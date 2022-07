Epäillyn ampujan kotoa on löytynyt enemmänkin kotitekoisia aseita, joiden osat hän on kertonut ostaneensa netistä.

Japanissa Naran kaupungin poliisipäällikkö Tomoaki Onizuka myönsi lauantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, etteivät entiseen pääministeriin Shinzo Abeen kohdistuneet turvajärjestelyt sujuneet niin kuin piti.

Asiasta uutisoi yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

– En voi kiistää, etteikö ongelmia olisi ollut, poliisipäällikkö sanoi tilaisuudessa.

Onizuka kertoi ottavansa vastuun entisen pääministerin murhasta.

– Kun ensimmäinen raportti tilanteesta tuli kello 11.30 ja tilanne paljastettiin, tunsin enemmän syyllisyyttä ja katumusta kuin mitä olen tuntenut 27-vuotisen lainvalvontaurani aikana.

Epäilty ampuja saatiin nopeasti kiinni. Hän on alustavasti tunnustanut tekonsa.

Japanin pitkäaikaisin pääministeri Abe surmattiin perjantaina ampumalla, kun hän oli pitämässä puhetta juna-aseman edustalla Naran kaupungissa.

Kyseessä oli kampanjatilaisuus, jossa Abe piti puhetta osoittaakseen tukensa Japanin liberaalidemokraattisen puolueen ehdokkaalle parlamentin ylähuoneen sunnuntaisissa vaaleissa.

Tilaisuus keskeytyi, kun ihmisjoukossa ollut mies alkoi ampua aseella, jonka on todettu olleen kotitekoinen. Uutistoimisto AFP:n välittämässä kuvassa näkyy, kuinka ampumisesta epäilty seisoi aseen kanssa taustalla, kun Abe kiipesi korokkeelle pitämään puhettaan.

Tragedia sai koko maailman ihmettelemään, kuinka moista voi tapahtua keskellä kirkasta päivää Japanissa, jonka aselait ovat yhdet maailman tiukimmista.

Poliisitutkinnassa mukana olevat lähteet ovat kertoneet Japanin yleisradioyhtiö NHK:lle, että ampumisesta epäillyn miehen kotoa on löytynyt enemmänkin kotitekoisia aseita.

Lähteiden mukaan epäilty on kertonut valmistaneensa erilaisia aseita liittämällä teipillä yhteen kaksi, kolme, viisi ja kuusikin piippua. Osat hän on kertonut ostaneensa netistä. Lisäksi epäilty on kertonut koeajaneensa aseet niin, että jokaisessa piipussa on ollut luoti.

Ase, jolla Abea ammuttiin, on 40 senttimetriä pitkä ja 20 senttimetriä leveä kaksipiippuinen ase.

Aseinsinööri Tapio Suihko arvioi perjantaina Ilta-Sanomille aseen olevan rihlattomista putken pätkistä kasattu, suusta ladattava pistooli.

Poliisi on pidättänyt ampumisesta epäiltynä 41-vuotiaan miehen, jonka tiedetään olevan työtön. Puolustusministerin lähteet ovat vahvistaneet NHK:lle, että epäilty palveli kolmen vuoden ajan Japanin merivoimissa. Hän lopetti merivoimissa vuonna 2005.