John, 56, jää satavuotiaan sukutilansa "viimeiseksi mohikaaniksi” – vuosituhannen megakuivuus kurittaa Yhdysvaltojen lounaisosaa

Ilmastonmuutoksen kiihdyttämä megakuivuus tyhjentää Utahin vesivarannot ja ajaa maatalouden ahtaalle. Paikallinen farmari John Degiorgio sanoo, että luontoäiti iskee takaisin.

Utah, Yhdysvallat

Puuskainen tuuli puhaltaa silmät ja suun täyteen kuivaa maa-ainesta. On maaliskuu, ja kevätmyrsky on tuloillaan Kalliovuorten takaa. Majesteettisten vuorten korkeimmilla huipuilla on hento lumipeite. Liian hento.

Täällä Utahin osavaltiossa sijaitsevassa Weberin piirikunnassa lumi on jäänyt viime vuosina vähiin, samoin sateet.

Maitotilan pitäjä John Degiorgio, 56, muistelee, kuinka hänen ollessaan lapsi vuoret verhonnut lumipeite ylti maaliskuussa maantielle saakka.

Utahia, kuten koko Yhdysvaltojen lounaiskolkkaa eli myös Kaliforniaa, Texasia, Nevadaa ja Arizonaa, piinaa pahin kuivuuskausi yli tuhanteen vuoteen. Nyt kuivuutta on kestänyt yli kaksikymmentä vuotta putkeen. Ajanjaksoa kutsutaan megakuivuudeksi.

Tieteellisten raporttien mukaan pahin on vasta edessä. Ilmastonmuutos tekee alueesta entistä kuumemman ja kuivemman. University of California -yliopiston tutkimuksen mukaan vuodesta 2000 alkanut kuivuusjakso on pahempi kuin 1500-luvulla koettu. Kuivuuden ennustetaan jatkuvan ja vaikeuttavan entisestään elämää alueella.

John Degiorgio muistelee, kuinka hänen lapsuudessaan vuorten lumipeite ylsi maantielle asti.

Utah on jo lähtökohtaisesti Yhdysvaltojen toiseksi kuivin osavaltio heti naapurissa sijaitsevan Nevadan jälkeen.

Utahin osavaltioon rakennetut vesivarannot ovat viimeisten vuosien aikana tyhjentyneet huolestuttavasti. Esimerkiksi Utahin suurin vesialue Iso suolajärvi on kuivumassa kovaa vauhtia. Sen pinta-ala on pienentynyt 50 prosenttia.

Nyt ollaan pisteessä, jossa vesi ei enää riitä teollisuuden ja maatalouden tarpeisiin. Siksi osavaltiossa on otettu käyttöön tiukat rajoitukset vedenjakelussa.

Tämä on puskenut monet elantonsa puolesta jo valmiiksi taistelleet pientilafarmarit kuilun reunan yli.

Yli sata vuotta perhetilan historiaa katoaa siinä vaiheessa, kun John Degiorgio ei pysty enää hoitamaan farmia.

– Olen viimeinen mohikaani. Kun minä lopetan maatilan pidon, se on siinä.

John Degiorgio tyttärensä Magdalenan ja vaimonsa Patricen kanssa. Aviopari on ollut yhdessä neljäkymmentä vuotta.

John Degiorgion isovanhemmat saapuivat siirtolaisina Utahiin Italiasta. Isovanhemmat rakensivat historiallisen maatilan statuksen saaneen sukutilan vuonna 1908. Degiorgio kierrättää ympäri maatilaa, ja hän on selvästi ylpeä kertoessaan, että kaikki siellä on itse rakennettua.

Degiorgion 19-vuotias poika Kyle ei aio jatkaa sukufarmia.

– Se on surullista ja raskasta. Kun Kyle syntyi, ajattelin, että poikani tulee työskentelemään kanssani farmille ja ottaa jossain vaiheessa ohjat käsiinsä, hän sanoo.

– Mutta totuus on, että moni farmari ei halua lapsillensa elämää farmareina. Se on taloudellisesti tiukkaa. Minulla on ollut hyvä elämä, en vaihtaisi sitä mihinkään. Mutta uskon lasteni haluavan jotakin ihan muuta.

Kaksi perulaista kausityöntekijää ovat perhefarmin ainoat ulkopuoliset työntekijät.

Degiorgiolla on apuna kaksi Perusta tullutta kausityöläistä. Ilman heidän kaltaistansa erikoisviisumilla Latinalaisesta Amerikasta saapuvaa kausityövoimaa Yhdysvaltojen maatalous ei pyörisi.

– Amerikkalaiset eivät enää halua työskennellä farmeilla. Ilman näitä erikoisviisumilla työskentelevillä Yhdysvalloissa ei olisi vihannes- tai hedelmäsatoja. Ja sitä ei Yhdysvalloissa tajuta.

Maatilan pito on käynyt viimeisen parinkymmenen vuoden aikana koko ajan vaikeammaksi.

Degiorgiolla oli aiemmin kanoja, hevosia ja 350 lehmää. Vähitellen hän joutui luopumaan suuresta osasta eläimistä. Nyt jäljellä on 75 lehmää. Tällä tilalla lehmät lypsetään vielä käsin.

– Luontoäiti ei tarkoittanut, että lehmät lypsetään roboteilla, DeGiorgio sanoo.

– Vasikat ovat kuin omia lapsiani, John DeGiorgio sanoo.

Lisäksi tilalle kasvatetaan lehmien rehu.

Kuivuus ja Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston EPA:n sen myötä asettamat vesirajoitukset ovat iskeneet tähänkin farmiin kovalla kädellä. Viime vuonna sallittu vesimäärä puolitettiin. Sen jälkeen vesimäärää on leikattu vielä 30 prosentilla.

– Tämä kuivuus on vaikuttanut elämääni, se vaikuttaa toimeentulooni ja tuottavuuteen, Degiorgio sanoo.

Degiorgio on joutunut sopeutumaan tilanteeseen. Kuten moni viljelijä Utahissa, myös hän on alkanut suosia hernekasvi alfalfan eli sinimailasen viljelyä, sillä se ei vaadi yhtä paljon vettä kuin moni muu viljelykasvi.

Viime vuonna Degiorgion piti jättää 65 eekkeriä (noin 26 hehtaaria) maastansa viljelemättä.

– Minulla ei ollut riittävästi vettä. Tämä vuosi näyttää vielä pahemmalta.

Presidentti Joe Bidenin hallinto on yrittänyt ajaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Tavoitteiden toteutuminen otti takapakkia tuoreen korkeimman oikeuden päätöksen takia. Kesäkuun loppupuolella Yhdysvaltain korkein oikeus rajoitti maan ympäristönsuojeluviraston (EPA) kykyä torjua ilmastonmuutosta, kun se rajoitti EPA:n mahdollisuuksia säännellä voimalaitosten hiilipäästöjä.

Kun liittovaltiotasolla asiat eivät vaikuta etenevän, se on pakottanut osavaltiot ottamaan vastuun ilmastotoimista. Johtavana osavaltiona on demokraattijohtoinen, myös megakuivuudesta kärsivä Kalifornia, jossa on tehty jo pitkään töitä kuivuuden aiheuttamien uhkien eteen.

Utahissa sijaitsevan Lake Powellin veden pinta on laskenut ennätyksellisen alhaalle.

Ilmastonmuutos ei ole konservatiivisten republikaanien lempiaihe, ja Utahissa suurin osa väestöstä on konservatiiveja ja republikaaneja. Silti osavaltion poliitikot joutuvat tarttumaan aiheeseen, sillä ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat Utahissa jo nyt arkista todellisuutta.

Utahin osavaltion republikaanikuvernööri Spencer Cox on tehnyt lakiluonnoksen, jossa osavaltio käyttäisi 500 miljoonaa dollaria vesivararantojen suojelemiseen ja vesivarantojen infrastruktuurin kehittämiseen. Osa tarvittavista varoista tulisi liittovaltion koronapandemian aikana jakamista avustuksista osavaltioille.

Toisin kuin jotkut muut farmarit alueella, Degiorgio uskoo ilmastonmuutokseen.

– Oman uskomukseni mukaan se on luontoäidin tapa lähettää meille viesti, että me olemme kohdelleet luontoa väärin. Ja jos emme pian käännä kurssia, kaikki on lopussa.

Lehmien rehun viljelyyn ei riitä tarpeeksi vettä.

Degiorgio kertoo, että parikymmentä vuotta sitten alueella oli vielä 120 maitotilaa. Nyt niitä on enää kuusi jäljellä.

– Lähes kaikki perhefarmit ovat mennyttä. Elämäntapa farmarina on mennyttä.

Maanviljelykseen tarkoitettu maa on täällä, noin puolen tunnin matkan päästä osavaltion pääkaupungista Salt Lake Citystä, kutistunut lähes olemattomiin. Alueelle rakennetaan asutusta.

Täältä taloja ovat ostaneet varsinkin Pohjois-Kaliforniasta muuttaneet. Kuivuuden aiheuttamat jatkuvat metsäpalot Pohjois-Kaliforniassa ajavat ihmisiä etsimään uutta elinympäristöä Utahin puolelta, jossa myös asuinkustannukset ovat edullisemmat.

Paikallisten huolena on, miten käy talousveden eli juomaveden riittävyyden alueella, jonne vielä rakennetaan uutta asutusta vauhdilla. Suurin osa alueen vedestä tulee seitsemästä eri vesivarannosta, joiden pinta on laskenut ennätyksellisen alhaalle.

– Ihmiset eivät vielä ymmärrä tilanteen vakavuutta. He eivät ymmärrä, että me asumme autiomaassa. Tänne rakennetaan lisää taloja ja porataan syvempiä kaivoja. Tämä imee kaiken pohjaveden kuiviin, Degiorgio manaa.

DeGiorgiota kismittää, että farmareita ei arvosteta amerikkalaisessa yhteiskunnassa.

– Ainoa tapa, jolla asiat muuttuisivat farmareiden kannalta paremmiksi Yhdysvalloissa olisi, jos joku päivä ruoka uhkaisi loppua. Amerikkalaiset ajattelevat, että ruoka tulee supermarketin hyllyltä. He eivät ajattele, että ruoka tulee maatiloilta.

Ruokaturvallisuus, kuten toimitusketjut ja Yhdysvaltojen omavaraisuus ruuan suhteen, nousi keskusteluun koronapandemian aikana. Vuoden 2020 aikana kauppojen hyllyt tyhjenivät perustarvikkeista: ei ollut maitoa, voita tai leipää.

– Sillä hetkellä Amerikan maatalouden työntekijät saivat osakseen jonkin verran kunnioitusta. Sitä kesti ehkä vuoden. Kun asiat alkoivat palata takaisin normaaleiksi, ihmiset unohtivat asian.

Degiorgion koira oli saanut pentuja.

Työpäivä farmilla alkaa aamuviideltä lehmien lypsämisellä, eikä työ pääty kuin vasta iltamyöhällä. Keväästä syksyyn Degiorgio käyttää suuren osan ajasta viljelymaiden kasteluun.

Degiorgio sanoo, että jossakin vaiheessa ikä alkaa painaa ja hänen on hiljennettävä tahtia. Mutta hän aikoo jatkaa niin kauan kuin vain jaksaa.

– Tätä minut on luotu tekemään. Menestykseni elämässä määrittyy sen kautta, että jätän tämän farmin jälkeeni paremmassa kunnossa kuin mitä sen sain vanhemmiltani. Haluan jättää jälkeeni perinnön.

Tosin farmille ei ole jatkajaa, joten jossakin vaiheessa näidenkin maiden päälle rakennetaan todennäköisesti taloja. Mutta Degiorgio yrittää saada osan maastansa myytyä valtiolle suojelluksi maaksi.

– Sitä maata kukaan ei saa tuhota, koskaan. Aion jättää perinnökseni muutakin kuin hemmetin nimeni, Degiorgio sanoo painokkaasti.

– Jossain vaiheessa ihmiset heräävät siihen, että heillä täytyy olla ruokaa ja heillä täytyy olla vettä. Kaikki muu on lopulta merkityksetöntä.

Weberin piirikuntaan rakennetaan vauhdilla asutusta, mutta Degiorgio haluaa suojella osan maastaan.

Degiorgiolle sukufarmissa on kyse nimenomaan elämäntavasta, juurista, lähes uskonnollisesta kokemuksesta. Tunneyhteys omaan maahan on voimakas.

– En käy kirkossa, mutta työ, jota teen täällä farmilla, luo yhteyden Jumalaan siinä missä kirkossa käynti, katolilainen Degiorgio sanoo.

– Saan onnentunteen siitä, kun laitan sipulin siemenen maahan ja neljän kuukauden jälkeen siitä on kasvanut sipuli. Sen näkeminen tuo minulle tyydytyksen tunteen elämässä.