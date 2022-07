Mukin teksti kuului ytimekkäästi: Mutin on pulkku.

Liettuan parlamentin varapuhemies Paulius Saudargas saapuu Ilta-Sanomien haastatteluun kahvimuki kädessään.

Eikä ihan mikä tahansa muki. Huomio kiinnittyi sen tekstiin.

Tekstissä leikitellään sananmuunnoksella. Siinä lukee ”Hutin puj”. Suomeksi sananmuunnos tarkoittaa vapaamuotoisesti ”Mutin on pulkku”, eli muki on suoraa irvailua Venäjän presidentille Vladimir Putinille.

Saudargas sanoo saaneensa mukin erityisavustajaltaan juuri IS:n haastattelua varten.

– Se mitä liettualaiset kokevat venäläisten uhkauksista... Venäjä haluaa päästä takaisin siihen kylmän sodan tilanteeseen, kun maailmalla oli kaksi supervaltaa. Nyt tilanne ei ole niin, mutta Putinin ja useimpien venäläisten imperialistinen intohimo on yhä sama. Stalin on heille sankari, meille hän on verinen murhaaja, Saudargas sanoi IS:lle Liettuan parlamentissa Vilnassa.

– He haluavat päästä takaisin entisiin aikoihin, kun Neuvostoliitto oli suuri ja mahtava. Se on heidän sairas intohimonsa! Saudargas jatkoi.

Saudargasin mukaan Liettua on jo pitkään sanonut, että Venäjä on uhka lähiympäristölleen.

– Meitä ei uskottu, että Venäjä hyökkäisi minnekään. Nyt sen jälkeen kun Venäjä on aloittanut sairaan sodan Ukrainassa, näemme, mikä oli totuus. Olimme oikeassa.

– Venäjä astui kaikkien rajojen yli. Nyt jokainen ymmärtää ja kaikki sanovat, että olitte oikeassa, kun kerroitte Venäjän olevan uhka. Nyt koko demokraattinen maailma näkee Venäjän isona uhkana, Saudargas sanoi.

Viime aikoina Venäjä on ärhennellyt erityisesti juuri Liettualle, kun Liettua katkaisi EU:n pakotelistalla olevien tuotteiden kauttakulun Liettuan läpi eristyksissä olevalle Kaliningradin alueelle. Pakotteiden alaisten tuotteiden kulku Venäjältä Kaliningradiin voi tapahtua nyt vain pitkää kiertotietä pitkin ilma- tai meriteitse Suomenlahden kautta.

– Täytyy ymmärtää pakotteiden perustarkoitus. Niiden tarkoitus ei ole pelotella Venäjää. Niiden tarkoitus on heikentää Venäjän hallintoa, joten niiden täytyy olla käytännöllisiä ja toimivia. Jos tunteet nyt eskaloituvat tavaroiden kauttakulusta Liettuan kautta Kaliningradin alueelle, silloin pakotteet oletettavasti toimivat, Saudargas sanoo.

Liettua ei salli EU:n pakotelistalla olevien tuotteiden ja tavaroiden kuljetusta maansa läpi Kaliningradin alueelle. Keskiviikkona Liettuan ja Kaliningradin alueen rajakaupungissa Kybartaissa odotteli kuljetusta Venäjän puolelle mm. iso sepelikuorma.

Hänen mukaansa myös Venäjä tietää tämän hyvin. Koko EU:n pakotepaketti otettiin käyttöön jo maaliskuun puolessavälissä.

– Jokainen joka osaa lukea, ymmärsi, mitä se tarkoitti. Liettuan parlamentti tai hallitus ei ole tehnyt yhtään päätöstä, päätökset tehtiin EU:ssa jo yli kolme kuukautta sitten! Jokainen tietää sen, venäläisetkin. Nyt he kiukuttelevat ja uhkailevat meille vain painostaakseen meitä perääntymään, pelotellakseen meitä ja uhkaillakseen koko demokraattiselle maailmalle. Se on ainoa syy!

Venäjä on uhannut Liettuaa vastatoimilla, jotka ”eivät rajoittuisi diplomaattisiin keinoihin” tai ”joilla olisi vaikutusta Liettuan väestöön”.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on muutoinkin esillä Vilnan katukuvassa. Vilnan keskustassa toivotaan Putinia Haagin sotatuomioistuimeen.

Mitä Venäjä voi tehdä?

– Eivät paljon. Koska jos voisivat, he olisivat tehneet sen jo. Pidän hyvin alhaisena sitä mahdollisuutta, että Venäjä – Valko-Venäjän kera tai ilman – yrittäisi hyökätä Nato-maahan. Se on raja, jolle he eivät ole olleet valmiita astumaan. En usko, että Putin haluaa ylittää tätä rajaa, Saudargas sanoo.

Saudargasin mukaan Venäjä voisi teoreettisesti irrottaa Liettuan omasta sähkön- ja energianjakeluverkostaan, mutta Liettua on ”täysin varautunut tähän skenaarioon”.

Liettualla ei ole yhteistä rajaa Venäjän kanssa, jos erillisalue Kaliningradia ei oteta lukuun. Näin Venäjä joutuisi sähköt katkaistessaan mykistämään myös Viron ja Latvian – sekä Kaliningradin itsensä. Näiden Valko-Venäjältä tulevien sähkölinjojen kautta ei sähköä eteläiseen Liettuaan enää virtaa.

– Suunnitelmamme on muutenkin irrottautua Venäjän energiaverkoista kolmen vuoden sisällä ja liittyä Euroopan verkkoihin, mutta käytännössä voisimme tehdä sen vaikka heti. Se vain maksaisi enemmän. Kaikki tarvittava infrastruktuuri on jo valmiina, joten emme pelkää ollenkaan.

– Lisäksi jos Venäjä irrottaa Liettuan sähköjakelustaan, seuraus olisi, että heidän täytyisi katkaista sähköt myös Virosta ja Latviasta – sekä myös Kaliningradin alueelta. Joten Venäjälle itselleen se olisi paljon haitallisempaa kuin meille. Heidän täytyy laskea se, ja sen takia he eivät ehkä pane hanoja kiinni. Jos he voisivat, he tekisivät sen, Saudargas nauraa.

Myös Liettuan liike-elämä on alkanut hyvää vauhtia irrottautua Venäjästä. Tuonti Venäjältä ja vienti Venäjälle ovat kutistuneet viime vuosina.

– Liike-elämämme on viime vuosina alkanut ymmärtää, että yhteistyö diktaattorien kanssa on ennakoimatonta ja vaarallista, on kyseessä sitten Putin tai Aljaksandr Lukashenka.

Paulius Saudargas on varapuhemiehenä Liettuan parlamentissa seimasissa.

Liettualla on pitkä yhteinen raja Valko-Venäjän kanssa. Valko-Venäjä antoi Venäjän hyökätä oman maa-alueensa kautta Ukrainaan 24. helmikuuta.

Miten Liettua näkee naapuruuden Valko-Venäjän kanssa?

– Emme tietenkään voi tehdä yhteistyötä Lukashenkan hallinnon kanssa. Maassa on lähes tuhat poliittista vankia, joten hallinto on todella verinen, Saudargas painottaa.

Saudargasin mielestä tavallinen kansa on kuitenkin erilaista kuin Venäjällä.

Varapuhemies Paulius Saudargas ei pidä valkovenäläisiä pohjimmiltaan kovin Venäjä-myönteisinä, vaikka presidentti Aljaksandr Lukashenka onkin myynyt sielunsa Vladimir Putinille.

– Heihin varmaan kohdistetaan samaa propagandaa, joko yhtenäistä Kremlin propagandan kanssa tai lisättynä Lukashenkan propagandalla, mutta heidän ”historiallinen muistinsa” ei ole sama kuin Venäjällä.

– He eivät ajattele Stalinin imperialistisista intohimoista tai toisesta maailmansodasta samalla tavalla. Sisimmissään he eivät ole niin Venäjä-myönteisiä, Saudargas arvelee.