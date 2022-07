Tällaista on elämä eristäytyneen Kaliningradin rajalla – IS kävi niin lähellä, kuin virallisia reittejä pitkin voi päästä

Liettualais- ja venäläistalojen pihat ovat Vistytisissä alle 20 metrin päässä toisistaan.

Kaliningradin alue on tällä hetkellä tiukasti eristyksissä. Sekä ihmisten että tavaroiden liikkumista valvotaan tarkasti.

Henkselit nimikyltin päällä Dariaus ir Gireno -kadulla kertovat Länsi-Liettuassa sijaitsevan Vistytisin kaupungin alueen päättyneen.

Eikä muuta vaihtoehtoa oikein olekaan, sillä vain muutama metri kyltin jälkeen seuraa piikkilangalla päällystetty aita. Eteenpäin ei pääse.

Lue lisää: Tällaista on elää ”maailman vaarallisimmassa paikassa” – Suwalkin käytävässä asuvilla liettualaisilla on aito huoli

Aidan takana näkyy vain noin kymmenen metriä leveä rajavyöhyke ja rajan toisella puolella on niin ikään aita.

Siellä aidan takana on Venäjä. Tai paremmin sanottuna Kaliningradin erillisalue, joka kuuluu Venäjän federaatioon.

Vistytisin pikkukaupunki päättyy Venäjän rajaan. Oikealla näkyy rajaa lähinnä olevan omakotitalon pihaportti.

Lähin omakotitalo Dariano ir Gireno -kadulla sijaitsee alle kymmenen metrin päässä rajasta. Vastaavasti Venäjän puoleisen raja-aidan takana on niin ikään asuinrakennus.

Liettuan ja Venäjän välistä rajaa erottaa korkea aita, jonka harjalla on piikkilanka.

Ei tarvitsisi olla kummoinenkaan kivenheittäjä, kun Liettuan puolen talon pihasta pystyisi viskaamaan murikan venäläistalon pihamaalle. Tai päinvastoin. Pihamaiden välinen etäisyys on alle 20 metriä.

Tämän lähemmäksi rajaa ei voi virallisia teitä pitkin päästä. Virallisilla rajanylityspaikoilla tarkastuspisteet ovat paljon kauempana todellisesta rajasta.

Kun Dariano ir Gireno -kadulta poikkeaa Vistytis-järven rantaan, ensimmäiseltä laiturilta uimaan mennessä saa olla todella tarkkana, ettei pulikoi vahingossa Venäjän puolelle. Rajatolppa on vain 20 metrin päässä laiturin kärjestä, ehkä allekin.

Rajavyöhyke Vistytisissä on hyvin kapea.

Kaliningradin alueen puolella joukko nuoria neitoja on uimassa. Matkaa heihinkään ei ole kuin 40–50 metriä.

Heti rajan toisella puolella Vistytis-järven rannalla on venäläisten tutka-asema.

Dariano ir Gireno -katu on katkaistu raja-aidoilla vasta hiljan, sillä Vistytisin suuntaan tienposkessa on Lietuvos Respublika -kyltti sellaisessa paikassa, mihin ei henkilöautolla ole nykytilanteessa mitään mahdollisuutta päästä sen nähdäkseen.

Kybartaista on Kaliningradin kaupunkiin parin tunnin ajomatka.

Tasoristeyksen valot muuttuvat valkoisesta punaiseksi ja portit laskeutuvat alas reilut 20 kilometriä pohjoisempana Kybartain rajakaupungissa.

Venäjän valtiollisen rautatieyhtiön RZD:n veturit palaavat Kybartain ratapihalta takaisin Venäjän puolelle.

Pian ohi matelee Venäjän valtiollisen rautatieyhtiön RZD:n veturin vetämä tavarajuna. Juna tulee Kaliningradin alueen puolelta Tshernyshevskojen asemalta.

Juna pysähtyy Kybartain aseman ratapihalle liettualaisten tullimiesten ja rajavartijoiden tarkastettavaksi. Erään liettualaisen tullimiehen mukaan tavarajuna oli nyt poikkeuksellisen lyhyt, vain 40 vaunua. Pisimmissä junissa on ollut 60 vaunua.

Avovaunut ovat tyhjiä tai täynnä kontteja, tyhjiä todennäköisesti nekin. Yksi huoltokuljetus Kaliningradin alueelle on taas tehty.

Vastakkaiseen suuntaan lähtöä odottaa toinen tavarajuna. Niissä avovaunut ovat täynnä sepeliä, umpivaunujen ja konttien sisältöä voi vai arvailla.

Kaliningradiin lähtöä odotteleva tavarajuna Kybartain ratapihalla.

Kyydissä ei voi kuitenkaan olla EU-pakotelistassa mainittuja tavaroita, muutoin Liettuan tulli ei päästäisi junaa lähtemään kohti Tshernyshevskojea.

Liettuan tullin ja rajavartioston virkailijat kiersivät matkustajavaunut läpi ja tarkastivat Venäjän puolelle menevien matkustusasiakirjat.

Kybartain asemalla odottaa pääsyä Kaliningradin alueen puolelle myös matkustajajuna.

Se on tullut Moskovasta Valko-Venäjän pääkaupungin Minskin kautta ja on pysähtynyt asemalle matkustusasiakirjojen tarkastusta varten. Asemalaituri kuhisee tullimiehiä ja rajavartijoita. Ketään ei päästetä junasta ulos eikä ketään ulkopuolista junaan sisälle.

Liettualainen rajavartija varmistaa, ettei jalankulkusillan kautta kukaan yritä pujahtaa Kaliningradin alueelle suuntaavaan junaan.

Jopa asemapihan yli kulkevan jalankulkusillan molemmissa päissä on rajavartija estämästä sivullisten pääsyn rappusia pitkin asemalaiturille ja junaan.

Kaliningradin alue on tällä hetkellä tiukasti eristyksissä. Sekä ihmisten että tavaroiden liikkumista valvotaan tarkasti.

– Ennen venäläisiä oli paljon enemmän, mutta koronapandemia sulki rajat. Sen jälkeen heitä ei ole enää ollut, Kybartain Maxima-supermarketin parkkipaikalla mm. mansikoita, perunaa, kurkkua, tomaattia ja kirsikoita myynyt Algis sanoi.

– Aikaisemmin kello 12:een mennessä oli kaikki mennyt. Se oli oikea kultakaivos, Algis lisäsi.

Algisin myyntipisteellä kauppa kukoisti, vaikka nykyajat eivät ole hänen mukaansa mitään verrattuna niihin aikoihin, kun venäläisturisteja oli Kybartaissa solkenaan.

Voi vain kuvitella, millainen ryntäys aikaisemmin on ollut, sillä helteisenä keskiviikkoiltapäivänäkin Algisin myyntilaverille on lähes katkeamaton jono.

Koronapandemian jäljiltä Venäjän maahantulo- ja maastapoistumissäännöt ovat huomattavan tiukat.

Kun väki ei pääse itse hakemaan tavaroita, Kaliningradin alueen huolto ja tavarantoimitukset tapahtuvat joko lentokonein muualta Venäjältä tai laivoilla Pietarista. Tai sitten rekka- tai junakuljetuksin Liettuan kautta.

Venäjä on suuttunut erityisesti siitä, että Liettua alkoi 21. kesäkuuta alkaen kieltää EU:n pakotelistalla olevien tavaroiden ja tuotteiden kauttakulun maansa kautta.

Kielto koskee muun muassa hiiltä, terästuotteita, rakennustarvikkeita sekä korkean tason teknologiaa. Heinäkuun alusta alkaen kiellon piiriin tulee muun muassa alkoholi.

Venäjä on vaatinut ”vihamielisen käytöksen” lopettamista ja uhannut kostotoimin. Yksi uhkauksista kuului, että vastaus ei jää pelkästään diplomaattiselle tasolle ja että sillä on ”merkittävä vaikutus Liettuan väestöön”.

Millaista on tässä tilanteessa asua aivan Venäjän naapurissa, kun matkaa naapurin takapihalle on vain se kivenheitto?

Vistytisissä asuva Gediminas huokaa syvään ennen kuin vastaa.

– Toivon sydämeni pohjasta, että sota loppuisi, Gediminas sanoo.

Vistytis-järven äärellä istuvan Gediminasin takana näkyy Venäjän puoleinen ranta.

Hän asuu Dariaus ir Gireno -kadulla pikkuisen kauempana rajasta.

– On aivan karmeaa, mitä Ukrainassa tapahtuu. Vaikka tilanne on epämieluisa, en silti ole hirveän peloissani. Olen 59-vuotias mies, minulla on riittävästi elämänkokemusta, Gedimanas miettii.

– Putin on paha mies! Tiedän hänen retoriikkansa, koska seuraan uutisia. En silti tunne paljon jännitettä, sanoo puolestaan bussia Kybartain linja-autoasemalla odottanut Albina.

Algis huikkaa marjan- ja kasvismyynnin lomassa, että se, mitä maailmanmenossa juuri nyt tapahtuu, ei johda mihinkään hyvään.

Linja-autoasemalla bussia odottanut Albina piti Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia ”pahana miehenä”.

– Tuntuu, että Venäjä ei lopeta. Toivottavasti olen väärässä ja kaikki menee hyvin, mutta kukaan ei tiedä.

– Onhan se outoa, että yksi slaavikansa taistelee toista slaavikansaa vastaan. Koskaan aikaisemmin ei ole ollut näin. En silti ole kovin paljon huolissani. On nuorempien tehtävä huolehtia, koko ikänsä Kybartaissa aivan Kaliningradin alueen rajanaapurissa asunut Algis hymähti.