Aleksei Gorinov tuomittiin ”väärän tiedon tietoisesta levittämisestä’”.

Venäjällä Moskovan kaupunginvaltuuston jäsen on tuomittu seitsemän vuoden vankeuteen "väärän tiedon tietoisesta levittämisestä" Venäjän armeijan toimista Ukrainassa.

60-vuotias juristi Aleksei Gorinov oli arvostellut presidentti Vladimir Putinin määräämää hyökkäyssotaa.

Uutistoimittaja AFP:n toimittajan mukaan Gorinov saapui oikeudenkäyntiinsä mukanaan juliste, jossa kysyttiin yleisöltä, vieläkö he tarvitsevat tätä sotaa.

Venäjällä sodasta käytävää julkista keskustelua on rajoitettu ankarasti lailla, jossa todenmukaista tietoa Ukrainan tapahtumista levittäville voidaan määrätä pitkät vankeusrangaistukset.

The Guardianin mukaan kyseessä on ensimmäinen pitkä vankeustuomio, joka on annettu uuden lain perusteella. Lehden mukaan Gorinov sai syytteen, kun hän arvosteli huhtikuussa lasten piirustuskilpailun ja tanssikilpailun järjestämistä Ukrainan sodasta ja sen lapsiuhreista huolimatta.