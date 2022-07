Japanin ex-pääministerin ampumisen vaikutusta maan vaaleihin voi tutkijan mukaan vain spekuloida – ”Tämä tuli täydellisenä yllätyksenä”

Japanin mediassa reaktiot ovat olleet järkyttyneitä, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Bart Gaens.

Japanin entisen pääministerin ampuminen on järkyttänyt maata, mutta Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Bart Gaens ei kovin vahvasti liittäisi hyökkäystä maan poliittiseen tilanteeseen.

– Meidän täytyy vielä odottaa, mitä ampujan motiiveista selviää. Uskon, että kyseessä on enemmänkin yksittäinen tapahtuma, Gaens sanoo STT:lle.

Shinzo Abea ammuttiin, kun hän oli pitämässä puhetta kampanjatilaisuudessa Naran alueella maan länsiosassa. Hän kuoli saamiinsa vammoihin. Ampuminen tapahtui perjantaina aamupäivällä paikallista aikaa. Paikalta kiinni otettu 41-vuotias mies on Japanin median mukaan sanonut kuulusteluissa kantaneensa kaunaa Abelle.

Gaens sanoo, että Japanissa ei ole laajaa tyytymättömyyttä maan poliittiseen tilanteeseen.

– Liberaalidemokraattinen puolue LDP on ollut vallassa aika lailla koko maailmansotien jälkeisen ajan, ja oppositio on melko heikko. En usko, että maassa on kovin paljon poliittista jännitettä tai tyytymättömyyttä yleisesti.

Lue lisää: Japanin ex-pää­ministeri Shinzo Abe on kuollut – ex-sotilas ampui kesken puheen

Japanin mediassa reaktiot ovat Gaensin mukaan olleet järkyttyneitä. Japania pidetään yleisesti hyvin turvallisena maana, ja ampuminen voi ainakin tilapäisesti vaikuttaa ihmisten turvallisuudentunteeseen, hän sanoo.

– Yleisin reaktio on sokki, tämä tuli täydellisenä yllätyksenä. Tulevaisuudessa turvajärjestelyitä todennäköisesti lisätään poliittisissa kampanjatilaisuuksissa.

Gaens sanoo, että ampumisen vaikutusta sunnuntain vaaleihin voi vain spekuloida.

– Tietysti on mahdollista, että tämä vahvistaa LDP:tä ja sen suosio nousee. Puolue voi saada vauhtia taloudellisille ja puolustuksellisille uudistuksilleen.

Gaens sanoo, että poliittinen väkivalta on Japanissa harvinaista.

– Maailmansotien jälkeen poliitikkoihin kohdistuneita ampumisia on tietääkseni ollut neljä. Ne ovat liittyneet mafiaan tai järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Reutersin mukaan edellinen poliitikkoon kohdistunut merkittävä hyökkäys tapahtui vuonna 2007, kun Nagasakin pormestari ammuttiin kuoliaaksi. Financial Timesin mukaan entiseen ministeriin Morihiro Hosokawaan kohdistui murhayritys vuonna 1994. Japanin sosialistisen puolueen johtaja Inejiro Asanuma tapettiin miekalla vuonna 1960. Vuonna 1936 maan pääministeri Keisuke Okada kuoli ampumisessa, Reuters kertoo.

Aselait ovat 125 miljoonan asukkaan Japanissa maailman tiukimpia, ja maassa tehdään vuosittain ampuma-aseilla keskimäärin alle kymmenen henkirikosta.

Aseluvan saamiseksi hakijan täytyy Japanissa läpäistä tiukat poliisitarkastukset. Poliisi on vahvistanut NHK:lle, että Aben ampumispaikalta takavarikoitu ase on kotitekoinen.

Lue lisää: Kylmäävä kuva: Epäilty ampuja seisoo Shinzo Aben takana hieman ennen murhe­näytelmää

Abe oli Japanin pitkäaikaisin pääministeri. Hän toimi virassa ensiksi vuonna 2006 vuoden verran ja uudelleen vuosina 2012–2020. Hän jätti tehtävän heikentyneen terveytensä takia.

Gaensin mukaan Abe on ollut Japanissa hyvin vaikutusvaltainen poliitikko. Hän on edistänyt merkittäviä taloudellisia uudistuksia ja vaikutti muun muassa siihen, että olympialaiset järjestettiin Japanissa. Lisäksi Abe on edistänyt Japanin ja Yhdysvaltojen puolustusyhteistyötä, lähentänyt Japanin suhteita Australian ja Intian kanssa sekä tiivistänyt taloudellista ja strategista yhteistyötä EU:n kanssa, Gaens sanoo.

– Hänen perintönsä on kaiken kaikkiaan varsin merkityksellinen ja vahva.