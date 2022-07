Jos Ukraina tahtoo voittaa sodan, sen on muutettava strategiaansa ja panostettava joukkojensa kouluttamiseen, sanovat Ilmari Käyhkö ja Pekka Toveri.

Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov kertoi sunnuntaina brittilehti Timesin mukaan, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on antanut käskyn vallata takaisin Venäjän miehittämät rannikkoalueet.

Venäjän miehittämän Hersonin eteläisen alueen siviilejä kehotettiin sunnuntaina evakuoimaan välittömästi. Syynä tähän oli vastahyökkäyksen valmistelu.

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkön mukaan eteläisen Ukrainan alueet ovat maalle poliittisesti ja strategisesti tärkeitä kauppayhteyksien ja Mustanmeren yhteyksien vuoksi. Alueella on myös paljon maanviljelysmaata ja isoja kaupunkeja.

– Ukraina voi periaatteessa menettää itäisen Donbasin alueen. Mutta jos Ukraina tahtoo tulevaisuudessa selviytyä, se ei saa menettää eteläisiä alueita.

Käihkön mukaan Ukraina tulee häviämään tulevat taistelut, jos se jatkaa sotimista samalla tavalla kuin aiemmin. Hänen mukaansa Ukrainan täytyisi nyt panostaa erityisesti uusien joukkojen kouluttamiseen.

Ukraina on lähettänyt aiemmin esimerkiksi Donbasin alueelle joukkoja, joiden sotilaista osalla on takanaan vai kahden viikon asekoulutus.

– Pikakoulutettu ihminen voidaan laittaa juoksuhautaan ja sanoa, että ammu vihollinen, kun sellainen tulee paikalle. Vastahyökkäyksessä täytyisi kuitenkin pystyä lähtemään kohti vihollista. Se vaatii huomattavasti enemmän koulutusta kuin puolustus. Kouluttamattomilla joukoilla on hyvin vaikeaa tehdä onnistunutta hyökkäysoperaatiota.

Ilmari Käihkön mukaan Ukraina ei ole aiemmin panostanut joukkojensa riittävään kouluttamiseen.

Tähän mennessä Venäjä on ollut sodan aloitteellinen osapuoli ja Ukraina on keskittynyt sodasta selviytymiseen.

– Ukraina on alusta asti laittanut parhaat joukkonsa Venäjää vastaan. Ukraina on panostanut selviytymiseen, mutta ei voittamiseen. Se on loogista, koska Ukraina on sodan heikompi osapuoli. Pitkällä aikavälillä se kuitenkin rajoittaa sitä, mitä Ukraina pystyy sodassa saavuttamaan.

Käihkön mukaan Ukrainan heikkoudesta kertoo se, etteivät sen aiemmat vastahyökkäykset etelässä ole edenneet, vaikka Venäjän pääjoukot ovat idässä. Hän sanoo, että Ukrainan vastahyökkäys on strategisesti tärkeä myös sen vuoksi, että se pakottaisi Venäjän vetämään joukkojaan idästä etelään.

Käihkö muistuttaa, että Ukraina on hyvin riippuvainen länsimaiden tuesta ja vakuuttaa siksi länsimaille, että se pystyy voittamaan sodan.

– Ukraina kannattaa kaikkea länsimailta saatavaa apua, niin poliittista, materiaalista kuin taloudellista. Länsimaiden kannattaa auttaa Ukrainaa myös jatkossa. Vastahyökkäys ja sen onnistuminen olisi äärimmäisen tärkeää Ukrainalle.

Pääesikunnan entisen tiedustelupäällikön Pekka Toverin mukaan Ukrainalla on rajalliset mahdollisuudet vallata takaisin Venäjän miehittämät alueet.

Toveri on huolissaan siitä, onko Ukrainalla riittävästi joukkoja vastahyökkäyksen toteuttamiseen.

– Koko eteläisen rintaman hyökkäys ja valtaus vaatii melkoista määrää prikaateja, kun vastassa on venäläisiä joukkoja ja taisteluosastoja. Lisäksi Venäjä on valmistautunut pitkään vastahyökkäykseen Hersonin suunnassa, mikä tekee Ukrainan valloitusyrityksen vaikeammaksi.

Toveri huomauttaa, että vaikka Ukraina on saanut länneltä paljon apua, se on kärsinyt myös paljon tappioita.

– Suuri osa länsiavusta, kuten uusista koulutetuista sotilaista, menee Ukrainan kuluneiden joukkojen täydentämiseen.

Pekka Toverin mielestä Ukrainalla on vain rajatut mahdollisuudet vallata takaisin Venäjän miehittämät rannikkoalueet.

Toverin mukaan altavastaajan asemassa oleva Ukraina on pyrkinyt ”tasaamaan puntteja” Venäjän kanssa tuhoamalla kymmeniä venäläisjoukkojen käyttämiä ampumatarvikevarastoja.

– Tällä tavalla Ukraina pyrkii vaikuttamaan siihen, mikä heitä syö eniten, eli Venäjän tykistöylivoimaan. Helpoin ratkaisu tähän Ukrainan kannalta on tuhota Venäjän ampumatarvikkeet. Kun Venäjä menettää tykistöylivoiman, Venäjällä ei ole enää kykyjä jatkaa hyökkäystä.

Ukrainan puolustusministerin Oleksi Reznikovin mukaan Ukrainalla on joukoissaan noin miljoona ihmistä, kertoo Times. Ukrainan asevoimien vahvuus on tällä hetkellä noin 700 000 sotilasta. Näiden lisäksi arvioon lasketaan rajavartiosto, kansalliskaarti ja poliisi.