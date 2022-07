Valtaa himoavien konservatiivien laskelmat menivät uusiksi kauppaministeri Penny Mordauntin suosion myötä, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Penny Mordaunt on konservatiivien syvien rivien suosikki puolueen johtoon ja pääministeriksi.

Nykyaikainen demokratia perustuu puolueisiin. Niissä vallalla on kaksi tasoa. Toinen on se, mitä puolueen eliitti sumplii. Toinen on se mitä puolueen jäsenet haluavat.

Britannian konservatiivipuolueen rivijäsenet tuntuvat haluavan enemmän Penny Mordauntia kuin Rishi Sunakia.

Puolueen uusi johtaja ja pääministeri valitaan mutkikkaasti. Ensin ehdokkaita karsivat useassa äänestyksessä konservatiivien parlamentaarikot. Kahdesta jäljelle jääneestä äänestävät rivijäsenet. Aikaa kuluu syyskuuhun asti.

Ensimmäisten karsintakierrosten jälkeen parlamentaarikkojen suosikki on entinen valtiovarainministeri Rishi Sunak. Kyselyjen perusteella puolueen jäsenten suosikki on kuitenkin kauppaministeri Penny Mordaunt.

Sunakin liikkeet vaikuttavat suunnitelluilta. Hänen eronsa hallituksesta käynnisti viime viikolla pääministeri Boris Johnsonin lähtölaskennan.

Monet rivijäsenet pitivät viihdearvoltaan suuresta Johnsonista. He eivät ymmärtäneet sekavaa kuviota, jonka seurauksena tämä joutui lähtemään.

Konservatiivien ydinkannatus tulee Englannin sydänmailta. Sieltä käsin katsottuna miljonääri Sunak vaikuttaa liian sliipatulta. Intialaissukuinen Sunak saattaa näyttää myös liian etniseltä, mitä ei sanota ääneen.

Hänen häviönsä voisi pistää monet keskeisiä ministerinvirkoja hoitaneet aasialaistaustaiset konservatiivipoliitikot mietteliäiksi.

Maltillisella Rishi Sunakilla on kannatusta puolue-eliitissä.

Penny Mordauntin tarina on loistava.

Hän on kotoisin Torquayn pikkukaupungista etelärannikolta, sotilasperheestä. Nuorena Mordaunt joutui ottamaan vastuuta sisaruksistaan, kun hänen äitinsä kuoli syöpään ja isäkin sairastui. Mordaunt tienasi opiskelurahojaan jopa taikurin apulaisena.

Hän hankki monipuolista kokemusta. Mordaunt on työskennellyt orpokodissa Romaniassa ja ex-presidentti George W. Bushin vaalikampanjoissa Yhdysvalloissa.

Sotaisaan aikaan sopivasti Mordaunt on laivaston reserviläinen ja Britannian ensimmäinen naispuolinen puolustusministeri. Pesti tosin kesti alle kolme kuukautta.

Mordaunt oli brexitin kannattaja, mutta muuten konservatiiviksi vapaamielinen. Tämä oli Boris Johnsoninkin voittoisa yhdistelmä. Mordaunt pitää kuitenkin itsensä paremmin kasassa.

Viime vuonna hän julkaisi teoksen Britain After the Storm, Britannia myrskyn jälkeen. Sen esipuheen kirjoitti Bill Gates. The Timesin mukaan kirjaa kehuivat työväenpuolueen entinen pääministeri Tony Blair ja Elton John.

Muista jäljellä olevista kolmesta ehdokkaasta todellisia mahdollisuuksia uskotaan vielä olevan ulkoministeri Liz Trussilla. Hän toivoo saavansa Johnsonien superfanien ja konservatiivien oikeiston kannatuksen. Truss tunnetaan Venäjän vastaisena haukkana.

Mordauntin suosio yllätti Sunakin lisäksi Trussin. Nyt Mordauntia vastaan hyökätäänkin kaikilta suunnilta.

Julkisuudessa muistetaan, että hän tuli kansalle tutuksi Splash-tv-ohjelmasta. Se oli eräänlainen ”uimahyppää tähtien kanssa”.

Lyhyttä puolustusministerin pestiä lukuun ottamatta hänen ministerinsalkkunsa ovat olleet kevyitä. Vastustajien mukaan Mordaunt on hoitanut niitäkin puolipäiväisesti.

Kulttuurisodan kiihkoilu on levinnyt Atlantin yli brittikonservatiivien riveihin. Mordauntia isketään nyt hänen vanhoilla puheillaan transihmisten oikeuksista, joita pidetään liian liberaaleina.

Puheenjohtajakampanjaa on muutenkin ehditty jo kutsua konservatiivien historian likaisimmaksi.

Liz Truss on kunnostautunut Ukrainan taistelun tukijana.

Viikonloppuna jäljellä olevat puheenjohtajaehdokkaat väittelevät televisiokanavilla ennen parlamenttiryhmän ratkaisevia äänestyksiä.

Sitten kaksi jäljelle jäänyttä aloittavat rivijäsenten käännyttämisen. Jos Mordaunt on yhä mukana, hänellä on valmiiksi etu.

Mutta sitä ennen parlamentissa iskevät pitkät veitset moneen selkään.