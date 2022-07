Suomalaista Marjaa kohtasi Portugalissa ”infernaalinen näky” – ”Miten paljon totaalista tuhoa tuollaisesta syntyy!”

Marja todisti hurjia liekkejä Portugalin etelärannikolla.

Maastopalosta johtuva liekkimeri valaisi Portugalissa Faron kaupungin taivaan keskiviikkoaamuyönä.

Portugalissa asuva suomalainen Marja todisti kotinsa terassilta hurjaa näkyä, kun maastopalon liekit loimusivat Faron lentokentän länsipuolen ja Quinta do Lagon välisessä maastossa.

– Olihan se aika infernaalinen näky. Emme ole tuollaista aikaisemmin todistaneet.

Marjan onneksi tuulensuunta oli sellainen, että evakuointia ei ole tarvinnut pohtia. Voimakas, puuskainen tuuli on puhaltanut idän suunnasta kohti Quinta do Lagon aluetta, jossa joitain taloja on jouduttu tyhjentämään.

– Olihan se pelottava näky. Miten paljon totaalista tuhoa tuollaisesta syntyy! Marja kuvailee näkemäänsä.

Valtavat liekit valaisivat öisen Faron kaupungin.

Etäisyyttä paloalueeseen Marjalla on noin kuutisen kilometriä. Hänen asuntonsa sijaitsee mäen rinteellä, josta on ollut hyvä seurata tilanteen kehittymistä.

Yöllä tuuli puhalsi 19 kilometrin tuntivauhtia ja Marjan arvion mukaan liekit olivat pahimmillaan 30–40 metrin korkuisia. Portugalin eteläisellä Algarven alueella, jossa Faro sijaitsee, ei Marjan kuuleman mukaan ole 42 vuoteen ollut näin paloherkkiä olosuhteita.

– Siinä mielessä oli onni, että palon alku ei yltänyt tiheään asutuskeskukseen.

Tuulen suunnan johdosta savu tai sen haju ei toistaiseksi ole yltänyt Marjan asunnolle. Nyt torstaina näyttää siltä, että palo on toistaiseksi saatu hallintaan, joskin voimistunut tuuli näkyy virittävän uusia pienempiä pesäkkeitä.

Alueen yllä työskentelee parhaillaan sammutuskalustoa, kuten helikopteri ja lentokone. Lisäksi paloautoja on alueella runsaasti liikkeellä.

Kova tuuli, äärimmäisen kuiva maasto ja 34 asteen kuumuus ovat olleet tuhoisa yhdistelmä.

– Nyt palaneelta alueelta kohoaa sammutustöiden jälkeistä harmaata savua, Marja kertoo.

Suuri savupatsas valtasi taivaan.

Tukalat helleaallot sekä metsäpalot ovat kiusanneet Portugalia ja Espanjaa. NBC Newsin mukaan Keskiviikkona lämpötilat nousivat parhaimmillaan 45 asteeseen molemmissa maissa.

Kyseessä on lähes ennätyslukema. Portugalin lämpöennätys on vuodelta 2003, jolloin lämpömittari kohosi 47 celsiusasteeseen.

Helleaallon johdosta Portugalissa sekä Espanjassa paloi yli 20 maastopaloa. Portugalissa noin puolet maasta on vakavan säävaroituksen alla kuumuuden vuoksi.

Lissabonin pohjoispuolella sijaitsevan Leirian kaupungin lähistöllä tuhoutui maastopalossa yli 3 000 hehtaarin kokoinen alue. Yhteensä 2 841 palomiestä on taistellut maastopaloja vastaan koko maassa.