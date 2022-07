Näin Venäjä on selittänyt Käärmesaaren tappiotaan

Venäjän antamat lausunnot Käärmesaarelta vetäytymisestä ovat ristiriidassa todisteiden kanssa.

Ukraina voitti torstaina Mustallamerellä sijaitsevan Käärmesaaren takaisin itselleen, kun Venäjän joukot vetäytyivät saarelta.

Venäjän puolustusministeriö perusteli nopeasti vetäytymistä ”hyvän tahdon eleenä”. Lausunnon mukaan se haluaa näin osoittaa, että se ei ole esteenä YK:n hankkeelle järjestää Mustallemerelle humanitaarinen käytävä, jota pitkin kuljetetaan maataloustuotteita Ukrainasta.

Ministeriö ei myöntänyt, että vetäytymiseen olisi johtanut tosiasiassa Ukrainan 21. kesäkuuta käynnistetty tykistö- ja ohjuskeskitys.

Päinvastoin ministeriö väitti venäläisjoukkojen torjuneen kaikki drone- ja ohjushyökkäykset, kertoo Institute for the Study of War -ajatushautomo.

Ajatushautomon mukaan Kreml-mieliset sotabloggaajat sen sijaan puolustivat Venäjän vetäytymistä sillä, että joukkoja ja varusteita on priorisoitava Donbasin operaatioon. Putin kertoi valtion uutismedia Tassin haastattelussa torstaina, että Venäjän ”sotilaallisen erikoisoperaation” tavoitteena on yhä vapauttaa Donbas ukrainalaisilta.

Ukrainan armeija kertoi kohdistaneensa Käärmesaarelle ohjus- ja tykistöiskuja, joiden jälkeen venäläisjoukot poistuivat kahdella aluksella. Käärmesaaresta julkaistiin torstaina tuoreita satelliittikuvia, joissa näkyvät savuavat ajoneuvot ja rakenteet tukevat Ukrainan lausuntoa.

Ukrainan presidentin avustaja Andriy Jermak julkaisi torstaina Twitterissä päivityksen, jossa hän juhlii Venäjän vetäytymistä.

– Kaboom! Ei venäläisiä joukkoja enää Käärmesaarella. Asevoimamme tekivät mahtavaa työtä, Jermak kirjoitti.

Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kommentoi Käärmesaaren tilannetta öisessä puheessaan. Hän totesi Käärmesaaren olevan jälleen vapaa.

– Käärmesaari on strateginen piste, ja se muuttaa merkittävästi Mustanmeren tilannetta. Se ei vielä takaa turvallisuutta. Se ei myöskään takaa sitä, että vihollinen ei palaisi, mutta se rajoittaa miehittäjien toimintaa merkittävästi, Zelenskyi jatkoi.

Venäjän vetäytyminen Käärmesaarelta ei vielä lopeta merisaartoa, sillä Venäjän joukoilla on yhä pääsy maalla sijaitseviin laivantorjuntajärjestelmiin Krimillä ja Länsi-Hersonin alueella.