Suora lähetys kello 16.45: Nasa julkaisee avaruusteleskooppi James Webbin ottamia historiallisia kuvia

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa julkaisee tiistaina ensimmäisiä avaruusteleskooppi James Webbin ottamia kuvia. Lehdistötilaisuus kuvien julkaisusta käynnistyy kello 17.30 Suomen aikaa.

Tilaisuutta on mahdollista seurata suorana lähetyksenä tämän artikkelin yläosassa olevasta videoikkunasta. Lähetys käynnistyy kello 16.45.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden esitteli ensimmäisen kuvista jo tiistain vastaisena yönä Valkoisessa talossa järjestetyssä ennakkotilaisuudessa. Kuvassa nähtiin tuhansia kaukaisia galakseja ja valoa yli 13 miljardin vuoden takaa.

Nasan mukaan James Webbin ensimmäisiin kuvauskohteisiin kuuluvat muun muassa tuhansien valovuosien päässä oleva Kölin tähtisumu sekä yli tuhannen valovuoden päässä oleva eksoplaneetta WASP-96b.

Nasan johtajan Bill Nelsonin mukaan luvassa on muun muassa ”syvin kuva, jota universumista on koskaan otettu”. Kuvat nähneiden mukaan niistä on jo opittu uutta tietoa.

– Kun näin kuvat ensi kertaa, opin hetkessä universumista kolme asiaa, joita en tiennyt aiemmin. Se löi minut ällikällä, kertoo AFP:lle tähtitieteilijä ja varhaisen maailmankaikkeuden asiantuntija Dan Coe.