Ampumisesta epäilty mies odotti maltillisesti paikallaan ennen kuin toimi.

Japanin entinen pääministeri Shinzo Abe, 67, kuoli perjantaina sairaalassa sen jälkeen, kun häntä oli ammuttu vaalikampanjointitilaisuudessa Naran alueella.

Teosta epäillään 41-vuotiasta paikallista miestä. Hänet vangittiin paikan päällä sen jälkeen, kun hän oli ampunut kotitekoisella aseella laukauksia kohti entistä pääministeriä, joka oli pitämässä puhetta.

Uutistoimisto AFP:n välittämään, videolta otettuun kuvaan tallentui hetki ennen kuin mies aloitti ampumisen.

Kuvassa näkyy etualalla Abe, joka on ilmeisesti nousemassa korokkeelle pitämään puhettaan. Oikealla puolella näkyy taustalla rikoksesta epäilty, joka on pukeutunut reisitaskuhousuihin ja harmaaseen t-paitaan.

Miehen vartaloa kiertää musta hihna, johon ampuma-ase oli kiinnitettynä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Naran poliisi on kertonut, että epäilty on tunnustanut teon. Epäilty sanoo kantavansa kaunaa organisaatiolle, johon hän uskoo Aben kuuluneen, mutta poliisi ei paljastanut tarkemmin, mistä organisaatiosta on kyse. Epäillyn mukaan kauna ei kuitenkaan liity politiikkaan.

Poliisi tutkii, toimiko ampuja yksin. Epäilty on toistaiseksi vastannut tyynesti tutkijoiden kysymyksiin.

Naran poliisin mukaan pyyntö tilaisuuden turvatoimiin tehtiin kiireellä ja nyt selvitetään, olivatko ne riittäviä. Poliisi ei kerro, ovatko entiseen pääministeriin kohdistuvat turvajärjestelyt tyypillisesti tiukemmat verrattuna muihin lainsäätäjiin.

Vielä ei ole tiedossa, ostiko epäilty aseen osat internetistä. Epäillyn kotia tutkitaan edelleen, ja lisää aseita on löydetty. Kodista on löydetty myös räjähteitä, ja lähellä asuville ihmisille on annettu evakuointisuositus.

Kotitekoinen ase oli valmistettu eri materiaaleista, kuten metallista ja puusta. Ampumapaikalta on löydetty useita metallisirpaleita, mutta siitä ei ole varmuutta, ovatko ne peräisin luodista.

Epäilty otettiin kiinni pian ampumisen jälkeen.

Abea ammuttiin noin kello 11.30 paikallista aikaa Yamato-Saidaijin aseman lähellä.

– Hän oli pitämässä puhetta ja mies tuli hänen takaansa, nuori nainen kertoi paikan päältä maan yleisradioyhtiö NHK:lle.

Naisen mukaan ensimmäinen laukaus kuulosti kuin lelusta lähteneeltä. Ex-pääministeri ei kaatunut vielä ensimmäisen laukauksen seurauksena. Tämän jälkeen kuului kuitenkin ”iso pamaus”. Toinen laukaus oli naisen mukaan selvempi ja siitä syntyneen kipinän ja savun saattoi nähdä.

– Toisen laukauksen jälkeen ihmiset ympäröivät hänet ja antoivat hänelle sydänhierontaa, nainen jatkoi.

Uutistoimisto Kyodo on julkaissut valokuvan, jossa Abe makaa kasvot menosuuntaan kadulla suojakaiteen vieressä, valkoinen paita veressä.

Naran kaupungin yliopistollisessa sairaalassa Abea hoitaneen lääkärin mukaan ex-pääministeri vuoti runsaasti verta sydämeen tulleen haavan vuoksi ja häntä yritettiin pelastaa verensiirroilla, Reuters uutisoi. Lisäksi hän oli haavoittunut kaulansa oikealta puolelta, eikä hän osoittanut elonmerkkejä sairaalaan tuotaessa.

Haavoja oli kaulassa kaksi ja ne olivat noin viiden sentin etäisyydellä toisistaan. Lisäksi yksi luoti oli tunkeutunut sydämeen. Abe todettiin kuolleeksi kello 17.03 paikallista aikaa.

Japanin pääministeri Fumio Kishida esitti syvimmät osanottonsa sen jälkeen, kun tieto Aben kuolemasta tuli julki.

Puheessaan Kishida kertoi entisen pääministerin olleen hänelle ”henkilökohtaisesti ystävä, jonka kanssa hän vietti paljon aikaa”. Hän kertoi olevansa kiitollinen ”lämpimästä tuesta” ja neuvoista, joita oli saanut edeltäjältään.

Samassa yhteydessä Kishida kertoi vaalikampanjoinnin jatkuvan lauantaina. Hän perusteli päätöstä sillä, ettei väkivallalle saa antaa periksi.

– Vapaat ja rehdit vaalit on asia, jota meidät on puolustettava hinnalla millä hyvänsä, Kishida lausui.