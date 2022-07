Suomessa syntynyttä miljonääriä vastaan on nostettu syytteitä Torontossa, Quebecissä ja Yhdysvalloissa.

Peter Nygårdia syytetään useista seksuaalirikoksista. Hän on tällä hetkellä torontolaisessa vankilassa.

Suomalaiskanadalaista miljonääriä Peter Nygårdia vastaan on nostettu lisää syytteitä Torontossa, CBC on uutisoinut. Nygårdia vastaan on nyt nostettu 11 syytettä seksuaalirikoksesta ja kolme syytettä vapaudenriistosta. Syytteissä esitettyjen tapahtumien kerrotaan tapahtuneen 1980-luvun lopun ja 2000-luvun puolivälin välillä.

Nygårdia vastaan on myös nostettu yksi syyte seksuaalirikoksesta ja yksi syyte vapaudenriistosta Quebecissä. Rikosten väitetään tapahtuneen 1. marraskuuta 1991 ja 15. marraskuuta 1998 välillä.

Nygårdia koskevat seksuaalirikossyytteet ovat englanniksi sexual assault. Tämä pitää sisällään kaiken seksuaalisen toiminnan, johon toinen osapuoli ei ole antanut suostumustaan eli esimerkiksi kourimisen, pakottamisen seksuaaliseen tekoon ja raiskauksen.

Nygård pidätettiin Winnipegissä joulukuussa 2020 liittyen New Yorkissa häntä vastaan nostettuihin syytteisiin rikollisen toiminnan pyörittämisestä ja seksikaupasta. Nygård on siitä lähtien ollut vangittuna.

Lokakuussa Nygård pidätettiin Torontossa, jolloin hänet siirrettiin Torontossa sijaitsevaan vankilaan.

Kanadan oikeusministeri David Lametti päätti maaliskuussa, että Nygård luovutetaan Yhdysvaltoihin sen jälkeen, kun häntä koskevat syytteet on käsitelty Kanadassa.

– On tärkeää, että oikeusprosessimme Kanadassa saatetaan loppuun, jotta kaikki osapuolet, myös uhrit, saavat oikeutta, Lametti perusteli päätöstään Twitterissä.

Yhdysvalloissa on syytteiden lisäksi nostettu myös ryhmäkanne Nygårdia vastaan. Siviilikanteeseen on liittynyt yli 120 asiakasta. Kanteessa on Nygårdin lisäksi nimetty myös hänen yrityksensä.

Kanteen mukaan Nygård pyöritti seksirinkiä ja rikkoi ihmiskaupan uhrien suojelua koskenutta lakia. Kanteen käsittely on kesken.

Nygård on toistuvasti kiistänyt kaikki syytteet. Hän on myös vaatinut ryhmäkanteen hylkäämistä.