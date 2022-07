Maastopalot roihuavat, kun jopa 45 asteen helle piinaa Etelä-Eurooppaa

Helleaalto on aiheuttanut maastopaloja Portugalissa, Espanjassa ja Ranskassa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Yli 20 maastopaloa raivosi Portugalissa keskiviikkona. Useita maastopaloja raportoitiin Reutersin mukaan myös Portugalista ja Ranskasta, jossa noin 800 palomiestä sammutti tulipaloja maan eteläosissa.

Etelä-Eurooppa kärvistelee kovassa helteessä, ja lämpötila nousi keskiviikkona 40–45 asteeseen.

Meteorologit ovat varoittaneet lämpöaallon leviävän ja voimistuvan entisestään. Aikaisempien lämpöennätysten uskotaan voivan rikkoutua. Portugalin aikaisempi lämpöennätys on 47,3 astetta. Ennätys on vuodelta 2003.

Manner-Portugalissa paloja sammutti yhteensä yli 2 000 pelastajaa.

Kyliä on evakuoitu, ja Leiriassa Keski-Portugalissa viranomaiset sulkivat moottoritien maastopalojen vuoksi. Sammutustöissä käytettiin vettä pudottavia helikoptereita ja lentokoneita.

Lounais-Ranskassa sijaitsevassa Girondessa on puolestaan palanut yli 2 700 hehtaaria maastoa ranskalaisen uutiskanava BFM TV:n mukaan. Teitä on suljettu ja yli 500 asukasta on evakuoitu Landirasin kaupungin alueelta.

Ilotulitteet on kielletty metsien läheisyydessä Girondessa keskiviikosta ensi maanantaihin saakka. Torstaina 14. heinäkuuta juhlitaan Ranskan kansallispäivää.

Hiekkadyyneistään tunnetussa Dune du Pilatissa viideltä eri leirintäalueelta evakuoitiin varautumistoimena yhteensä 6 000 ihmistä.

Länsi-Espanjan Extremadurassa palomiehet evakuoivat muutamia satoja alueen asukkaita varotoimina maastopalojen vuoksi.

Palomiehet ovat tehneet sammutustöitä Extremaduran lisäksi myös Salamancan provinssissa, johon maastopalot olivat levinneet.