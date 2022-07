Kyse on ainakin viidennestä kuolleesta liikemiehestä, jolla on kytkös Gazprom-energiayhtiöön.

Venäläismiljonääri Juri Voronov on löydetty ammuttuna, muun muassa Valko-Venäjän oppositiomielinen media Nexta uutisoi. Nextan mukaan Voronov on viides Venäjän energiajättiin Gazpromiin kytkeytynyt liikemies, joka on kuollut mystisissä olosuhteissa tänä vuonna.

Fontankan mukaan 61-vuotias Voronov oli perustaja ja toimitusjohtaja Astra-Shipping-yrityksessä, jolla oli sopimuksia Gazpromin kanssa Arktisella alueella. Fontankan mukaan Voronov löytyi kuolleena lähellä Pietaria sijaitsevan huvilansa uima-altaasta.

Venäläisen 47news-sivuston mukaan Voronovin ruumiin läheltä löytyi pistooli ja hänellä oli ampumahaava päässä. Altaan pohjassa oli useita hylsyjä, Daily Mail on kertonut.

Venäläissivuston mukaan poliisi on sanonut, että valvontakameroiden tallenteiden perusteella kukaan ulkopuolinen ei ole mennyt taloon tai poistunut talosta sitten 1. heinäkuuta.

Voronovin on arvioitu kuolleen 3. ja 4. heinäkuuta välisenä yönä, venäläinen Life kertoo. Epäselvää on, kuka aseen omistaja on.

Voronovin vaimon kerrotaan väittäneen, että Voronov alkoi juoda sen jälkeen, kun hän menetti paljon rahaa ajauduttuaan riitoihin liikekumppaneiden ja urakoitsijoiden kanssa.

Tapauksesta on käynnistetty tutkinta.

Ilta-Sanomat koosti toukokuussa listan useista venäläisistä liikemiehistä, jotka ovat kuolleet hämärissä olosuhteissa tänä vuonna. Ainakin neljä kuolleista oli Gazpromin tai sen tytäryhtiöiden entisiä tai nykyisiä edustajia.

Heidän joukossaan oli Gazprom Invest -yhtiössä kuljetuspalveluiden johtajana työskennellyt Leonid Shulman, joka löytyi huvilansa kylpyhuoneen lattialta ranteet auki viillettyinä tammikuun lopussa. Tapahtumapaikalta löydettiin itsemurhaviesti ja tapausta tutkitaan itsemurhana.

Vain noin kuukausi Shulmanin kuoleman jälkeen kuolleena löytyi Aleksandr Tjuljakov. Gazpromin ylimpään johtoon kuulunut Tjuljakov löytyi hirttäytyneenä samasta huvilakylästä kuin Shulman. Hänen kerrotaan kirjoittaneen itsemurhaviestin. Venäjän mediassa miehen arvioitiin joutuneen pahoinpitelyn kohteeksi ennen kuolemaansa.

Gazprombankin entinen johtaja Vladislav Avajev löytyi kuolleena huhtikuun puolivälissä Moskovassa sijaitsevasta asunnosta. Uutistoimisto Tassin mukaan 51-vuotias Avajev olisi surmannut luksusasunnossaan itsensä, vaimonsa ja teini-ikäisen tyttärensä. Uutistoimiston mukaan kuolleen perheen löysi heidän vanhin tyttärensä, joka ei ollut saanut heihin yhteyttä.

Huhtikuussa myös Venäjän toiseksi suurimman maakaasuyhtiön Novatekin johdossa aiemmin työskennellyt Sergei Protosenja löytyi kuolleena Barcelonasta. Novatek on tehnyt yhteistyötä Gazpromin kanssa.

Protesenjan lisäksi asunnosta löytyivät surmattuina liikemiehen vaimo ja 18-vuotias tytär. Protosenjan on uskottu surmanneen perheenjäsenensä ja sitten itsensä. Perheen poika, joka ei ollut Espanjassa kuolemien aikaan, uskoo perheen isän joutuneen murhan kohteeksi.

Asunnosta ei löytynyt itsemurhaviestiä, eikä Sergei Protosenjan sormenjälkiä löytynyt kirveestä tai veitsestä, joita viranomaiset pitävät tekoaseina.