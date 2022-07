Tämä Kööpenhaminan ammuskelusta epäillystä tiedetään nyt

Poliisi on vahvistanut Tanskan yleisradiolle olevansa tietoinen sosiaalisessa mediassa julkaistuista videoista.

Kööpenhaminan poliisi kertoi maanantaiaamuna, että Tanskan ostoskeskusammuskelusta epäillään 22-vuotiasta miestä. Sunnuntaisessa ammuskelussa kuoli kolme ihmistä ja loukkaantui vakavasti neljä.

Poliisin mukaan mies on tuttu ”psykiatrisille palveluille”. Häntä on kuvailtu ”etnisesti tanskalaiseksi”.

Mies oli julkaissut ennen sunnuntaista ammuskelua useita videoita, joissa hän on pienessä asunnossa kiväärin ja pistoolin kanssa, Ekstrabaldet kertoo. Lehden mukaan aseet vastaavat niitä, jotka epäillyllä oli mukanaan sunnuntaina.

Videoissa mies osoittaa aseilla useita kertoja päätään ja kasvojaan. Kahdessa kuvassa puolestaan epäilty itse esittää kuollutta ja hänen päällään on tekoverta, BT kertoo.

Erään videon alla lukee ”Quetiapine doesn’t work”. Ketiapiini on lääke, jota käytetään kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja skitsofrenian hoitoon.

Epäillyn Youtube-tilin soittolistat päivittyivät myös viikonlopun aikana. Erään soittolistan nimi on vapaasti suomennettuna ”Tappajamusiikkia” ja se pitää sisällään muun muassa kappaleen, joka kertoo pojasta, joka suunnittelee kouluampumista.

Tanskan yleisradion DR:n mukaan se on useista lähteistä vahvistanut, että sosiaalisessa mediassa julkaistuissa videoissa esiintyvä mies on sama, joka otettiin kiinni ammuskelusta epäiltynä. Poliisi vahvisti DR:lle, että poliisi on tietoinen videoista.

Tanskalaismedia myös kertoo, että mies on kuulunut ampumakerhoon.

Kööpenhaminan poliisipäällikkö Soren Thomassen kertoi maanantaina aamulla, että epäiltyä oli kuultu ja että mies oli vahvistanut olleensa ammuskelupaikalla. Hän ei kuitenkaan tarkemmin sanonut, mitä epäilty oli muuten kertonut eikä vahvistanut tanskalaismediassa esille nousseita väitteitä.

Thomassen sanoi kuitenkin, ettei ammuskelun uskota olleen terroriteko.