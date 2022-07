Putinin ja Erdoganin tulevien neuvottelujen aiheet maailmalle täysi mysteeri – Mika Aaltola kommentoi Teheranin tapaamista

Presidentti Vladimir Putinin ulkomaan vierailut Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen ovat olleet harvassa. Ensi viikolla Putin matkustaa kuitenkin Iraniin tapaamaan Turkin ja Iranin presidenttejä.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin tapaamisessa tuskin käsitellään Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä, arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Kreml tiedotti aiemmin tällä viikolla, että presidentti Putin tapaa Erdoganin sekä Iranin presidentin Ebrahim Raisin ensi tiistaina Iranin pääkaupungissa Teheranissa.

– En jaksa uskoa, että se liittyisi tämän kokouksen agendaan. Turkki antoi hyväksynnän Nato-prosessin etenemiselle. En näkisi, että tämä aihe on mikään erityinen prioriteetti.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi aiemmin, että tapaamisen aikana on määrä keskustella Syyrian tilanteesta. Venäjä ja Iran ovat Syyrian presidentin Bashar al-Assadin tärkeimpiä sotilaallisia ja poliittisia tukijoita, kun taas Turkki on tukenut sotilaallisesti Vapaan Syyrian armeijaa (FSA) ja muita Syyrian kapinallisryhmiä.

Maiden ja alueiden välillä vallitsee sekavuus, johon tapaamisen osapuolet haluavat Aaltolan mukaan selvyyden. Syyrian lisäksi odotettavissa on keskustelua Mustanmeren tilanteesta ja energiakysymyksistä alueella.

– Osapuolet haluavat päästä selvyyteen kannoista. Luulen, että saavutettavissa on tämmöistä alustavaa keskustelua. En näkisi kuitenkaan mitään suuria läpimurtoja tapahtuvan.

Putinin ja Erdoganin odotetaan neuvottelevan myös keskenään. Aiheita ei ole ilmoitettu.

– On vaikea tietää, mitä siellä keskustellaan.

Aaltola painottaa, ettei maiden välillä vallitse luottamuksellinen suhde.

– Ylipäätään se, että he tapaavat, on keskeinen uutinen. Turkki on ottanut välittäjän roolia, mutta seuraavasta tapaamisesta ei ole sovittu.

Vaikka suuria konkreettisia tuloksia tapaamiselta ei ole odotettavissa, Putinille valtion päämiesten tapaamisella on symbolista merkitystä.

Yhdysvaltojen mukaan Iran suunnittelee toimittavansa satoja drooneja Venäjälle Ukrainaa vastaan käytettäväksi. Valkoisen talon mukaan osa drooneista on aseistettuja.

– Tapaaminen on tietyllä lailla teatteria, Putinin tapaamiset on symbolisesti relevantteja. Venäjälle Iran on liittolainen ja jos sieltä saadaan tukea, niin se on heidän näkökulmastaan hyvä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan kyseessä on vasta Putinin toinen ulkomaan vierailu Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen.

Aaltola muistuttaa, että Putin tapaa ensimmäistä kertaa sodan syttymisen jälkeen nyt myös Nato-maan johtajan.