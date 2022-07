Kommentti: Boris Johnson on holtiton vedättäjä – mutta ei hän vain siihen kaatunut

Britannialla ovat edessä vaikeat ajat riippumatta pääministerin henkilöllisyydestä, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Kuulutetun katastrofin kronikka. Kommelluksesta kommellukseen ja lopulta kuraan. Muutkin kuin rotat jättivät uppoavan laivan.

Torstaina Boris Johnson täytti kaikki häneen kohdistetut synkät odotukset. Hän ilmoitti jättävänsä Britannian konservatiivien johdon ennennäkemättömän nöyryytyksen jälkeen.

Pääministeri Johnsonin hallinto yksinkertaisesti romahti. Kymmenet ministerit ja muut tärkeitä virkoja hoitaneet jättivät sen. Selkeämmin epäluottamusta ei voi osoittaa. Silti Johnson luovutti vasta, kun oli aivan pakko.

Hän toivoo voivansa jatkaa pääministerinä, kunnes seuraaja puolueen johtoon valitaan. Siinä voi mennä jopa syksyyn. Johnsonin halu haastettiin välittömästi. Hänen verensä haisee.

Jo nuorena toimittajana Boris Johnson tunnettiin epäluotettavana. Hänen yksityiselämänsä hallinta on ollut holtitonta. Politiikassa monet muutkin kuin vastustajat pitävät häntä totuuden muuntelijana.

Kolme vuotta pääministerinä osoitti, että Johnson ei pääse huonoista tavoistaan eroon. Ei edes halua päästä.

Se on osa hulivilicharmia, jonka teho loppui torstaina. Skandaalit, joihin Johnson lopulta kaatui, kertovat ennen kaikkea luonteen ongelmista. Hänestä oli vain hassua, että pääministerin virka-asunnossa juhlittiin, kun koko muu maa oli tiukassa koronasulussa.

Johnson tiesi, että apulaispiiskuri, ryhmäkurin pitäjä Chris Pincher oli joutunut aiemmin pois tehtävästään epäasiallisen käytöksensä vuoksi, mutta otti hänet siihen uudestaan.

Ehkä Johnson halusi uskoa hyvää ihmisestä ja tällä kertaa se olikin Pincher, joka petti luottamuksen. Yhtä kaikki Johnson vaikutti taas muuntelevan totuutta.

Johnson pitänee mielessään näitä asioita mitättöminä, hän kun on suurten mittojen mies. Muut eivät enää pitäneet.

Mielenosoittajat vaativat torstaina Boris Johnsonin eroa Lontoossa.

Mutta ei Johnson vain yltäkylläiseen persoonaansa kaatunut. Taustalla on kuivia ja vakavia asioita. Konservatiivipuolueen ja Britannian suunta.

Konservatiivit noudattivat Margaret Thatcherin ajoista lähtien tiukkaa talouspolitiikkaa, jota sittemmin on kopioitu muuallakin, myös Suomessa. Valtion piti olla pieni ja säästäväinen, suorastaan kitsas palveluissaan.

Johnson ei ole periaatteellinen ihminen, ja asioita nyt vain tuli eteen. Pandemia uhkasi seisauttaa talouden ja vaati reilua elvytystä.

Vuonna 2019 Johnson otti suuren vaalivoiton ja mursi työväenpuolueen linnakkeen Pohjois-Englannissa, ”Punaisen muurin”. Syynä oli se, että monet työväenpuoluetta aiemmin äänestäneet halusivat pitää brexitistä kiinni ja Johnson oli sen takuumies.

Johnson halusi pitää kaappaamansa äänet konservatiiveilla, ja tämäkin vaati avokätisempää politiikkaa kuin puolueella tapana oli.

Tuskin voi puhua mistään Johnsonin talousopista, mutta viitta näytti vahvasti perinnethatcherismista poispäin.

Konservatiivien legenda Margaret Thatcher oli aina puolueen sisäpiirille ulkopuolinen, Boris Johnson heti sen jäsen.

Thatcher oli aikoinaan ulkopuolinen konservatiivipuolueessa. Pikkukauppiaan tytär aristokraattien seurassa. Se koitui lopulta hänen kohtalokseen pääministerinä, kun puolueen herraseura kyllästyi Thatcherin kiukutteluun.

Johnson kuuluu siihen perinteiseen yläluokkaan, joka valtasi puolueen takaisin itselleen. Entisen pääministerin David Cameronin hän tunsi jo Etonin eliittikoulusta.

Konservatiiveissa on kuitenkin niitä, jotka haluavat pitää Thatcherin opeista kiinni. Monet heistä ovat aasialaissyntyisiä. Thatcherin jälkeisinä vuosikymmeniä he ovat ottaneet otteen Britannian taloudesta ja politiikasta.

Pikkukauppiaiden pojille ja tyttärille Thatcherin perintö on yhä ajankohtainen. Vanhalle eliitille on sama millaista politiikkaa tehdään, kunhan he tekevät sitä.

Näistä lähtökohdista kamppaillaan Johnsonin seuraajasta.

Johnson on kolmas peräkkäinen konservatiivipääministeri, joka joutuu lähtemään nolosti kesken kautensa. David Cameron kaatui siihen, että hänen järjestämässään brexit-kansanäänestyksessä todella äänestettiin brexitin puolesta. Theresa May kompastui selvittäessään Cameronin jättämää sotkua. Ja nyt menee Johnson.

Britannian pääopposition työväenpuolueen tilasta kertoo paljon se, että se on silti yhä oppositiossa. Jeremy Corbynin repivän puoluejohtajakauden jälkeen työväenpuolue luotti Keir Starmerin rauhoittavaan hahmoon. Niin rauhoittavaan, että äänestäjiä haukotuttaa.

Sekä työväenpuolue että konservatiivit ovat sisältä pahasti hajalla. Kaksipuoluejärjestelmä ei ehkä vain enää sovi somen aikakaudelle.

Keir Starmer ei pystynyt tarjoamaan kunnon vastusta Johnsonille, vaikka työväenpuolueen kannatusluvut ovatkin nousseet aallonpohjasta.

” Johnson oli syntyjään puolueen eliittiä.

Antaessaan lähtöilmoitusta virka-asuntonsa ovella Boris Johnson oli rennon, jopa helpottuneen oloinen. Hän luottaa putoavansa jaloilleen.

Todennäköisesti Johnsonin mielipiteitä kuullaan runsaasti tulevaisuudessa. Brittilehdet maksavat hyvin entisen pääministerin kirjoituksista, ja Johnson on valmiiksi ammattimies niitä rustaamaan.

Omista toimistaan Johnson ei juuri kritisoitavaa löytänyt. Seuraajiensa toimista hän löytänee sitäkin enemmän tulevaisuudessa.

Johnson on kaatunut, mutta Johnsonista kuullaan vielä kyllästymiseen asti.

Hän voi ennustaa, ketä katastrofi seuraavaksi uhkaa.