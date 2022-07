Putin piti uhmakkaan puheen, jossa hän puhui ”aggressiivisesta lännestä” – näin Mika Aaltola kommentoi

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan Putinin puheesta ei ole havaittavissa mitään merkkejä rauhantahdosta.

VENÄJÄN presidentti Vladimir Putin piti torstaina duuman jäsenille uhmakkaan puheen, jossa hän kommentoi muun muassa Ukrainan sotaa ja Venäjän suhteita länsimaihin.

Putin sanoi puheessaan, että ”Yhdysvaltojen johtama niin kutsuttu kollektiivinen länsi” on käyttäytynyt vuosikymmenien ajan ”poikkeuksellisen aggressiivisesti” Venäjää kohtaan.

Länsi on Putinin mukaan siirtynyt totalitarismiin. Putin väitti, että länsimaat ovat syyllistyneet asioihin, joiden päin vastoin yleisesti tiedetään olevan todellisuutta nimenomaan Venäjällä. Näihin kuuluvat Putinin mukaan sensuuri, tiedotusvälineiden sulkeminen ja toimittajien mielivaltainen kohtelu.

Putin antoi puheessaan myös ymmärtää, että Venäjä on valmis ottamaan yhteen lännen kanssa.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoo, että Putinin puhe on hyvä esimerkki tällä hetkellä Venäjällä vallitsevasta uhmakkaasta pullistelusta, jolla Venäjä pyrkii kompensoimaan heikohkoa sotamenestystään.

– Ukrainan miehitys epäonnistui ja nyt Venäjä käy Itä-Ukrainassa näännytyssotaa, joka on hyvin kuluttavaa myös Venäjälle itselleen.

Uhmakkaalla puheellaan Putin yrittää Aaltolan mukaan kääntää voitoksi sen, mikä muiden silmissä näyttäytyy heikkoutena.

– Samalla Venäjä muistuttaa siitä, että se on lähtenyt sodan tielle hyvin pitkäjänteisesti ja sillä on voimakas tahto laajentua.

Aaltola muistuttaa, että puhe on tarkoitettu lähtökohtaisesti sisäiseen käyttöön Venäjällä. Puheen on tarkoitus antaa venäläisille uskoa tulevaan, mutta ulkomaailmalle se viestii Aaltolan mukaan synkkään ajanjaksoon vaipuneesta Venäjästä.

Putin puhui duuman jäsenille torstaina 7. heinäkuuta.

– Tänään kuulimme, että he haluavat lyödä meidät taistelukentällä. Mitä siihen voi sanoa, antaa heidän yrittää. Olemme kuulleet monta kertaa, kuinka länsi haluaa taistella meitä vastaan viimeiseen ukrainalaiseen asti. Tämä on tragedia ukrainalaisille, mutta vaikuttaa siltä, että kaikki on menossa tätä kohti, Putin sanoi torstaina.

Aaltolan mukaan Putinin näkemys siitä, että länsi olisi nöyryyttänyt Venäjää ja olisi aggressiivisessa suhteessa Venäjään on valheellista puhetta.

– Se on retorista näännytyssotaa. Venäjä on tyhjentänyt Nato-rajansa ja Suomen rajansa sotilaista. Eli todellisuudessa Venäjä ei pelkää mitään hyökkäystä lännestä, vaan hyökkää itse Ukrainassa.

Putin syytti puheessaan ”kollektiivista länttä” aggressiivisesta käytöksestä.

Aaltolan mukaan Venäjä pyrkii pönkittämään omaa asemaansa uhkailemalla naapurimaitaan ja kuristamalla maailman ruokahuoltoa.

– Lännessä tiedetään, kuinka Venäjä käyttää tätä energia-asettaan. Se on teollisuuden pystyssä pysymisen kannalta ongelmallisempaa kuin aiemmin. Venäjä kuitenkin kieltää tämän ongelman ja käyttää uhkaavaa kieltä, jotta saisi lännen liike-energian.

Aaltolan mukaan länsi käyttää omia resurssejaan osoittaakseen Venäjälle, että Venäjä on kestämättömällä tiellä. Aaltolan mukaan tässä lännen ja Venäjän välisessä taistelussa pyritään vaikuttamaan siihen, että toinen osapuoli antaisi periksi.

Sitä, miten Venäjälle voisi antaa periksi, on Aaltolan mukaan kuitenkin vaikea nähdä.

– Se antaisi Putinille mahdollisuuden osoittaa voittoja ja se tie on kestämätön.

Aaltola tiivistää Putinin puheen merkityksen ytimekkäästi.

– Putin pyrkii puheellaan vaikuttamaan meihin ja väsyttämään meitä. Se uhmakkuus, joka sodan alussa oli nähtävissä, on vieläkin olemassa. Mitään merkkejä rauhantahdosta ei ole.