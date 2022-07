Putin tapaa Erdoganin ensi viikolla

Uutistoimisto Reutersin mukaan vierailu Iraniin on vasta toinen Putinin ulkomaanvierailu Ukrainan sodan alkamisen jälkeen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin sekä Iranin presidentin Ebrahim Raisin ensi tiistaina Iranin pääkaupungissa Teheranissa, Kreml tiedottaa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan kyseessä on vasta Putinin toinen ulkomaan vierailu Ukrainan sodan alkamisen jälkeen.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että tapaamisen aikana on määrä keskustella Syyrian tilanteesta. Venäjä ja Iran ovat Syyrian presidentin Bashar al-Assadin tärkeimpiä sotilaallisia ja poliittisia tukijoita, kun taas Turkki on tukenut sotilaallisesti Vapaan Syyrian armeijaa (FSA) ja muita Syyrian kapinallisryhmiä.

Putin ja Erdogan kävivät eilen maanantaina puhelinkeskustelun, jonka aikana presidentit keskustelivat pyrkimyksistä helpottaa viljan vientiä Ukrainasta. Kreml tiedotti, että presidentit tulevat tapaamaan myös kasvotusten.

Turkin Istanbulissa järjestetään keskiviikkona uusi neuvottelukierros ukrainalaisen viljan vientiin liittyen. Venäjän ulkoministeriön mukaan kokoukseen osallistuvat Turkin, Ukrainan ja Venäjän lisäksi YK:n edustajat.

Maanantaina Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi puhuneensa Turkin Erdoganin kanssa tarpeesta avata Ukrainan satamien sulku.

Venäjä on estänyt sodan kuluessa ukrainalaisen viljan viennin Mustanmeren satamista, mikä on osaltaan johtanut ruoan hinnan nousuun sekä maailmaa uhkaavaan ruokakriisiin. Ukraina on toistuvasti syyttänyt Venäjää viljan varastamisesta miehitetyiltä alueilta.