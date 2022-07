Kommentti: Dmitri Medvedev toi Ilja-poikansa yllättäen julkisuuteen – operaatio ”perintöprinssi” etenee

Dmitri Medvedevin poika Ilja Medvedev asteli vastikään näyttävästi Venäjän politiikan parrasvaloihin. Kovin kireäksi muuttuneella isällä lienee nyt yksi huoli vähempänä, kirjoittaa Arja Paananen.

Dmitri Medvdevin ja Svetlana Medvedevan Ilja-poika on nyt 26-vuotias. Hän liittyi vastikään juhlallisesti isänsä johtamaan Yhtenäinen Venäjä -puolueeseen.

Venäjälle ei riitä enää yksi Medvedevin perheen edustaja maan politiikan huipulla, vaan nyt heitä on siellä jo kaksi.

Ukraina-vihaa ja länsivihaa tihkuvilla sotakommenteillaan huomiota herättänyt ex-presidentti Dmitri Medvedev on tuonut julkisuuteen 26-vuotiaan Ilja-poikansa, josta hän näyttää kasvattavan nyt oman työnsä jatkajaa.

Isä-Medvedevin johtama Yhtenäinen Venäjä -puolue järjesti pari viikkoa sitten tiedotustilaisuuden, jonka teemana oli puolueen jäsenkirjan juhlallinen ojentaminen poika-Medvedeville.

Tavallisten venäläisten uteliaisuudenhalua tilaisuus tyydytti siinä mielessä, että moni sai nähdä nyt ensimmäistä kertaa, miltä näyttää Medvedevin ainoa poika aikuistuttuaan.

Jäsenkirjan ojensi puolueen sihteeristöön kuuluva Andrei Turtshak, 46, joka on itsekin jo toista sukupolvea Putinin luomassa Venäjän nykyisessä valtaeliitissä.

Hänen isänsä on näet Anatoli Turtshak, joka on Putinin nuoruusaikojen judokaveri. Nykyisin isä-Turtshak johtaa Pietarissa strategista sotateollisuusyritystä nimeltä Leninets.

Andrei Turtshak ilmoitti olevansa varma, että Ilja Medvedev houkuttelee jatkossa omalla esimerkillään puolueen riveihin paljon uusia nuorisojäseniä.

Poika-Medvedev saikin heti liudan luottamustehtäviä. Hän aikoo keskittyä muun muassa tuonninkorvausohjelman kehittämiseen, lasten urheilun ja harrastusurheilun edistämiseen, terveydenhuoltoon, yritystoiminnan tukemiseen sekä Venäjän tietotekniseen uudistamiseen.

– Pyrin käyttämään tietämystäni oikealla tavalla niillä alueilla, jotka ovat tärkeitä kansalle ja maalleni, Ilja Medvedev lausui kameroille.

Puolueeseen liittymistään Ilja selitti niin, että Yhtenäinen Venäjä ”ei ole hänelle vieras” muutenkaan, mutta ”nykyisessä tilanteessa” hän katsoo liittymisensä olevan välttämätöntä.

”Nykyisellä tilanteella” hän viittasi tietenkin niin kutsuttuun erikoisoperaatioon – eli hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan – ja Venäjän taisteluun koko länttä vastaan.

Aivan selväksi ei tullut, miksi jäsenkirjan luovuttamisesta piti järjestää näyttävä tiedotustilaisuus. Erään teorian mukaan se selittyisi sillä, että Kreml halusi kumota näin sitkeitä huhuja poika-Medvedevin väitetystä asumisesta Yhdysvalloissa.

Huhuille Ilja Medvedevin Yhdysvaltain-bisneksistä ei ole saatu vahvistusta. Selvästi Kremlillä oli kuitenkin juuri nyt jokin polttava tarve osoittaa kansalle, kuinka isänmaallinen poika Medvedevillä on.

Vai annettiinko Medvedevin perheelle edes mitään vaihtoehtoa? Pojan oli korkea aika astua esiin – tai palata kotiin Yhdysvalloista – sillä muuten hänestäkin olisi voinut tulla Putinin järjestelmässä ”kansallispetturi”.

Poika-Medvedevistä tiedetään vähän, vaikka Medvedev ei ole piilotellut häntä niin tarkasti kuin Putin omia tyttäriään.

Iljan kerrotaan valmistuneen moskovalaisesta Mgimo-huippuyliopistosta 2016 kansainvälisen oikeuden laitokselta. The Insider -lehden mukaan hän on tehnyt opintojensa jälkeen töitä Putinin lähipiiriin kuuluvien liikemiesten yrityksissä.

Toinen Iljan työnantajista on ollut Maksim Jusufov, joka on entisen energiaministerin ja öljy- sekä kaasuoligarkki Igor Jusufovin poika. Toinen työnantaja on ollut Alisher Usmanov, joka kuuluu maailman sadan rikkaimman ihmisen joukkoon. Molempia oligarkkiperheitä pidetään isä-Medvedevin tärkeimpinä ”sponsoreina” ja hänen ylellisen elämänsä takaajina.

” Medvedev ei yksinkertaisesti kuulosta uskottavalta, vaan hän kuulostaa murretulta.

Ilja Medvedevin ilmestyminen julkisuuteen selittänee osittain myös sitä, miksi isä-Medvedev on käynyt viime aikoina niin kovilla kierroksilla.

Kun Ukrainan sota alkoi, Medvedev oli turvallisuuskomitean varapuheenjohtajan ominaisuudessa ensimmäisten joukossa ehdottamassa Venäjälle kuoleman­rangaistuksen palauttamista.

Nykyisin kuluu tuskin päivääkään, ettei Medvedeviltä tulisi jotain hyökkäävää kommenttia. Tuoreimmat niistä koskevat Suomea ja Ruotsia, joiden Nato-jäsenyydestä Medvedev varoitti vääristelemällä talvisodan historiaa.

Lue lisää: Medvedev laukoi erikoisia kommentteja talvisodasta – ”Hän käänsi kaiken päälaelleen”

Sotakiihkoiset puheet eivät tunnu soveltuvan mitenkään yksiin Medvedevin aiemman pehmo-olemuksen kanssa.

Hän ei yksinkertaisesti kuulosta uskottavalta, vaan hän kuulostaa murretulta. Mieheltä, joka yrittää pelastaa oman nahkansa – ja kenties jopa kirjaimellisesti henkensä Kremlin yhä syvemmälle vereen uppoavassa sotalaivassa.

Nyt Medvedevillä on kuitenkin mitä ilmeisimmin yksi huoli vähempänä. Ilja-poika on hyväksytty virallisesti mukaan yhdeksi Kremlin valtakoneiston perintöprinssiehdokkaaksi.