Kauppakeskuksessa Kööpenhaminassa on ammuttu. Useiden ihmisten kerrotaan loukkaantuneen.

Tanskan pääkaupungissa Kööpenhaminassa sijaitsevassa kauppakeskuksessa on sattunut ampumavälikohtaus, kertoo uutistoimisto Reuters.

Tanskalaislehti Ekstra Bladetin mukaan paikalla on suuri määrä poliiseja. Useiden ihmisten kerrotaan haavoittuneen.

Yksi ihminen on pidätetty ampumiseen liittyen, kertoo Tanskan poliisi Twitterissä. Poliisi ei kertonut tarkemmin pidätetystä.

– Olemme paikalla suurin joukoin Field’sissä, jossa on raportoitu laukauksista. Päivitämme tilannetta heti, kun saamme lisää tietoa, Kööpenhaminan poliisi kirjoittaa Twitterissä.

Kööpenhaminassa oleva Maximilian von Renteln oli matkalla Amagerin saarella sijaitsevaan Field’s-kauppakeskukseen, kun hän huomasi kymmenien ihmisten juoksevan itkien ja huutaen pois kauppakeskuksesta.

– En tajunnut mistä oli kyse. Ihmisiä tuli lisää ja lisää, joten vaistomaisesti lähdin itsekin juoksemaan poispäin. Matkalla kysyin, mitä on tapahtunut, ja paikalla ollut henkilö kertoi, että siellä on ammuskeltu ja ihmisiä on haavoittunut, von Renteln kuvailee Ilta-Sanomille.

Von Relteln juoksi bussiin suunnatakseen takaisin hotellilleen. Matkaan lähtenyt bussi pysäytettiin, ja kulkuvälineeseen ilmestyi von Reltelnin mukaan viidestä kuuteen poliisia konekiväärien kanssa.

Poliisit käskivät matkustajia nostamaan kätensä ylös, ja suuntasivat bussin perälle. He tarkastivat takana istuneen miehen repun ja poistuivat paikalta.

Noin kello 19.30 von Reltelnin hotellin pihassa näytti rauhalliselta. Vain hieman aikaisemmin poliisit olivat ajelleet hotellin edessä ollutta tietä edestakaisin.

Silminnäkijät raportoivat kokemuksiaan myös Ekstra Bladetille. Eräs silminnäkijä kertoo ihmisten virranneen sankoin joukoin ulos Amagerin saarella sijaitsevasta Field’s-kauppakeskuksesta. Paikalle saapui nopeasti poliiseja.

Silminnäkijä kertoo kuulleensa laukauksilta kuulostavia ääniä läheltä kauppakeskuksen ravintola-alueelta.

Myös monet muut ovat ottaneet lehteen yhteyttä ja kertoneet vastaavanlaisia kokemuksia. Yksi heistä on Henrik, joka oli välikohtauksen sattuessa kauppakeskuksen toisessa kerroksessa.

– Istuimme ravintolassa toisessa kerroksessa ja yhtäkkiä näimme ihmisten juoksevan. Sitten kuulimme laukauksen, lähdimme juoksemaan ja piilouduimme keittiöön. Kuulimme, kun joku meni ohi ja ampui useita kertoja. Luulemme, että kuulimme viisi laukausta, mutta emme ole täysin varmoja, Henrik kertoo.

– Jonkin ajan kuluttua kuulimme palohälytyksen äänen ja pian meitä pyydettiin kaiuttimien kautta poistumaan rakennuksesta. Sitten juoksimme ulos, hän jatkaa.

Ekstra Bladet ei ole pystynyt vahvistamaan Henrikin henkilöllisyyttä.