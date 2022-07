Japanin entinen pääministeri Shinzo Abe on kuollut

Abe, 67, oli pitämässä puheita läntisessä Naran kaupungissa, kun hyökkääjä ampui häntä.

Japanin entinen pääministeri Shinzo Abe on kuollut, NHK uutisoi Reutersin mukaan.

Abea ammuttiin aiemmin perjantaina hänen kampanjatilaisuudessa pitämän puheen aikana, noin kello 11.30 paikallista aikaa, Yamato-Saidaijin aseman lähellä Naran kaupungissa, joka sijaitsee maan länsiosassa.

Poliisin mukaan murhan yrityksestä epäilty 41-vuotias mies on pidätetty. NHK:n mukaan epäilty mies olisi kertonut poliisille olevansa tyytymätön Abeen ja halunneensa tappaa hänet.

Poliisin mukaan epäilty ampuja on Naran asukas. Tiedotusvälineiden mukaan hän palveli Japanin armeijassa kolmen vuoden ajan vuoteen 2005 asti.

Tapahtumapaikalta on takavarikoitu ase. Poliisi on vahvistanut NHK:lle, että tapahtumapaikalta takavarikoitu ase on kotitekoinen.

Järkyttyneen oloinen pääministeri Fumio Kishida kertoi aiemmin perjantaina tiedotustilaisuudessa Aben olleen sairaalassa kriittisessä tilassa. Aiemmin sairaalan virkamies sanoi, että Abe näytti olevan sydänpysähdyksen tilassa, kun hänet kuljetettiin sairaalaan, vaikka hän oli aluksi ollut tajuissaan ja reagoi.

Kishida tuomitsi ampumisen hyökkäyksenä ”Japanin demokratian perustaa vastaan”.

Juttu päivittyy.