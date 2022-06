Näin Putin ja hänen luottomiehensä ajautuivat erilleen – ”Pyritään pelaamaan niin, ettei huono maine tartu Putiniin”

Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev on kokenut kovan pudotuksen presidenttiydestä nykyiseen virkaansa – ja pois Putinin ykkösmiehen paikalta.

Batman ja Robin. Pitkän linjan ystävykset. Presidentti ja hänen tärkein poliittinen apukätensä.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja nykyisen Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedevin välejä kuvailtiin vuosien ajan ennen kaikkea toverillisiksi. Miehet kertoivat myös itse ystävyydestään puolin ja toisin julkisuudessa.

Kunnes vuonna 2017 Medvedevin maine kärsi kovan kolauksen. Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi julkaisi Youtubessa paljastusvideon, joka käsitteli silloisen pääministerin miljardien dollarien arvoisia palatsimaisia asuntoja.

Videota on katsottu tähän päivään mennessä yli 45 miljoonaa kertaa.

Kansan epäsuosioon joutunut pääministeri erosi lopulta alkuvuodesta 2020 virastaan. Viimeistään silloin viilentyivät myös kaverusten välit – tai siltä se ainakin ulkopuolisten silmin on näyttänyt.

Presidentti Vladimir Putin keskusteli ensimmäisen varapääministerin tehtävässä aloittaneen Dmitri Medvedevin kanssa marraskuussa 2005.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila uskoo Medvedevin huonontuneen maineen olevan keskeisin syy sille, miksi Putin välttelee nykyään tämän kanssa liikkumista julkisesti.

– Se voi olla täysin julkisuuspeliä. Mitä kulissien takana tapahtuu, sitä emme voi tietää, Lassila sanoo.

– Julkisuudessa pyritään pelaamaan niin, ettei huono maine tartu Putiniin.

Toisaalta presidentillä on myös hyvä olla mokailevia alaisia, joiden niskaan vierittää vastuu, huomauttaa Lassila.

Jussi Lassila.

Huono maine on Venäjän kaltaisessa autoritäärisessä valtiossa jopa parempi vaihtoehto kuin liian hyvä julkisuuskuva. Toisen poliitikon suuri suosio on uhka Putinin asemalle.

– Jos näin pääsee käymään, on siinä vaiheessa entinen poliitikko.

Isossa kuvassa ei ole Lassilan mukaan kuitenkaan tapahtunut suurta muutosta: Medvedev on edelleen Putinin ”kuulas peluri” ja tälle ikuisen kiitollisuuden velassa.

– Uskon, että hän on edelleen Putinin luottomies, mutta tilanne voi olla muuttumassa.

Lassila huomauttaa Medvedevin kuitenkin esiintyvän yhä Putinille äärimmäisen uskollisena ja uskollisuus on näyttäytynyt arvona, jota Putin lähipiirissään arvostaa eniten.

Kiitollisuudenvelalla Lassila viittaa siihen, kuinka Medvedev kipusi urallaan korkealle pitkälti Putinin ansiosta.

Pietarista kotoisin olevat miehet ovat tunteneet toisensa jo pitkään työskennellessään molemmat kaupungin silloiselle pormestari Anatoli Sobtshakille 1990-luvun alussa.

Vuosituhannen taitteessa Putin kipusi Moskovaan pääministeriksi. Medvedev seurasi perässä ja hänet nimitettiin presidentin hallinnon apulaisjohtajaksi.

Vuonna 2008 Medvedev astui presidentin rooliin, kun Putin ei voinut lakisääteisistä syistä jatkaa enää kolmannelle presidenttikaudelle.

Presidenttinä Medvedev osoittautui huomattavasti Putinia eurooppalaisemmaksi ja länsimielisemmäksi, ja puhui demokratiasta Venäjän tienä. Hän myös pyrki purkamaan joitain Putinin aiemmin tekemiä päätöksiä.

Jatkokaudesta haaveileva Medvedev astui kuitenkin mukisematta syrjään heti, kun Putin vuonna 2012 päätti palata presidentin virkaan. Tämä on Lassilan mukaan selkeä osoitus juuri aiemmin mainitusta kiitollisuudenvelasta.

– Hän ei vastustanut lainkaan, mikä on merkki siitä, ettei hänellä ole omaa poliittista tahtoa.

Lassila näkee asian niin, että koska Medvedev nousi korkeaan asemaan juuri Putinin ansiosta, joutui hän samalla luopumaan omista poliittisista kunnianhimoistaan.

– Medvedev olisi voinut periaatteessa pidättää Putinin ollessaan presidentti, mutta ei sitä tehnyt. Jonkinlainen epävirallinen sopimus marssijärjestyksestä on varmasti ollut taustalla.

Medvedev ja Putin seurasivat voitonpäivän paraatia Moskovassa toukokuussa 2011.

Aiemmin jopa länsimieliseksi kuvattu Medvedev on antanut viime viikkojen aikana jyrkkiä lausuntoja Ukrainasta ja sitä tukevasta lännestä, joita vastaan Venäjä on asettunut.

Hän on puhunut muun muassa ”paskiaisista” ja ”friikeistä” sekä Ukrainan hävittämisestä maailmankartalta.

Lue lisää: Kommentti: Medvedev on kuin pieni lapsi, joka hakee isältään huomiota ja hyväksyntää

Lassila kuvaili Ilta-Sanomille aiemmin Medvedeviä ”sotahaukaksi”, joka yrittää osoittaa puheillaan, ettei ole länsimielinen. Vakuuttelu on kohdistettu ennen kaikkea Putinille, jolle Medvedev on turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajana vastuussa.

Taustalla on Lassilan mukaan ennen kaikkea Medvedevin pelko asemastaan ja varoistaan, mutta varmasti myös pyrkimys nostattaa poliittista asemaansa.

– Pudotus, jonka hän on kokenut presidentin asemasta nykyiseen tehtäväänsä, on ollut ankara. Ehkä viimeaikaisten puheiden taustalla on myös katkeruutta, Lassila pohtii.

Medvedev toimi presidenttikautensa jälkeen Venäjän pääministerinä vuoteen 2020 asti, jolloin silloinen hallitus erosi. Eron syyksi esitettiin suunniteltuja muutoksia Venäjän perustuslakiin, jotka myöhemmin toteutuivat.

Lassila uskoo lakimuutosten olleenkin suurin syy hallituksen eroamiselle, mutta arvelee, että myös pääministerin huono maine saattoi vaikuttaa roolien vaihtoon.

– Medvedev oli poikkeuksellisen epäsuosittu johtaja maassa, jossa yleensä kannatetaan kiltisti vallassa olevia.

Vaikka Medvedev todennäköisesti pyrkiikin nostattamaan suosiotaan Venäjän kansan keskuudessa, ei Lassila usko hänen ottavan sitä riskiä, että hän olisi Putinia suositumpi.

Siihen pääseminen voisi olla myös hankalaa mieheltä, jonka maine on jo aikoinaan murentunut.

– Myös Medvedevin liberaali maine on poliittinen taakka, josta voi olla vaikeaa päästä eroon.