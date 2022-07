Venäjän puolustusministeriö ei avaa sitä, mihin väite ”eliminoiduista” suomalaisista perustuu. Suomen ulkoministeriön tiedossa ei ole, että Ukrainassa olisi kuollut tai haavoittunut suomalaisia.

Venäjän puolustusministeriö väittää Telegramissa julkaistussa tilastokatsauksessa, että 20 suomalaista olisi ”eliminoitu” Venäjän helmikuussa aloittaman sodan aikana Ukrainassa.

Tilastokatsauksesta ei käy ilmi, mitä ”eliminoitu” käytännössä tarkoittaa: onko kyse Venäjän mukaan kuolleista, haavoittuneista, vangituista vai kaikista näistä. Tilastokatsauksesta ei käy myöskään ilmi, mihin Venäjä väitteensä perustaa.

Suomen ulkoministeriöstä kerrottiin Ilta-Sanomille tiistai-iltana, ettei sen tiedossa ole, että Ukrainassa olisi kuollut tai haavoittunut suomalaisia.

MTV on aiemmin uutisoinut yhdestä haavoittuneesta suomalaisesta.

– Tästä meidän Suomi-porukastamme ei ole kuin yksi haavoittunut niin, että hän on jonkin aikaa pois pelistä. Ukrainassa on hoidettu hyvin, lääketiede on todella kehittynyttä. Haavoittunut toipuu tällä hetkellä ukrainalaisessa sotilassairaalassa, joukkueenjohtaja Topi Huhtala kertoi MTV:lle kesäkuun alussa.

Venäjän puolustusministeriön julkaisemassa tilastossa on listattu eri maanosia ja maita. Tilastossa on myös sarakkeet sille, kuinka moni eri maan kansalainen olisi saapunut Venäjän mukaan Ukrainaan, kuinka moni ”eliminoitu” ja kuinka moni lähtenyt.

Venäjä väittää esimerkiksi, että se on ”eliminoinut” 177 kanadalaista, 220 yhdysvaltalaista, 550 puolalaista, 124 brittiä ja 170 georgialaista. Mitään todisteita siitä, että luvut pitäisivät paikkansa, ei ole esitetty.

Tilaston mukaan Venäjä olisi ”eliminoinut” yhteensä 2 347 ulkomaalaista.

Venäjä nimittää ulkomaalaisia taistelijoita palkkasotureiksi. Myös Venäjän tukemat ukrainalaiset separatistit ovat väittäneet ulkomaalaisten taistelijoiden olevan palkkasotureita, vaikka nämä taistelisivatkin Ukrainan armeijan riveissä.

Venäjän käyttämän määrittelyn taustalla vaikuttavat Geneven sopimukset, jotka säätelevät haavoittuneiden, sotavankien ja siviilien kohtelusta. Venäjä väittää, etteivät nämä sopimukset päde Ukrainassa taistelevien ulkomaalaisten kohdalla.

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta muistuttaa, että tilastossa on kyse propagandasta.

– Pelottelu on varmaan se päätavoite. Venäjän luvut ukrainalaisista kaatuneista ovat olleet aina yläkanttiin ja Venäjän raportoimien lukujen mukaan he ovat jo monta kertaa tuhonneet sen kaluston, joka Ukrainalla oli ennen sotaa. Eli hyvin skeptisesti suhtautuisin tähän, Käihkö sanoo.

Käihkön mukaan tilastolla halutaan pelotella ulkomaalaisia, jotka harkitsevat liittymistä Ukrainan joukkoihin. Osana tätä pelottelustrategiaa on Käihkön mukaan myös esimerkiksi se, että Ukrainan riveissä taistelleita ulkomaalaisia on tuomittu kuolemaan Venäjän tukemien separatistien tuomioistuimessa.

Toisaalta tilaston toinen kohderyhmä ovat venäläiset.

– Sisäpoliittisestihan Venäjä on antanut ymmärtää käyvänsä sotaa myös Natoa vastaan. Sitä näkökantaa ja viestiä tämä vahvistaa.

Käihkö huomauttaa, että toistaiseksi julkisuuteen on kerrottu vain muutamista pidätetyistä ulkomaalaisista taistelijoista.

– Tämä yli 2 000 eliminoitua kuulostaa kyllä kovalta.