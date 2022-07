Boris Johnson on joutunut pääministerin urallaan poikkeuksellisen monen kohun keskelle.

Yli 40 ihmistä on eronnut ja yksi erotettu brittihallituksesta epäluottamuksen osoituksena pääministeri Boris Johnsonille. Huolimatta omienkin vaatimuksista erota, Johnson sanoi pysyvänsä vallassa.

Torstaina aamupäivällä Suomen aikaa brittimedia kuitenkin uutisoi, että pääministeri aikoo erota.

– Perusoletuksena on, että hän ilmoittaa erostaan, mutta jatkaa virkaa tekevänä pääministerinä, kunnes uusi puoluejohtaja on saatu valittua. Voi myös olla, että pääministerin tehtävää tulee hoitamaan joku toinen henkilö, arvioi akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta.

Brittimedian mukaan Johnson toimisi pääministerinä syksyyn asti.

Miettisen mukaan todennäköisesti edessä on uudet vaalit.

– On epätodennäköistä, että uusi puoluejohtaja voisi hallita pääministerinä pitkään ilman uusia vaaleja. Britannian tulevaisuuden kannalta paljon riippuu siitä, kumpi valtapuolueista voittaisi nämä vaalit. Konservatiivit ovat olleet työväenpuoluetta jäljessä gallupeissa.

Konservatiivien seuraavaksi johtajaksi on mediassa esitetty muun muassa kansanedustaja Penny Morgauntia, puolustusministeri Ben Wallacea ja ulkoministeri Liz Trussia.

Aiemmin vahvoilla olleen entisen valtiovarainministerin Rishi Sunakin osakkeita on laskenut se, että myös hän sai Johnsonin tavoin sakot koronasulun aikana juhlimisesta. Miettisen mukaan Sunak on kuitenkin edelleen vedonlyöntitilastojen kärjessä.

Boris Johnson poseerasi brexit-kyltin kanssa kampanjatilaisuudessa vuonna 2019.

Johnson nousi pääministeriksi vuonna 2019. Hänen aika pääministerinä on ollut varsin myrskyistä. Miettisen mukaan voidaan sanoa, että Johnsonin virkakauteen on mahtunut tavallista enemmän skandaaleja.

– Kyse on ollut sekä kohuista että sellaisesta toimintatavasta ja -kulttuurista, jossa vähätellään kaikkia kohuja. Koko ongelman ytimessä on kuitenkin konservatiivien pitkäaikainen jakolinja ja se, että näiden eri puolien tavoitteita on vaikea yhdistää.

Johnsonin aikana Britannia erosi virallisesti Euroopan unionista. Johnson halusi ”kovan brexitin,” mutta samalla välttää EU:n ja Britannian välisen rajan muodostumisen Irlannin saarelle, jolloin raja rajatarkistuksineen ja tullimuodollisuuksineen muodostui Pohjois-Irlannin ja muun Britannian välille. Nyt Johnsonin hallitus haluaa muuttaa niin sanottua Pohjois-Irlannin protokollaa.

Vuoden 2020 alussa puolestaan uusi koronavirus levisi Kiinasta ympäri maailman. Johnsonia ja hänen hallitustaan syytettiin pandemian alkupuolella viruksen vähättelystä. Johnson itse sairastui vakavasti koronaviruksen aiheuttamaan tautiin ja joutui sairaalahoitoon.

Koronapandemiaan liittyy myös kohu pääministerin virka-asunnolla järjestetyistä juhlista tiukan koronasulun aikana. Viime toukokuussa julkaistun raportin mukaan johtajuus ja arvostelukyky olivat pettäneet ja tilaisuuksille oli ”vaikea löytää oikeutusta” aikana, jolloin ihmisiä oli vaadittu hyväksymään tiukat rajoitukset.

Johnson oli kiistänyt rikkoneensa tarkoituksellisesti oman hallituksensa asettamia koronasääntöjä tai valehdelleensa alahuoneelle tienneensä, että hän osallistuu sääntöjen vastaiseen tilaisuuteen.

Johnson joutui selittelemään koronarajoitusten aikaista juhlintaansa.

Johnson sai lopulta itse sakot koronasääntöjen rikkomisesta osallistuessaan omaan syntymäpäiväjuhlaansa kesäkuussa 2020. Koronajuhlat poikivat Johnsonille myös luottamusäänestyksen, josta hän selvisi – tosin täpärästi – voittajana.

Kohuja ovat aiheuttaneet myös Johnsonin lomamatkat ja virka-asunnon kalliiksi käynyt remontti.

Tuorein kohu, joka lopulta johti joukkopakoon hallituksesta ja erovaatimuksiin, koski Chris Pincherin nimittämistä konservatiivien varapääpiiskuriksi viime helmikuussa siitä huolimatta, että miestä oli syytetty epäasiallisesta käytöksestä vuonna 2019. Pincheriä on nyt syytetty kahden miehen kourimisesta yksityisklubilla.