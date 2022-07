Venäjän lain mukaan täysi liikekannallepano on mahdollinen ainoastaan sodassa. Koska Venäjä ei omien sanojensa mukaan käy Ukrainassa sotaa, sen on toistaiseksi turvauduttava muihin keinoihin miehistövajeen korjaamiseksi.

Venäjällä on ollut pidemmän aikaa vaikeuksia täydentää joukkojaan Ukrainassa kärsittyjen tappioiden korvaamiseksi.

Yhdysvaltalainen Institute for the Study of War -ajatushautomo (ISW) kertoi keskiviikkona päivittäisessä tilannekatsauksessaan, että Kreml on todennäköisesti määrännyt Venäjän alueet muodostamaan vapaaehtoispataljoonia sen sijaan, että maassa käynnistettäisiin täysi tai osittainen liikekannallepano.

Vaikka kyse ei ole varsinaisesta liikekannallepanosta, on esimerkiksi venäläinen sotakirjeenvaihtaja ja -bloggaaja Maksim Fomin sanonut Venäjän aloittaneen näin ”vapaaehtoisen liikekannallepanon”.

Venäjän lakien mukaan täysi liikekannallepano on mahdollinen vain sodan aikana. Venäjä ei kuitenkaan johtajiensa mukaan käy Ukrainassa sotaa, vaan suorittaa siellä ”erikoissotilasoperaatiota”.

ISW:n mukaan jokaisen Venäjän 85:sta hallintoalueesta on todennäköisesti muodostettava ainakin yksi vapaaehtoisista koostuva pataljoona. Alueita on todennäköisesti käsketty rekrytoimaan vapaaehtoisia rahallisten kannustimien avulla.

Venäjän median mukaan alueelliset viranomaiset rekrytoivat maksimissaan 50-vuotiaita miehiä kuuden kuukauden sopimuksilla. Erillisissä sotilaallisissa asiantuntijatehtävissä ikäraja on 60 vuotta.

Vapaaehtoisen sotilaan kuukausipalkan kerrotaan olevan keskimäärin 220 000–350 000 ruplaa eli noin 3 800–6 000 euroa. Tarjolla saattaa olla alueesta riippuen myös värväytymisbonuksia sekä sosiaalietuuksia sotilaille ja heidän perheilleen.

ISW:n mukaan Venäjän mediassa on jo vahvistettu vapaaehtoispataljoonien perustaminen Kurskin, Primorskin, Bashkortostanin, Tshuvassian, Tshetshenian, Tatarstanin, Moskovan, Nizhni Novgorodin sekä Orenburgin alueilla kesä-heinäkuun vaihteessa. Tumenin alueella ”vapaaehtoisyksiköiden” muodostamisesta ilmoitettiin viime viikolla.

ISW arvioi, että vapaaehtoispataljoonien myötä Venäjä voi mahdollisesti saada 34 000 uutta sotilasta elokuun loppuun mennessä, jos jokainen hallintoalue onnistuu muodostamaan ainakin yhden 400 vapaaehtoista kattavan sotilasyksikön. Venäläisraporttien perusteella vapaaehtoispataljoonat saavat kuukauden koulutuksen ennen kuin ne lähetetään Ukrainaan.

Pataljoonat eivät kuitenkaan ole valmiita taistelemaan näin lyhyen ajan päätteeksi, ISW arvioi.

Ajatushautomo pitää mahdollisena myös, että jotkut alueista saattavat lykätä pataljoonien perustamista tai jättää sen kokonaan tekemättä. Esimerkiksi Volgogradin alueella viranomaisten kerrotaan pysyneen asiasta tyystin hiljaa.