Ampuja avasi tulen itsenäisyyspäivän paraatin aikana Chicagon lähellä – ainakin 6 kuollut ja 24 haavoittunut

Ampujan etsinnät olivat käynnissä vielä illalla Suomen aikaa.

Ainakin kuusi ihmistä on kuollut ja 24 loukkaantunut Chicagon esikaupunkialueella itsenäisyyspäivän paraatin yhteydessä maanantaina tapahtuneen ampumisen vuoksi. Asiasta uutisoivan Chicago Sun Times -lehden mukaan paraatin aikana tulen avannutta ampujaa etsittiin vielä illalla kello 21 aikoihin Suomen aikaa.

Poliisi kertoi samoihin aikoihin järjestetyssä tiedotustilaisuudessa löytäneensä ampumisessa käytetyn kiväärin. Poliisin mukaan vaikuttaa siltä, että paraatia ammuttiin rakennuksen katolta.

Ampumavälikohtaus tapahtui vauraana alueena tunnetussa Highland Parkin esikaupungissa, kun paraatin käynnistymisestä oli kulunut noin 10 minuuttia. Chicago Sun Timesin toimittaja kertoi nähneensä tapahtumapaikalla kolme huovilla peiteltyä ruumista sekä viisi haavoittunutta ja veristä ihmistä.

Lehdelle puhuneet silminnäkijät kertoivat kuulleensa useita laukauksia.

– Kuulin 20–25 laukausta, jotka seurasivat toisiaan nopeasti. En usko, että kyse olisi voinut olla vain käsiaseesta tai haulikosta, Highland Parkissa asuva Miles Zaremski kertoi.

Ilmakuvaa poliisin eristämältä alueelta Highland Parkin keksustasta.

Ampumisen jälkeen poliisi kehotti väkijoukkoa hajaantumaan ja pysymään poissa paikalta. Ihmisten kerrotaan hakeneen suojaa muun muassa tuolien ja lastenrattaiden takaa sekä piiloutuneen huopien alle.

– Oli hiljainen, rauhallinen, ihana aamu. Ihmiset nauttivat paraatista. On pelottavaa, kun se rauha revitään yhtäkkiä pois vain sekunneissa, kuvaili tilannetta Adrienne Drell.

Hän sanoi seuranneensa paraatia, kun huomasi yhtäkkiä marssiorkesterin jäsenten lähtevän juoksemaan kesken kaiken. Drellin mukaan koko kaupunki vaikuttaa olevan paniikissa tapahtuneen vuoksi.

Highland Parkin kaupunki vahvisti verkkosivuillaan viiden ihmisen kuolleen ampumisessa.

– Viranomaiset etsivät epäiltyä. Todisteita ampuma-aseesta on löydetty. Useita poliiseja on paikalla ja he ovat eristäneet alueen Highland Parkin keskustassa, kerrottiin verkkosivuilla julkaistussa tiedotteessa.