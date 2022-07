”Japani ei ole enää turvallinen maa” – tokiolaiset järkyttyivät ampumisesta, mutta Abe jakaa myös mielipiteitä

IS kysyi tavallisilta tokiolaisilta, millaisia ajatuksia entisen pääministerin surma herättää.

Tokio

Japanin entisen pääministerin Shinzo Aben kuolema järkyttää japanilaisia, mutta kahdeksan vuotta maata johtanut poliitikko jakaa myös mielipiteitä.

Ilta-Sanomat kysyi maan pääkaupungissa Tokiossa seitsemältä tavalliselta japanilaiselta, millaisia ajatuksia tapaus heissä herättää.

1. Mitä ajattelet Aben ampumisesta?

2. Oletko järkyttynyt, että tällaista tapahtuu Japanissa?

Ryōta Sugawara, 35

1. Ennen ensimmäistä maailmansotaa tällaiset hyökkäykset olivat yleisiä, mutta on täysin yllättävää, että tällaista tapahtuu jopa nyky-Japanissa. Toisaalta Abe oli vallassa liian kauan ja tuhosi japanilaisten elämiä ja demokratiaa. Lisäksi hän yritti uudistaa perustuslain, joka kieltää Japanilta asevoimien ylläpidon. En halua sotaa.

2. Tämä on minusta yksinkertaisesti epätodellista. Tuntuu samalta kuin Aum Shinrikyon tekemä Tokion metron sariinikaasuisku.

Chikako Harada, 69

1. Minua hämmästytti, kun kuulin uutisen. Ihmisen murhaamista ei voi missään nimessä suvaita. On järjetöntä, että aseita voi rakentaa helposti omin käsin katsomalla ohjeet netistä.

2. Uskomatonta. Tällaista voi hyvin mahdollisesti tapahtua taas. Minua pelottaa.

Akira Awano, 77

1. En ole koskaan edes kuvitellut, että tällainen surma voisi tapahtua Japanissa. Tänä viikonloppuna on vaalit, joten surmalla on iso vaikutus vaalien tuloksiin. Minua kiinnostaa, keitä ampujan taustalla on. Abe oli minusta kuitenkin Japanin nykyhistorian päähenkilö. Hän pyrki ahkerasti uudistamaan perustuslakia, ja vastustajat inhosivat häntä.

2. On tämä kyllä pelottavaa. Toivoin, että hän olisi selvinnyt jotenkin. Japanin on parannettava valtion virkamiesten turvallisuutta.

Makiko Awano, 45

1. Olen aivan sanaton. Olen itse konservatiivi ja arvostan sitä, mitä Abe oli saanut aikaiseksi. Mielestäni vasemmistolaiset ovat liian äänekkäitä ja vaikuttavat kielteisesti Japanin tulevaisuuteen. Epäilen, että surmaaja on yksi äärivasemmistolaisista, heistä Abe varmaankin oli riesa.

2. Aina kun tällainen tapaus sattuu, jäljittelijöitä ilmestyy. On ongelmallista, että menetelmiä aseiden valmistamiseksi on saatavilla internetissä.

Aki Tanno, 52

1. Vaikka tällaiset salamurhat olivat yleisiä sotaa edeltävänä aikana, on järkyttävää, että tällaista tapahtuu nykyaikana. Olen todella utelias tietämään, miksi murhaaja ampui Aben. Kai hän oli helppo kohde, koska hän viihtyi julkisuudessa.

2. Todennäköisesti tällaista tapahtuu tulevaisuudessakin entistä enemmän. Japani ei enää ole turvallinen maa. Minua järkyttää.

Yōko Matsuura, 86

1. Tällainen tapaus oli odotettavissa. Se, mitä Abe oli aiemmin tehnyt Japanille, oli väkivaltaista. Hän osoitti liikaa halveksuntaa kansan ääntä kohtaan. Hän oli kuin diktaattori, joka tuhosi Japanin demokratian kokonaan.

2. Japanilaiset ovat jähmettyneet. Emme enää pysty nostamaan ääniämme vastalauseeksi, sillä koulutus on poliittisesti värittynyttä. Nyky-Japanissa on erittäin ongelmallista, että lainsäätäjiä ei aseteta syytteeseen korruptiosta tai väärinkäytöksistä.

Masaki Kanō, 68

1. Japanissa uskotaan yleisesti, että oikeudenmukaisuus on mahdollista vain silloin, kun on valtaa. Silti minusta on täysin mahdotonta hyväksyä sitä, että asioita yritetään pakottaa vallan avulla. Venäjä ja Myanmar tekevät täsmälleen samoin.

En myöskään voi hyväksyä Aben ampumista, mutta suurin osa japanilaisista ei ollut vakuuttunut hänen johtajuudestaan. Japanilaiset eivät juurikaan luottaneet Abeen. Abe itse oli vallanhimoinen mies. Hänet olisi pitänyt tuomita laillisesti oikeudessa, ei murhaamalla. Abe loi vääristyneen yhteiskunnan keskittämällä byrokraattisen vallan hallitukselle. Abenomics [Aben harjoittama talouspolitiikka] epäonnistui, mutta todellisuutta ei ole paljastettu, koska Japanin keskuspankin pääjohtaja on Aben lakeija.

2. Japanissa tällaiset murhat olivat yleisiä Showa-kauden [25.12.1926–7.1.1989] alussa, mutta ne ovat lisääntyneet Heisei-kauden [8.1.1989–30.4.2019] loppupuolelta tähän asti. Japanin talous on tällä hetkellä hyvin epävakaa, ja ihmiset ovat sen vuoksi tyytymättömiä. Niinpä valitettavasti uskon, että samankaltaisten välikohtausten määrä kasvaa tulevaisuudessa.