”Tämä tapahtuu, koska sinä et usko tätä” – Liettuan rajalla venäläisille rekkakuskeille näytetään sodan kauheudet

Rekkaparkin aita on vuorattu Ukrainan sodasta kertovilla valokuvilla ja iskulauseilla.

IS vieraili rekkaparkissa lähellä Kaliningradin rajaa.

Kaliningradin alueen rajanaapurina olevassa Kybartain pikkukaupungissa on valtava rekkaparkki. Juuri ennen kuin rekat pääsevät Liettuasta Venäjälle kuuluvalle Kaliningradin erillisalueelle, heidän täytyy pysähtyä rekkaparkkiin rekisteröimään rajanylitys. Muuten ei rajalle ole asiaa.

Liettualais­viranomaiset ovat käyttäneet tätä hyväkseen. Yksi rekkaparkin pitkä sivu – mahdollisimman näkyvällä paikalla – on vuorattu Ukrainan sodasta kertoville valokuvilla ja iskulauseilla.

Kuvissa on Venäjän ohjusiskujen karmaisevia tuhoja: palaneita ja pommitettuja asuntoja ja siviiliuhreja. Jokaisessa julisteessa on venäjäksi kirjoitettu teksti: ”Venäjä toteuttaa Ukrainassa kansanmurhaa. Tämä tapahtuu, koska sinä et usko tätä.”

Samanlaisia valokuvia ja iskulauseita oli esillä muun muassa Vilnan rautatieasemalla Kaliningradiin matkalla oleville junamatkustajille. Nyt kesäkuun lopussa ne oli rautatieasemalta jo poistettu.

Rekkaparkista raja-asemalle johtavan E28-tien yläpuolelle on Kybartain keskustassa vedetty myös keltasinisiä banderolleja, jossa on tekstinä Slava Ukraini.

Tässä on liettulaisviranomaisten viesti Kaliningradiin matkalla oleville venäläisille rekkakuskeille.

IS tapasi Kybartain rekkaparkissa valkovenäläisen Sergein, joka oli venäläisrekisterissä olevan rekkansa kanssa odottelemassa pääsyä Kaliningradin alueen puolelle.

Kaikki IS:n yrittämät venäläisrekkakuskit kieltäytyivät järjestelmällisesti haastatteluista.

Vuoroaan ylittää raja odotteli lähinnä venäläisrekkoja, mutta niiden määrä oli kaukana kiivaimmista ajoista.

Sergei ei halunnut kommentoida esillä olleita valokuvia ja iskulauseita sodan kauheuksista mitenkään. Sergei ei myöskään halunnut tulla valokuvatuksi.

– Jokainen meistä haluaa olla vain perheen kanssa ja kasvattaa lapsia, Vitebskin kaupungista kotoisin oleva Sergei sanoi.

Sergei sanoo ajaneensa rekkaa 40 vuotta. Ensin Valko-Venäjän ja Venäjän sisäisiä kuljetuksia, sitten 18 vuotta ristiin rastiin pitkin Eurooppaa ja viime ajat Liettuan halki Kaliningradin erillisalueelle.

Suomessakin Sergei on käynyt jokusen kerran, ajanut muun muassa metallia Kotkaan ja muualle suomalaisiin metalliteollisuusyrityksiin.

– Suomen ja Venäjän välinen raja toimii hyvin. Suomen tulli ja rajavartiosto ovat hyviä, paljon parempia kuin Liettuassa. Liettuan tulli on paljon hitaampi, jonot eivät liiku. Ihan kuin joku olisi käskenyt heitä hidastelemaan, Sergei pähkäili.

Julisteet ovat aitiopaikalla, kun rekat ajavat sisään rajanylityksen rekisteröintialueelle.

– Haluaisin ajaa tavaraa taas Suomeen. Siellä on ilo vierailla, Sergei hymyili.

Se ei ole kuitenkaan Sergeistä itsestään kiinni, sillä yritys päättää, mitä tavaraa Sergei ajaa ja minne.

Juuri ennen rajanylityspistettä oli nostettu Ukrainaa tukeva banderolli varsin näkyvälle paikalle.

Sergei sanoo, että sota ei ole vaikuttanut rekkakuskin ammattiin kovinkaan paljon.

– Jonot ovat rajoilla pidentyneet. Venäjälle on paljon vaikeampi kuljettaa tavaraa ja venäläisrekisterissä olevalla rekalla on paljon vaikeampi päästä Eurooppaan.