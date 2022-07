Putinin mukaan rappeutuneet länsimaat ovat vajonneet totalitarismiin eikä Venäjä ole vielä edes aloittanut ”tosissaan” toimiaan Ukrainassa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin piti torstaina duuman jäsenille uhmakkaan puheen, jossa hän kommentoi muun muassa Ukrainan sotaa sekä Venäjän suhteita länsimaihin. Putinin mukaan ”Yhdysvaltojen johtama niin kutsuttu kollektiivinen länsi” on käyttäytynyt vuosikymmenien ajan ”poikkeuksellisen aggressiivisesti” Venäjää kohtaan.

Putin myönsi lännen onnistuneen ”jossain määrin”, jos sen tarkoituksena oli saada aikaan konflikti, jonka avulla Venäjää voitaisiin hallita sekä sitä vastaan taistella ”uudella tasolla”.

– Sota on päästetty valloilleen, sanktioita on asetettu. Sitä olisi todennäköisesti vaikeaa tehdä normaalioloissa. Mutta haluan korostaa: heidän olisi pitänyt ymmärtää, että he hävisivät jo aivan erikoisoperaatiomme alussa, koska sen käynnistyminen merkitsi radikaalia rikkoutumista Yhdysvaltojen johtamaan maailmanjärjestykseen. Tämä on alkua siirtymiselle liberaalista globalistisesta amerikkalaisesta egosentrismistä todelliseen, moninapaiseen maailmaan, Putin sanoi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin puhui torstaina Moskovassa duuman jäsenille.

Putinin mukaan länsi on siirtynyt totalitarismiin. Hän väitti länsimaiden syyllistyvän asioihin, joiden yleisesti tiedetään olevan todellisuutta nimenomaan Venäjällä.

– Länsi, joka joskus julisti sellaisia demokratian periaatteita kuin sananvapaus, moniarvoisuus ja erilaisten mielipiteiden kunnioittaminen, on nyt rappeutunut täysin päinvastaiseksi: totalitaariseksi. Tähän kuuluu sensuuri, tiedotusvälineiden sulkeminen sekä toimittajien mielivaltainen kohtelu, Putin luetteli.

Putin antoi myös ymmärtää Venäjän olevan valmis ottamaan yhteen lännen kanssa.

– Tänään kuulimme, että he haluavat lyödä meidät taistelukentällä. Mitä siihen voi sanoa, antaa heidän yrittää. Olemme kuulleet monta kertaa, kuinka länsi haluaa taistella meitä vastaan viimeiseen ukrainalaiseen asti. Tämä on tragedia ukrainalaisille, mutta vaikuttaa siltä, että kaikki on menossa tätä kohti.

Venäjä ei Putinin mukaan edelleenkään kieltäydy rauhanneuvotteluista. Maan hallinto on syyttänyt Ukrainaa toistuvasti neuvotteluprosessin keskeyttämisestä, eikä Putin ole Reutersin mukaan edes maininnut diplomatiaa pitkiin aikoihin ennen torstain puhetta.

Putin piti tuttuun tapaan etäisyyttä kuulijoihinsa puhuessaan.

Ukraina puolestaan on sanonut palaavansa neuvottelupöytään vasta sitten, kun sen asemat ovat riittävän vahvat.

– Niiden, jotka kieltäytyvät (neuvotteluista) pitäisi tietää, että mitä pidemmälle he menevät, sitä vaikeampaa heille on neuvotella kanssamme, Putin uhkaili.

Putinin mukaan Venäjä ei ole vielä edes aloittanut ”tosissaan” toimiaan Ukrainassa.

Hän sanoi hallituksen kanssa tiiviissä yhteistyössä laadittujen pakotteiden vastaisten toimien minimoineen lännen ”epäystävällisten ja selvästi vihamielisten tekojen” seuraukset Venäjälle. Hän sanoi lännen asettamien ”laittomien” pakotteiden luoneen vaikeuksia Venäjälle.

– Mutta ne eivät ole toimineet lainkaan sillä tavoin kuin taloudellisen salamasodan Venäjää vastaan aloittaneet toivoivat, Putin sanoi.