Samaa sukupuolta olevien avioliiton laillistamista vaativa kansalaisaloite on kerännyt yli 27 900 allekirjoitusta.

Presidentti Volodymyr Zelenskyillä on 10 päivää aikaa vastata kansalaisaloitteeseen.

Ukrainassa kansalaisaloite samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliittojen laillistamiseksi on saavuttanut riittävästi allekirjoituksia, jotta se siirtyy presidentin harkittavaksi, BBC uutisoi.

Kesäkuussa julkistettu aloite on kerännyt yli 27 900 allekirjoitusta. Presidentti Volodymyr Zelenskyillä on nyt 10 päivää aikaa vastata aloitteeseen.

Homoseksuaalisuus ei ole laitonta Ukrainassa, mutta samaa sukupuolta olevien avioliittoja ja rekisteröityjä parisuhteita ei tunnisteta. Tämä on johtanut erityisiin ongelmiin seksuaalivähemmistöihin kuuluville Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa. Koska samaa sukupuolta olevien liittoja ei ole huomioitu laissa, ei sodassa kuolleen puoliso voi esimerkiksi järjestää hautajaisia.

– Tällä hetkellä jokainen päivä voi olla viimeinen, kansalaisaloitteessa todetaan.

LGBT-yhteisö on kutsunut aloitetta ”tärkeäksi hetkeksi” yhteisön jäsenille.

– On tärkeää, että LGBTQ-ihmisillä on oikeus nähdä puolisonsa ja viedä heidän ruumiinsa ruumishuoneelta ja hakea korvauksia, jos tarvetta on, sanoi Kiovan Priden viestinnästä vastaava Oksana Solonska.

– Kaikilla aviopuolisoilla on nämä oikeudet. Me todella toivomme, että samaa sukupuolta olevien avioliitot laillistettaisiin, jotta ihmiset pystyisivät huolehtimaan toisistaan.

Epäselvää on, aikooko Zelenskyi päättää samaa sukupuolta olevien avioliittojen laillistamisen puolesta. Zelenskyi esiintyi vaalikampanjansa aikaan liberaalina ja progressiivisena.

– Antakaa heidän (LGBTQ-yhteisön) olla rauhassa, jumalan tähden, Zelenskyi sanoi ensimmäisessä suuressa tiedotustilaisuudessaan lokakuussa 2019.

Zelenskyi sanoi, että kieli, uskonto ja seksuaalinen suuntautuminen olivat jokaisen ukrainalaisen oma asia.

Zelenskyi ei kuitenkaan tehnyt mitään tarkempia lupauksia liittyen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaan, Atlantic Council -ajatushautomon vuonna 2020 julkaistussa tekstissä todetaan.