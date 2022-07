Poliisi vapautti 77 ihmistä, jotka odottivat kirkossa Jeesuksen toista tulemista kuukausia

Poliisi epäilee kirkkoa massakaappauksesta Nigeriassa.

Nigerian poliisi on vapauttanut 77 ihmistä, joiden joukossa oli lapsia, kirkosta Nigerian Ondon maakunnassa. Poliisi epäilee Whole Bible Believers Church -kirkon johtoa massakaappauksesta. Kirkon pastori David Anifowoshe ja avustava pastori on pidätetty, kertoo BBC.

Uhrit on viety turvaan viranomaisten huomaan. Mukana oli 26 lasta, 8 teini-ikäistä ja 43 aikuista.

Suuri osa ihmisistä oli ollut kirkossa huhtikuusta alkaen. Tuolloin kirkko oli ilmoittanut Jeesuksen toisesta tulemisesta.

Poliisin mukaan avustava pastori Josiah Peter Asumosa oli kertonut, että Jeesus ilmestyykin syyskuussa ja käskenyt ihmisiä odottamaan kirkossa sinne asti. Pastori oli sanonut kirkossa olleille lapsille, että heidän on toteltava vain Jumalaa.

Kirkon jäljille päästiin, kun eräs äiti oli ilmoittanut poliisille lastensa olevan kadoksissa ja epäili näiden olevan kirkossa.