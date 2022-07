Donald Trump saattaa julkistaa presidenttiehdokkuutensa jo tässä kuussa – syynä kongressikuulemiset ja kilpailijoiden pelko

CNN:n avustajalähteiden mukaan Trump saattaa julkistaa presidenttiehdokkuutensa pian. Aie jakaa republikaanien rivejä.

Entinen presidentti Donald Trump saattaa julkistaa republikaanisen puolueen presidenttiehdokkuutensa jo heinäkuun aikana. Näin kertoivat CNN:lle lähteet Trumpin avustajakunnassa.

Lähteiden mukaan Trump on ottanut asian puheeksi tällä viikolla. Yksi syy ovat kongressin Capitolin valtausta tutkivan komitean kuulemiset ja niissä paljastuneet seikat. Trump haluaisi lähteiden mukaan käynnistää 2024 presidentinvaalien kampanjan mahdollisimman pian, jotta hän voisi kääntää huomion pois itselleen negatiivisista paljastuksista, joita on tullut esiin televisioiduissa kuulemisissa.

Oikeusministeriö ei ole tehnyt vielä päätöstä siitä, aikooko se asettaa Trumpin rikossyytteeseen Capitolin-valtaukseen liittyen.

Lisäksi Trump uskoo, että hän voisi hyötyä presidentti Joe Bidenin alhaisista kannatusluvuista. Demokraatti Biden on ilmaissut halukkuutensa olla ehdolla 2024 vaaleissa.

Trumpia huolestuttaa myös republikaanisen puolueen muiden mahdollisten ehdokkaiden aikeet. Etenkin Floridan kuvernööri Ron DeSantis nauttii kannatusta republikaanisen puolueen riveissä. Trumpilla on edelleen ylivoimainen kannatus republikaanisen puolueen ehdokkaaksi, mutta DeSantis on ottanut Trumpia kiinni mielipidekyselyissä.

Trumpin aikeet julkistaa ehdokkuutensa näin varhaisessa vaiheessa jakaa republikaanivaikuttajien mielipiteitä, kirjoittaa The New York Times.

Yhtenä huolenaiheena on marraskuussa järjestettävät kongressivaalit. Osa republikaanivaikuttajista on huolissaan, että Trumpin presidentinvaalikampanja veisi huomion pois republikaanien viestiltä välivaaleissa. Huolena on myös, että demokraatit saisivat Trumpin vastustamisesta aseen republikaaneja vastaan marraskuun vaaleissa.