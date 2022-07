Vuosisadan konservatiivisin korkein oikeus järisyttää Yhdysvaltoja peruskiviä myöten – demokratian perusasiat voivat olla vaakalaudalla, katsoo lainoppinut

Yhdessä viikossa aborttioikeus katosi, aseenkanto-oikeus vahvistui, kirkon ja valtion raja heikkeni ja ilmastopäästöjen leikkaaminen vaikeutui.

Yhdysvalloissa sulatellaan nyt historiallisia korkeimman oikeuden viikkoja, joiden aikana yhdysvaltalaiset naiset menettivät liittovaltion takaaman oikeuden aborttiin, joka heillä oli ollut jo liki 50 vuoden ajan. Vuoden 1973 Roe vastaan Wade -päätöksen kumoutumisen myötä aborttikysymys palautui osavaltioille, joista moni kielsi abortin välittömästi etukäteen säädetyillä lailla.

Aborttioikeus on kuitenkin vain yksi monista asioista, joita radikaalin konservatiivi­enemmistön dominoima korkein oikeus on viime viikkoina ravistellut. Ennen istuntotaukoaan korkein oikeus linjasi myös, että New Yorkin osavaltion aseenkanto-oikeutta julkisilla paikoilla rajoittanut laki oli perustuslain vastainen.

Oikeus myös asettui entisen koulun jalkapallovalmentajan kannalle kiistassa, jossa hän oli menettänyt työpaikkansa johdettuaan oppilaita yhteisrukouksessa jalkapallokentällä. Päätöksen katsotaan murentavan uskonnon ja valtion välistä raja-aitaa sallimalla valtion työntekijöille laajemmat oikeudet harjoittaa uskontoaan töissään. Ratkaisu oli voitto kristityille konservatiiveille, jotka ovat pyrkineet tuomaan rukoilua julkisiin kouluihin.

– Tämä saattaa olla konservatiivisin korkein oikeus sataan vuoteen. Viimeksi kun korkein oikeus oli näin konservatiivinen, oli enemmistö 5–4. Nyt se on 6–3, kertoo STT:lle American University Washingtonin lainkäytön professori Stephen Wermiel.

Kirsikkana konservatiivien kakun päällä oli korkeimman oikeuden päätös rajoittaa liittovaltion ympäristönsuojeluvirasto EPA:n toimivaltaa ilmastonmuutosta kiihdyttävien päästöjen rajoittamisessa. Päätös otettiin tyrmistyneenä vastaan ilmastonmuutoksen vastaista työtä tekevien parissa.

Ihmisiä osoittamassa mieltä EPA:n toimivaltaa rajoittavaa korkeimman oikeuden päätöstä vastaan.

"Viimeiset pari viikkoa suunnattoman merkittäviä"

STT:n sähköpostitse haastattelemien yhdysvaltalaisten lainoppineiden mukaan viime viikot olivat historiallisia koko korkeimman oikeuden instituution historiassa.

– Viimeiset pari viikkoa ovat olleet suunnattoman merkittäviä korkeimman oikeuden historiassa ja konservatiivista laintulkintaa ajavalle liikkeelle. Lopettamalla liittovaltion takaaman oikeuden aborttiin, rajoittamalla osavaltioiden kykyä säännellä aseita, hämärtämällä rajaa kirkon ja valtion välillä sekä rampauttamalla EPA:n auktoriteettia tuomioistuimen konservatiivit ovat tehneet selväksi, etteivät he hukkaa aikaansa kaivertaessaan konservatiivisia visioitaan Amerikasta lakiin, kertoo STT:lle Massachusetts Amherstin yliopiston oikeustieteen ja politiikan tutkimuksen professori Paul Collins.

Professorin mukaan korkeimman oikeuden hyvin nopea käännös konservatiiviseen suuntaan kielii siitä, kuinka hyvin konservatiivista laintulkintaa ajava liike on onnistunut tavoitteissaan Yhdysvalloissa. Nyt oikeudessa nähdyt päätökset ovat sellaisia, joita on ajettu jo vuosikymmenien ajan. Seurauksena korkein oikeus on syrjäyttämässä vuosikymmeniä voimassa olleita ennakkotapauksia, mikä on korkeimman oikeuden historiassa varsin poikkeuksellista.

Collinsin mukaan korkeimman oikeuden seuraavia tavoitteita voivat olla yhdysvaltalaisten äänestysoikeuksien kaventaminen, seksuaalivähemmistöjen oikeuksien laajentumisen pysäyttäminen, yritysten vallan kasvattaminen ja rikoksista syytettyjen oikeuksien kaventaminen.

Myös professori Wermielin mukaan moni muu selvänä pidetty oikeus voi jatkossa olla vaakalaudalla.

– (Roe vastaan Waden kumonneessa) Dobbs-päätöksessä sen korostaminen, onko oikeus syvälle juurtunut historiaamme ja perinteisiimme, voi johtaa korkeimman oikeuden harkitsemaan uusiksi saman sukupuolen edustajien oikeutta avioliittoon sekä intiimisuhteiden yksityisyydensuojaa, Wermiel sanoo.

Aborttipäätös jakoi maan kahtia

Korkeimman oikeuden ottama kansan enemmistöä jyrkästi konservatiivisempi linja on jo vaurioittanut koko instituution uskottavuutta kansan silmissä, sanoo Collins.

– Korkeimman oikeuden nauttima luottamus kansan keskuudessa on kaikkien aikojen matalimmalla tasolla. Tämä todennäköisesti leviää muille oikeusjärjestelmän alueille, ja yhdysvaltalaiset alkavat kyseenalaistamaan sitä, pitääkö heidän noudattaa epälegitiimeinä pidettyjen oikeustoimijoiden määräyksiä.

Tämä luottamuspula olisi Collinsin mukaan vielä peruutettavissa jos korkein oikeus rajoittaisi toimiaan, mutta se ei näytä nykyisellä kokoonpanolla todennäköiseltä. Wermielin mukaan on vaikea arvioida sitä, mitä seurauksia voi olla sillä, että luottamus korkeimpaan oikeuteen rapistuu.

– Tapanamme on totella korkeimman oikeuden määräyksiä, koska se on perinne ja uskomme oikeusvaltioon. Uskon sen jatkuvan, mutta on vaikea sanoa sitä varmasti, ja vaikea tietää mitä tapahtuu, jos tämä muuttuu.

Erityisesti aborttipäätöksellä katsotaan olevan Yhdysvaltoja kahtia jakava vaikutus. Maantieteellisen jaon lisäksi aborttikiellot asettavat eri tuloluokkien naiset eriarvoiseen asemaan.

– Roe vastaan Wade -päätöksen kumoaminen on sallinut osavaltioille abortin tiukan rajoittamisen ja jopa kieltämisen. Tämä tarkoittaa sitä, että on syntymässä käytännössä kaksi eri Amerikkaa mitä tulee lisääntymisoikeuksiin. Päätöksellä on myös suhteettoman suuri vaikutus pienituloisiin yhteisöihin, Collins sanoo.

Collinsin mukaan rikkaiden naisten on helppo jatkossakin tehdä abortti osavaltionsa ulkopuolelle matkustaessa, mutta köyhistä oloista lähtöisin oleville naisille tämä on harvemmin vaihtoehtona.

Seuraava myrsky jo horisontissa

Seuraava valtakunnallista riitelyä aiheuttava korkeimman oikeuden tapaus on jo luvassa oikeuden seuraavalla istuntokaudella. Korkein oikeus on ottanut käsittelyynsä tapauksen, joka saattaa muuttaa radikaalisti sitä, miten liitovaltion vaalit järjestetään osavaltioiden tasolla.

Moore vastaan Harper -tapauksessa ajetaan niin kutsuttua itsenäisten osavaltioiden lainsäädäntöteoriaa, jonka mukaan osavaltioilla on yksinoikeus päättää siitä, millä säännöillä liittovaltion vaaleja järjestetään niiden alueella, kertoo brittilehti Guardian.

– On mahdollista, että korkein oikeus sallisi osavaltioiden lainsäädäntöelimien asettaa oman tahtonsa äänestäjiensä edelle, mikä tekisi tyhjäksi amerikkalaisen demokratian ihanteen. Tällä olisi katastrofaaliset vaikutukset demokratialle sellaisena kuin ymmärrämme sen Yhdysvalloissa. Se sallisi republikaanien pysyä vallassa kansan tahdon vastaisesti, Collins sanoo.

Jos korkein oikeus asettuu päätöksessä osavaltioiden vallan kannalle, moni pelkää sitä, että jatkossa republikaanien johtamat osavaltiot voivat jopa antaa presidentinvaaleissa valitsijamiehensä republikaaniehdokkaalle riippumatta siitä, miten äänestäjät äänestivät heidän osavaltiossaan.