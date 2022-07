Pääministeri nimitti merkittävään tehtävään miehen, jota oli syytetty epäasiallisesta käytöksestä jo vuonna 2019.

Britannian pääministeri Boris Johnson on jälleen skandaalin keskiössä.

Tuorein kohu koskee konservatiivipoliitikko Chris Pincherin nimittämistä konservatiivien varapääpiiskuriksi viime helmikuussa siitä huolimatta, että Pincheriä oli syytetty epäasiallisesta käytöksestä vuonna 2019.

Pincheriä on nyt syytetty kahden miehen kourimisesta humalassa. Vuodesta 2010 Tamworthia edustanut kansanedustaja irtisanoutui pestistään varapääpiiskurina tapauksen tultua ilmi viime viikolla. Hänet on myös ainakin väliaikaisesti pantu viralta kansanedustajana ja hän on sisäisen tutkinnan kohteena, The Guardian kertoo.

– Eilen illalla join aivan liian paljon. Olen nolannut itseni ja muita ihmisiä, mikä on viimeinen asia, jonka haluan tehdä ja pyydän sitä anteeksi sinulta ja niiltä, joita asia koskee. Mielestäni oikea ratkaisu näissä olosuhteissa on, että eroan varapääpiiskurin tehtävästä, Pincher kirjoitti kirjeessään pääministerille.

Piiskurin tehtävänä on valvoa puoluekuria. Pääpiiskurilla on oma virka-asunto Downing Streetillä ja hänellä on paikka hallituksessa. Lisäksi pääpiiskurin tehtävänä on välittää tietoja parlamentin alahuoneen ja pääministerin välillä.

Pääministerin ja hänen kansliansa antamat lausunnot koskien sitä, oliko Johnson ollut tietoinen vuonna 2019 tehdystä valituksesta Pincheristä, ovat olleet epäselviä. Aluksi julkisuuteen kerrottiin, ettei pääministeri ollut tietoinen Pincheriin vuonna 2019 kohdistuneista syytöksistä tai ainakaan niiden yksityiskohdista.

BBC:n mukaan Johnson myönsi kuitenkin tiistaina olleensa tietoinen vuonna 2019 Pincheriä vastaan esitetyn syytöksen yksityiskohdista, mutta kutsui tapausta ”selvitetyksi”. Hän sanoi katuvansa, että nimitti Pincherin helmikuussa merkittävään virkaan.

Johnson ei kiistänyt vitsailleensa, että ”Pincher nimeltään, Pincher luonteeltaan”. Pincher voidaan kääntää myös esimerkiksi nipistäjäksi tai puristajaksi.

Ennen Johnsonin lausuntoa ulkoministeriön entinen korkein virkamies Simon McDonald oli antanut julkisuuteen poikkeuksellisen kirjeen, jossa oli väittänyt pääministerin kanslian antaneen vääriä tietoja julkisuuteen.

McDonaldin mukaan hieman sen jälkeen, kun Pincheristä tuli kesällä 2019 valtioministeri ulkoministeriössä, ryhmä virkamiehiä valitti Pincheristä McDonaldille. Valitukset olivat samantyylisiä kuin tuoreimmat syytökset.

McDonaldin mukaan tuolloin tehtiin ”virallinen valitus,” toisin kuin pääministerin kanslia oli sanonut. Lisäksi tapaus ”ratkaistiin” vain siinä mielessä, että tutkinta päättyi eikä Pincheriä vapautettu epäilyistä. McDonaldin mukaan tämän takia pääministerin kanslia oli myös väärässä väittäessään, että Pincheriä vastaan esitetyt väitteet olisivat ”perusteettomia”.

Kaksi korkea-arvoista ministeriä erosi tiistaina syyttäen eroista Johnsonia ja tämän kyvyttömyyttä johtaa Britannian hallintoa. Valtiovarainministeri Rishi Sunak ja terveysministeri Sajid Javid olivat aiemmin tukeneet Johnsonia muun muassa, kun pääministeri joutui kohun keskelle hänen virka-asunnollaan koronasulun aikaan järjestettyjen juhlien takia.

Myös kahdeksan muuta brittihallinnossa työskennellyttä jätti pestinsä, Sky News kertoo.

Johnson voitti kuukausi sitten pidetyn luottamusäänestyksen. Konservatiivien sääntöjen mukaan seuraava äänestys voidaan pitää vasta vuoden kuluttua edellisestä. Monet ovat kuitenkin vaatineet sääntöä muutettavaksi.

Vaikka Johnson voitti äänestyksen, hän voitti sen paljon pienemmällä marginaalilla kuin hänen edeltäjänsä Theresa May vuonna 2018. Johnsonin puolesta äänesti 211 konservatiivien kansanedustajaa ja häntä vastaan äänesti 148 kansanedustajaa. Mayn puolesta äänesti aikoinaan 200 konservatiivikansanedustajaa ja häntä vastaan äänesti 117.