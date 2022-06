Venäläiset pakkautuivat Helsinkiin lähtevään bussiin Pietarissa

Valtioneuvosto kertoi aiemmin kesäkuussa, että rajoitusten poistumisen odotetaan lisäävän liikennettä itärajalla.

Latvialainen Ecolines on yksi kolmesta ulkomaalaisesta bussiyhtiöstä, jotka liikennöivät Pietari–Helsinki-väliä.

Suomen itäraja aukeaa yhä useammille venäläisille heinäkuussa, kun koronapandemiaan liittyvät rajatarkastuskäytännöt kuopataan.

Suomeen saapuvilta kolmansien maiden matkustajilta ei enää edellytetä rokotus- tai covid-19 -testitodistuksia eikä rajanylityspaikoilla tehdä koronatestejä.

Kesäkuun loppuun asti rajalla on täytynyt esittää todistus hyväksytystä koronarokotus­sarjasta, EU:n koronatodistus sairastetusta koronataudista tai näiden yhdistelmä. Vaatimukset eivät koskeneet Suomen kansalaisia.

Venäjän valtarokote Sputnik V ei ollut Euroopan komission hyväksyttyjen rokotteiden joukossa, joten sillä rokotetut eivät ole olleet oikeutettuja EU:n koronatodistuksen saamiseen.

Venäjän omat koronavirusrajoitukset ovat yhä voimassa Suomen-vastaisella rajalla. Maastapoistumisrajoitukset on otettu käyttöön keväällä 2020.

Venäjä päästää rajan yli Suomeen tällä hetkellä vain tiettyjä henkilöryhmiä. Rajanylitykselle on oltava perusteet. Syy voi olla kiinteistönomistus Suomessa, Suomessa asuvien sukulaisten vaatima hoiva tai esimerkiksi hautajaisiin osallistuminen. Suomeen pääsevät maateitse Venäjältä myös he, joilla on oleskelulupa, työpaikka tai opiskelupaikka Suomessa.

Väkeä pakkautui Ecolines-bussiyhtiön autoon torstaina Pietarissa.

Pietarin bussiasemalla riitti tungosta torstaina.

Rajanylitys maateitse helpottuu myös henkilöautolla kulkeville.

Venäläisen uutistoimisto Tassin kuvissa näkyy, kuinka Helsinkiin suuntaavaan bussiin pakkautui matkustajia torstaina Pietarissa. Aamulla kello 6-7 maissa lähti jopa kolme Helsinkiin suuntaavaa bussivuoroa. Ilmeisesti Suomeen suuntaaville vuoroille siis riittää kysyntää.

Nähtäväksi jää, miten bussivuorojen määrään vaikuttaa jatkossa Suomen maahantulorajoituksien päivittyminen.

EU:n ja Schengen-alueen ulkopuolelta saapuvilla matkustajilla pitää edelleen olla tavanomaiset matkustusasiakirjat eli passi ja tarvittaessa viisumi.

Suomen ja Venäjän välillä on kulkenut koronarajoitustenkin aikaan säännöllisen reittiliikenteen busseja, joista ovat vastanneet yksityiset bussiyritykset. Helsinki–Pietari-välillä liikennöivät yhtiöt Lux Express, Ecolines ja Sovavto.

Venäjältä ei voi matkustaa Suomeen lentämällä tai Allegro-junalla. Yhteydet peruttiin Venäjän aloittaman hyökkäyssodan seurauksena.

Pietarista lähti torstaiaamusta kolme eri vuoroa Helsinkiä kohden.

Keväällä 2020 käyttöön otetut maastapoistumis­rajoitukset ovat yhä voimassa Venäjän omalla Suomen-vastaisella maarajalla.

Lapin rajavartiosto tiedotti aiemmin torstaina, että Raja-Joosepin ja Sallan rajanylityspaikat aukeavat myös henkilöliikenteelle maanantaista perjantaihin klo 8.00–18.00 ja lauantaina sekä sunnuntaisin klo 9.00–17.00.