhemmin väitteen ”ykkösvanhemmasta ja kakkosvanhemmasta,” mutta jätti pois viittauksen eläimiin sekaantumisesta.

Patrushevin omasta yksityiselämästä tiedetään melko vähän. Hänet tunnetaan innokkaana lentopalon pelaajana ja on johtanut Venäjän lentopalloliittoa.

Patrushevilla on Elena-vaimonsa kanssa kaksi lasta. Hänen esikoispoikansa Dmitri on toiminut venäläisen energiajätin Gazpromin johtokunnassa ja on tällä hetkellä Venäjän maatalousministeri. Hänen toinen poikansa Andrej on puolestaan käynyt FSB:n akatemian ja toimii Gazprom Neftin johtokunnassa.

