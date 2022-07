Venäjän virheistä Ukrainan sodassa on puhuttu paljon, mutta myöskään Ukraina ei ole välttynyt epäonnistumisilta. IS listasi sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkön avulla 6 kohtaa, joissa Ukraina on saattanut tehdä virheitä.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu viidettä kuukautta. Useiden asiantuntijoiden mukaan sota ei ole edennyt Venäjän toivomalla tavalla, sillä sen joukot joutuivat vetäytymään maalis-huhtikuun vaiheessa pääkaupunki Kiovan seudulta ja niiden eteneminen maan itäosissa on sujunut odotettua hitaammin.

Samaan aikaan Ukrainan raivokas vastarinta on yllättänyt muun maailman.

Sodan aikana Venäjän tekemistä virheistä on puhuttu paljon. Ukrainan virhearviot sen sijaan ovat jääneet huomattavasti vähemmälle huomiolle. On kuitenkin selvää, että kaoottisessa sotatilanteessa epäonnistumisilta ei välty kukaan.

Ukrainan mahdollisia epäonnistumisia sodan kuluessa arvioi IS:n pyynnöstä sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta.

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö kuvattuna lokakuussa 2021.

1. Valmistautuminen

Kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan käynnistyi varhain aamulla 24. helmikuuta, yllätti se ukrainalaiset siitä huolimatta, että Venäjä oli koonnut joukkojaan rajan tuntumaan jo pitkään ennen tätä. Harva näytti uskovan sodan mahdollisuuteen.

Edellisenä iltana sekä Yhdysvaltojen että Ukrainan tiedustelupalvelut saivat tietoja, joiden mukaan hyökkäys olisi lähes varmasti käynnistymässä kyseisenä yönä. Tästä vaiheessa oli jo myöhäistä vahvistaa rajojen läheisyydessä olevien kaupunkien puolustusta tai varoittaa kansalaisia valmistautumaan pahimpaan.

Ilmari Käihkön mukaan Ukrainan valmistautumattomuus on selvää. Useiden viranomaisten lisäksi myös presidentti Volodymyr Zelenskyi on kertonut olleensa nukkumassa Venäjän hyökätessä maahan kolmesta ilmansuunnasta sekä ilmaiskuilla.

– Näkihän sen siitä Zelenskyin haastattelustakin, jonka hän antoi sodan alussa. Hän meni nukkumaan 23. helmikuuta ja perhe herätti hänet siinä vaiheessa, kun pommitukset alkoivat kuulumaan. Kyllähän se kertoo siitä, että sotaan ei uskottu, Käihkö sanoo.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi heräsi 24. helmikuuta, kun Venäjän pommit jo putoilivat Ukrainaan. Kesäkuussa hän poseerasi kameralle kansliansa edustalla Kiovassa.

Hän pitää mahdollisena, että Ukrainan johto oli päättänyt pidättäytyä joukkojen liikekannallepanosta ennen hyökkäystä, koska Venäjä olisi voinut katsoa sen olevan provokaatio.

– Nykyisillä tiedoilla se oli virhearvio. Kyllähän Ukrainan olisi kannattanut mobilisoida ja myös esimerkiksi miinoittaa alueita. Kun tuli tällainen yllätyshyökkäys, Venäjä sai haltuunsa merkittäviä maa-alueita etelässä. Eli kyllä Ukraina selvästi epäonnistui tässä, Käihkö arvioi.

– Mutta jälkiviisaana on tietysti helppo olla, hän huomauttaa.

Käihkön mukaan sodan kulkuun on vaikuttanut huomattavasti se, että Venäjä pystyi alussa etenemään etelässä esimerkiksi Hersonin alueella. Hersonin kaupunki ja sitä ympäröivä hallinnollinen alue ovat olleet venäläisten miehittämänä maaliskuun alusta lähtien.

2. Asevoimien kehittäminen ja poliittinen puoli

Käihkön mukaan Ukraina on kehittänyt asevoimiaan paljon siitä lähtötilanteesta, jossa ne olivat sodan käynnistyessä Itä-Ukrainassa vuonna 2014.

– Tietysti taas jälkiviisaana voi sanoa, että olisi pitänyt kehittää enemmän. Ja varsinkin poliittisella puolella olisi pitänyt tehdä enemmän reformeja, jotta poliittinen tilanne olisi parempi. Tosin sitä ei nyt tietysti tällä hetkellä mietitä niin paljoa. Mutta jos sota pitkittyy, tulee Ukrainan sisäpoliittinen tilanne olemaan yhä tärkeämpi, samoin yhteiskunnan toimivuus.

Ukrainan olisi pitänyt Käihkön mukaan myös parantaa oikeusvaltiokäytäntöjään sekä kitkeä korruptiota tehokkaammin. Näihin asioihin Ukraina pyrkii puuttumaan aiempaa kovemmalla kädellä nyt, kun se on saanut EU:n jäsenehdokkaan aseman.

Käihkö muistuttaa, että lähtötilanteessa vuonna 2014 Ukrainalla ei käytännössä ollut sotilaita, jotka olisivat pystyneet vastaamaan Itä-Ukrainan separatismiin tai tekemään käytännössä mitään estääkseen Krimin niemimaan valtauksen.

– Joten kyllähän se kehitys on ollut valtava. Sen positiiviset puolet nähdään nyt, mutta jos ja kun sota pitkittyy, tulevat negatiiviset puolet yhä näkyvimmiksi.

3. Reservit ja joukkojen kouluttaminen

Yksi virheistä saattaa Käihkön mukaan olla se käsitys, että Ukrainalla olisi suuret sotilasreservit, koska se taistelee käytännössä olemassaolostaan.

– Viime viikkoina olen miettinyt yhä enemmän sekä yrittänyt myös kysyä ukrainalaisilta asiantuntijoilta ja sotilailta sitä, miksi me emme näe missään näitä Ukrainan reservejä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kummallakaan osapuolella ei ole hirveästi joukkoja käytettävissään. Se selittää osaltaan Venäjän hitaan etenemisen, mutta myös sen, että Venäjä pystyy etenemään, Käihkö sanoo.

Hänen mukaansa mediassa on kyllä puhuttu siitä, kuinka Ukrainalla olisi joukkoja, mutta kyse on alueellisista puolustusjoukoista.

– Siis vapaaehtoisista, joista isolla osalla tuskin on minkäänlaista aiempaa sotilaskokemusta. Edes varusmiespalvelusta ei välttämättä ole käyty, vaan sellainen parin viikon pikakoulutus. Sitten lähdetäänkin Donbasiin sotimaan. Kyllähän tämä kertoo osaltaan myös mahdollisesta epäonnistumisesta.

Alueellisten puolustusjoukkojen yksikkö sai taistelukoulutusta Butshan lähellä kesäkuun puolivälissä.

Käihkön mukaan Ukrainalla on nyt ollut yli neljä kuukautta aikaa mobilisoida sekä kouluttaa reservejään.

– Jos he eivät ole tätä tehneet, niin kyllä se on suuri kysymysmerkki, että minkä takia.

Alkuvaiheessa Ukrainan ongelma oli Käihkön kuuleman mukaan se, että rintamalle pyrki jopa liikaa vapaaehtoisia, joille ei kuitenkaan riittänyt tarvikkeita. Myös huolto tökki.

– Mutta nämä ovat kuitenkin ihmisiä, jotka ovat siellä Ukrainassa. Monelta on mennyt työpaikka sodan takia. Olisiko parempi kouluttaa heitä tällä hetkellä tulevaisuuden varalle kuin antaa heidän käyttää päivänsä tekemättä yhtään mitään?

Sodan pitkittyessä tämän mahdollisen epäonnistumisen merkitys tulee todennäköisesti näkymään entistä selvemmin.

– Ukrainalla on kaksi tehtävää. Ensimmäinen on pysäyttää Venäjän eteneminen. Se on helpompi tehtävä, kun he ovat puolustajina. Mutta sen jälkeen alkaa toinen, vaikeampi tehtävä. Roolit kääntyvät niin, että Ukraina on hyökkääjänä, kun se yrittää vapauttaa vallatut alueet.

Käihkö muistuttaa, että hyökkäävän osapuolen katsotaan tarvitsevan vähintään kolminkertaisen ylivoiman puolustajaan nähden. Jos Ukrainalla ei ole merkittäviä reservejä, on vaikeuksia edessä etenkin vallattujen alueiden haltuun palauttamisessa.

Puolustuskannalle joutuva Venäjä puolestaan saa etuja, jotka aiemmin olivat Ukrainalla.

– Tietysti tilanne ei ole täysin sama. Sissisodankäynnillä voidaan mahdollisesti vaikuttaa tähän, olettaen että siellä vallatuilla alueilla on vielä Ukrainalle myötämielisiä ja sitä tukevia siviilejä tai muita henkilöitä. Sitähän me emme tiedä, kuinka monta heitä siellä on.

4. Riippuvuus länsimaisesta aseavusta

Käihkön mukaan Ukrainan strategia vaikuttaa perustuvan pitkälti siihen, että se olettaa länsimaisen aseavun virtaavan maahan jatkossakin.

– Tähän Ukraina pystyy vaikuttamaan, mutta se ei pysty kontrolloimaan sitä. Kyllä sitä voidaan pitää Ukrainan strategian heikkona kohtana, että he ovat niin riippuvaisia muista toimijoista.

Aseapuun liittyy monia ongelmia. Esimerkiksi Suomella, joka on varautunut sotaan, on varastoissaan tarvikkeita, joille Ukrainalla on käyttöä. Suomi on kuitenkin Käihkön mukaan etulinjassa, joten halukkuutta ei liiemmin ole niiden tarvikkeiden luovuttamiseen, joille sodan aikana olisi omaakin käyttöä.

Monella muulla länsimaalla taas ei ole liikaa varastoja, joista antaa aseapua. Käihkö nostaa esimerkiksi Ranskan, joka luovutti hänen käsityksensä mukaan Ukrainalle neljäsosan asevoimiensa kaikista Caesar-haupitseista.

– Eli siellä ei ole pohjattomia laareja.

Ukrainalaissotilaat ampuivat ranskalaisella Caesar-haupitsilla Venäjän asemia kohti Donbasin alueella kesäkuussa.

Käihkö arvioi, että sodan alussa länsimaat lahjoittivat Ukrainalle erityisesti niitä aseita, joista ne halusivat itse päästä eroon ja joista katsoivat olevan Ukrainalle mahdollista hyötyä. Mutta vähitellen nämä varastot ovat ehtymässä, eikä länsimaiden matalahko aseiden tuotantokapasiteetti auta asiaa.

– Me annamme Ukrainalle tavaraa, koska me haluamme tehdä niin. Samaan aikaan meidän pitäisi miettiä, mitä me sinne annamme. Vaikka apu on koordinoidumpaa kuin aikaisemmin, niin kyllä siinä varmasti on edelleen parantamisen varaa.

Ongelmana Käihkö pitää sitäkin, että länsimaisia asejärjestelmiä ei ole standardisoitu. Saman kaliiperinkaan tykistöammukset eivät välttämättä toimi kaikissa aseissa, vaan ainoastaan tietyn maan tietyissä järjestelmissä. Tämä on hänen mukaansa johtanut Ukrainan kannalta ”logistiseen painajaiseen”.

– Kaiken lisäksi ne ovat vielä kaikki järjestelmiä, joita Ukrainan armeija ei ole aikaisemmin käyttänyt.

Epäonnistumisesta on Käihkön mukaan kyse silloinkin, jos Ukraina ei ole panostanut sotilaiden koulutukseen asejärjestelmien käyttämisessä. Ulkomaat ovat antaneet ukrainalaisille koulutusta, mutta se ei vielä riitä.

Käihkö katsoo, että länsimaiden tulisi miettiä pitkäjänteisesti, minkälaisia aseita tuotetaan, kuka tuottaa mitäkin ja miten aseapua standardisoidaan. Tämä on tärkeää etenkin sodan pitkittyessä. On arvioitu, että Venäjä kykenee jatkamaan parikin vuotta nykyiseen malliin tykistöammusvarastojensa turvin.

– Ukrainalle on vaarallista, jos hirveän paljon riippuu siitä, mitä länsimaat tekevät. Voi olla, että me olemme Ukrainalle se heikoin kortti tässä.

5. Taktiikka ja strategia

Onko Ukrainalla muita vaihtoehtoja kuin länsimaiseen aseapuun turvautuminen? Kun Venäjä oli vallannut Lysytshanskin ja sitä myöten koko Luhanskin alueen, Zelenskyi sanoi puheessaan Ukrainan ottavan alueet takaisin ”paremmalla taktiikalla ja modernilla aseavulla”.

– Tässä tietysti voi kriittisesti ajatella, että mikä se parempi taktiikka on? Tähän asti ainakin Venäjä on pystynyt pelkästään materiaaliylivoimalla jatkamaan etenemistä.

Käihkön mukaan Venäjä saa valttikortteja siitä, että Ukraina on lähtenyt sotimaan samalla, perinteisellä tavalla kuin vastustajansa.

– Ainoa keino, jolla heikompi osapuoli voi voittaa sodan, on olla fiksumpi. Ukrainan pitää aina miettiä asioita vähän eri tavalla ja käyttää omia hyötyjään. Sissisodankäynti on hyvä esimerkki, se vaikeuttaa Venäjän tehtävää huomattavasti, mutta kuluttaa myös Ukrainaa paljon.

Ukrainalaiset ovat tuhonneet sodan aikana omaa infrastruktuuriaan estääkseen venäläisiä etenemästä. Ukrainalaissotilas katseli räjäytettyä siltaa Ruska Lozovan kylässä Harkovan lähellä kesäkuussa.

Käihkön mukaan miehitetyillä alueilla on tehokkaampaa, jos siellä syntyy laajamittaista, kansan riveistä kumpuavaa vastarintaa. Sitä tosin voi käyttää propagandassaan kumpikin osapuoli. Venäjä voi perustella sillä raakoja toimiaan siviiliväestöä kohtaan, ja Ukraina taas voi pelotella venäläisiä sekä lisätä moraalia omalla puolellaan.

Ukraina on pidemmän aikaa lupaillut merkittävää vastahyökkäystä, mutta toistaiseksi sitä ei ole kuulunut. Käihkö pohtii, onko sitä tulossa ensinkään.

– Ukrainan ongelma historiansa aikana on ollut se, että päätöksentekijät eivät tee pitkäaikaisia päätöksiä. Jos tämä pitää edelleen paikkansa, sodan johdossa on suuria ongelmia strategian osalta. En ole nähnyt ainakaan hirveästi todisteita siitä, että tällaisia pitkäaikaisia strategisia päätöksiä olisi tehty. Voi toki olla, että siellä tapahtuu paljon, mutta kulissien takana, Käihkö sanoo.

Hersonissa vastahyökkäykset ovat olleet käynnissä vähintään kuukauden, mutta Ukrainan eteneminen on jäänyt toistaiseksi vähäiseksi. Käihkön mukaan Hersonin suunnalla pitäisi tapahtua enemmän, jotta nähtäisiin, kykeneekö Ukraina vapauttamaan alueitaan.

– Jos Ukraina rupeaa etenemään Hersonissa, niin kyllähän se pakottaa myös Venäjän mahdollisesti vetämään joukkonsa pois Donbasista tälle alueelle. Eihän Ukrainakaan missään tapauksessa ole passiivinen tässä sodassa. Kyllä Venäjään vaikuttaa kaikki, mitä Ukraina tekee ja tietysti päinvastoin.

Hersonin kaupungin asukkaat osoittivat maaliskuussa kadulla mieltään venäläismiehittäjiä vastaan.

6. Taktiset ja moraaliset ongelmat etulinjassa

Ukraina on Käihkön mukaan kärsinyt jonkun verran kommunikaatio-ongelmista. Joukkojen on välillä vaikea kommunikoida keskenään, eikä yksiköillä ole välttämättä yhteyttä esimerkiksi läheiseen tykistöön tai tulitukeen, kun Venäjä ampuu suuremmalla ylivoimalla ja esimerkiksi ammukset loppuvat.

Tässä siis olisi parantamisen varaa.

Joukkojen moraaliin liittyvistä ongelmista on puhuttu paljon Venäjän kohdalla, mutta niiltä eivät ole välttyneet Käihkön mukaan myöskään Donbasissa taistelevat ukrainalaiset.

– On aika itsestäänselvää, että moraaliongelmia tulee sodan pitkittyessä. Varsinkin, kun alussa saatiin merkittäviä voittoja Kiovan pohjoispuolella ja nyt on sitten koettu tappioiden sarja, kuten voisi sanoa.

Käihkö pitää ymmärrettävänä, että moraali karisee etenkin kokemattomilta aluepuolustusjoukoilta, kun vihollinen ampuu tykistöllä, eivätkä ne pysty siihen itse vastaamaan. Myös vetäytymiset saattavat syödä moraalia.

Käihkön mukaan moraaliongelmiin voidaan vaikuttaa juurikin joukkojen kouluttamisella sekä hyvällä johtamisella. Toisaalta hän muistuttaa, etteivät Venäjänkään moraaliongelmat ole kadonneet mihinkään.

