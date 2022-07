Puolisotilaallisen Sauliai-kiväärijärjestön jäsenmäärä on kasvanut Liettuassa viime aikoina hurjasti.

Gabrielius Liaudanskas on hätkähdyttävä näky. Liaudanskas seisoo Vilnan keskustan tuntumassa sijaitsevassa puistossa Ilta-Sanomien kuvausta varten täydessä taisteluvarustuksessa.

Käsissään Liaudanskasilla on rynnäkkökivääri. Lipas on sentään tyhjä, mutta koviakin Liaudanskasin aselaukusta löytyy.

Vilnassa asuva Liaudanskas kuuluu puolisotilaalliseen Sauliai-järjestöön, joka myös Liettuan kivääriunionina tunnetaan (Lietuvos Sauliai Sajunga).

Osittain valtion tukema Sauliai jakautuu kolmeen siipeen: taisteluosastoon, ei-taistelevaan osastoon, joka kattaa muun muassa ensiapua, siviili- ja kriisinhallintatehtäviä ja urheilutoimintaa sekä nuoriso-osastoon.

Toiminta perustuu muutoin vapaaehtoisuuteen, mutta taistelusiiven jäsenet eivät voi kieltäytyä palveluksesta sota- tai kriisitilanteessa.

Liaudanskas sanoo liittyneensä järjestöön heti, kun Venäjä oli miehittänyt Krimin niemimaan vuonna 2014.

– Ensimmäinen ajatukseni oli, että sota oli vain 1 000 kilometrin päässä ja että se voisi tulla takapihalleni päivänä minä hyvänsä. Mietin, miten pystyisin puolustamaan läheisiäni ja kotimaatani. Niinpä aloin hankkia tietoa ja lopulta vannoin valan ja liityin. Myöhemmin liityin järjestön taistelusiipeen.

Liaudanskas sanoo seuraavansa Venäjän ärhentelyä Liettualle toistaiseksi rauhallisin mielin.

– Ymmärrän, että maailmassa on asioita, joita ei voi muuttaa mutta joihin voi löytää ratkaisun, jos joutuu ongelmiin. Jos tapahtuisi niin, että venäläiset tulisivat, tappaisimme heidät kaikki. Olen valmis siihen täydellisen kylmänviileästi. Jos eteen tulee sellainen tilanne, sitten se ratkaistaan. Panikointi ei auta mitään. Tiedämme, mitä teemme, Liaudanskas hymyilee.

– Lisäksi olemme Natossa. Minulla ei ole epäilyksen häivääkään, etteikö Nato noudattaisi velvoitteitaan. Missä tahansa venäläiset yrittäisivät tunkea kuonoaan tänne, he saisivat nokkaansa kunnon osuman. Jos Venäjä hyökkää Naton alueelle, se allekirjoittaa samalla oman kuolemantuomionsa, Liaudanskas painottaa.

Liaudanskas sanoo kokevansa suurta iloa, että se aikakausi on ohi, jolloin länsi pelkäsi Venäjää.

– Presidentti Vladimir Putin halusi estää Naton itälaajenemisen ja haluaa palauttaa imperialistisen äiti-Venäjän rajat. Mikä on tilanne nyt? Kaksi uutta maata, Suomi ja Ruotsi, liittyy Natoon, ja lännellä on ennennäkemätön kumppanuus ja yhtenäisyys keskenään. Lisäksi Ukrainaan lahjoitetaan runsaasti aseita.

Liettuan ja Venäjän välistä raja-aitaa Kaliningradin alueella.

–Tietysti toivon, ettei sota koskaan laajene Liettuaan asti. Mitä enemmän meitä on ja mitä vahvemmin ja paremmin olemme valmistautuneet, sitä pienemmät mahdollisuudet on, ettei sota laajene. Tämä tarkoittaa myös maailman tasolla. Jos sota kuitenkin tulee tänne asti, sitten tapamme venäläiset, Liaudanskas vakuuttaa.

Vuoden 2014 jälkeen Sauliai on aloittanut intensiivisen taistelutaitojen kehittämisen.

– Uskon, että olemme aika hyvässä tilanteessa. Minä vuonna 2014 ja nyt olemme kuin kaksi eri ihmistä taistelutaidon näkökulmasta. Pelkästään harjoittelun määrä ei ole kasvanut, vaan myös sen laatu on kehittynyt, Liaudanskas sanoo.

Uuden lain tultua voimaan Gabrielius Liaudanskas saa säilyttää rynnäkkökivääriään kotona. Esimerkiksi urheilijoille ja metsästäjille on sallittu kotisäilytykseen vain puoliautomaattiaseet.

Liettuassa tuli 1. kesäkuuta voimaan laki, joka sallii Sauliain jäsenille A-lisenssiaseen, toisin sanoen täysautomaattiaseen tai muun erityisen vaarallisen aseen säilyttämisen kotioloissa.

Saman oikeuden saivat sisäministeriön (poliisi) ja puolustusministeriön (armeija) alaisuudessa työskentelevät.

Näin jäsenet voivat säilyttää kotona esimerkiksi kone- tai rynnäkkökivääriä, käsikranaatteja tai vaikka sinkoa. Ehtona on, että läpäisee turvallisuusselvityksen, rekisteröi aseen poliisille ja että ase on kotona lukkojen ja hälytysjärjestelmän takana.

Liaudanskasilla on kotonaan saksalaisvalmisteinen rynnäkkökivääri.

– Kaikki tämä johtuu geopoliittisen tilanteen muutoksesta. Jos järjestö olisi kysynyt tällaista 10 vuotta sitten, en usko, että lakimuutosta olisi hyväksytty.

Sauliain logo. Järjestö perustettiin vuonna 1919, ja parhaimmillaan jäsenmäärä oli noin 60 000. Neuvostoliiton miehityksen jälkeen Sauliain johtohahmot karkotettiin Siperiaan ja järjestö kiellettiin. Toiminta aloitettiin uudelleen vuonna 1989.

– Olemme kuitenkin nähneet, miten järjetön ja hullu Venäjä on. He eivät ole noudattaneet kansainvälistä lakia, kansainvälisiä sopimuksia eivätkä edes maalaisjärkeä, joten on täysin normaalia rakentaa sellainen yhteiskunta, joka on vahva, turvallinen ja joka pystyy pitämään itsestään ja maastaan huolta. Eli aseistaa niitä ihmisiä, joilla on riittävästi taitoa ja kykyä käyttää niitä.

– Veikkaan, että kun Venäjä on lyöty, niin ehkä tätä lakia ei enää tarvita vaan voidaan palata vanhaan, Liaudanskas povaa.

Nykyinen jännittynyt tilanne on saanut liettualaiset innokkaasti liittymään Sauliain toimintaan. Alytuksen kaupungin aluejohtaja Skirmantas Valatkevicius sanoi, että ennen vuotta 2014 Sauliain täysi-ikäisten jäsenmäärä oli alle 3 000.

Ensimmäinen iso liittymispiikki tuli Venäjän miehitettyä Krimin niemimaan.

Aluejohtaja Skirmantas Valatkevicius Alytuksen päämajan edustajalla. Kullakin alueella on omat Sauliai-joukkonsa, jotka pystyvät reagoimaan nopeasti.

Nyt monet liettualaiset ovat havahtuneet tilanteen vakavuuteen ja haluavat kouluttautua ja harjoitella pahimman varalle. Aikuisten jäsenmäärä on nyt jo yli 10 000 ja kasvaa hurjaa vauhtia.

Taisteluvalmiudeltaan vuonna 1919 perustettu Sauliai alkaa lähestyä Liettuan armeijaa, jonka koko vahvuus on 25 000 sotilasta.

– Tavoitteemme on, että vuoteen 2035 mennessä meillä on 50 000 aikuista toiminnassa mukana, Valatkevicius sanoo.

Taistelusiipi perustettiin vuonna 2010 Liettuan armeijan rinnalle, ja se on tarkoitettu lähinnä niille, jotka eivät esimerkiksi terveys- tai aikataulusyistä voi osallistua ammattiarmeijaan, joka on Liettuassa vapaaehtoinen.

– Tämä on vapaamuotoisempi tapa niille, jotka haluavat osallistua Liettuan puolustamiseen.

– Päätehtävämme on puolustaa Liettuan itsenäisyyttä armeijan rinnalla. Tähän kuuluvat myös väkivallaton vastustaminen mahdollisen miehityksen aikana ja sellainen apu armeijalle ja muille instituutioille, jossa ei osallistuta taisteluihin, Valatkevicius lisää.

Krimin valtaus alkoi, kun maastoon alkoi ilmestyä tunnuksettomia, ”vihreiksi miehiksi” kutsuttuja sotilaita.

Mitkä ovat ohjeet, jos Liettuan rajaseudulle ilmestyy vihreitä miehiä?

– Ensimmäinen askel on estää se, ettei niin tapahdu ollenkaan. Tärkeintä on pitää silmät auki. Jos näkee jotakin epäilyttävää, pitää kertoa heti eteenpäin rajavartiostolle, poliisille ja armeijalle. Sitten tilanteen mukaan organisoida nopeasti Sauliain omat alueelliset joukot valmiuteen. Pitää olla valppaana ja lyhentää reagointiaika minimiin, Valatkevicius ohjeistaa.

Skirmantas Valatkevicius näkee, etteivät Liettuan ja Venäjän suhteet palaa enää ennalleen kaikkien uhkailujen jälkeen.

– Lisäksi Liettuassa on monia internetin trollitilejä tarkkailevia henkilöitä. He ilmoittavat heti trollaus-, valetili- ja valeuutishavainnoistaan eteenpäin.

– Sauliailla on myös omat ohjeensa, miten tunnistaa, toimia, vastustaa ja kommunikoida erilaisissa käytännön tilanteissa, Valatkevicius sanoo.

Miten Valatkevicius tai Sauliai kokee Venäjän tällä hetkellä?

– Siihen nähden, miten paljon Putin on ampunut omaan polveensa aloittamalla 2014 pitkän konfliktin, joka eskaloitui sodaksi, ja nämä Nato-jutut, niin melkein voisi sanoa häntä CIA:n agentiksi. Putinin toimet ovat johtaneet täysin päinvastaisiin tuloksiin kuin hän on tarkoittanut, Valatkevicius nauraa.

– Liettuan ja Venäjän välit eivät palaa koskaan entisenlaisiksi. On iso mahdollisuus, että Venäjä jää Euroopan huoltoasemaksi. Ainoa tarve Venäjälle on polttoaine ja energia.