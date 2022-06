Expressen: Nämä henkilöt pelkäävät päätyvänsä luovutetuiksi Ruotsista Turkille

Turkki vaatii luovutettavaksi toimittajia, kirjailijoita ja aktivisteja.

Turkki myöntyi puoltamaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä tiistaina. Aiemmin maa on viestittänyt, että sovun aikaansaamiseksi sekä Suomen että Ruotsin tulisi luovuttaa Turkille maan terroristeiksi epäilemiä henkilöitä. Aiheesta uutisoi ruotsalaislehti Expressen.

Turkkilaislehti Hürriyet julkaisi maanantaina, vain päivää ennen Naton huippukokouksen alkua, listan henkilöistä, jotka tulisi luovuttaa maalle sopuun pääsemiseksi. Listalle kuuluu lehden mukaan kaikkiaan 45 henkilöä, joiden joukossa on toimittajia, kirjailijoita ja aktivisteja. Heistä 33 on Ruotsista ja 12 Suomesta. Turkki liittää suuriman osan Ruotsissa olevista henkilöistä terrorismiin.

Useiden Hürriyetin julkaisemalla listalla olevien henkilöiden tapauksia on aikaisemmin käsitelty korkeimmassa oikeudessa, eikä luovutukselle ole ilmennyt oikeudellisia perusteita.

Yksi Ruotsilta luovutettavaksi pyydetyistä henkilöistä, jotka eivät vielä ole saaneet päätöstä tilanteestaan korkeimmalta oikeudelta, on Bülent Kenes. Hän on tunnettu journalisti ja väittelijä, joka on tehnyt pitkän uran Turkissa. Ruotsissa mies on asunut vuodesta 2016 lähtien. Nyt hän pelkää joutuvansa luovutetuksi Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganille.

Kenes itse ei yllättynyt nähtyään nimensä Turkin listalla. Hän uskoo Ruotsin lain suojaavan itseään mutta myös Turkin jatkavan Ruotsin painostamista.

– Prosessi ei ole vielä ohi. Erdogan käyttää tätä sopimusta hyväkseen saadakseen tahtonsa läpi, Kenes kertoi Expressenille.

Mitä tapahtuisi, jos mies luovutettaisiin Turkkiin?

– Minun kaltaiseni henkilö ei näkisi valoa enää koskaan. Turkissa ei ole riippumatonta oikeuslaitosta. Kaikki on Erdoganin hallinnassa, Kenes sanoi.

Kenesin lisäksi listalle on päätynyt kolmen lapsen äiti Derdiye Kül, jota Turkki syyttää terrorismista ja PKK:n aktiivijäsenenä toimimisesta. Lastensa ja aviomiehensä kanssa asuva nainen tuli Ruotsiin kuusi vuotta sitten.

Kül kumoaa syytökset koskien sitä, että hänellä olisi jotakin tekemistä PKK-sissien kanssa. Hän kuitenkin kertoo asuneensa sissien luona väliaikaisesti kotikylänsä pommituksen jälkeen.

– Pelkään todella paljon, että Ruotsi hyväksyy Turkin vaatimukset ja karkottaa minut. Silloin minut vangitaan loppuiäkseni ja minua kidutetaan, Kül sanoi.

Listalta löytyy myös 43-vuotias toimittaja Levent Kenez. Hän pakeni Ruotsiin vuonna 2016 sen jälkeen, kun hänet vangittiin Turkissa yhteyksistä vallankaappausyritykseen. Turkin hallitus sulki sanomalehti Meyadanin, jonka päätoimittajana Kenez työskenteli.

– Jos kritisoit hallitusta tai tuotat kriittistä journalismia, päädyt mustalle listalle. Joskus he kutsuvat sinua terroristiksi, joskus petturiksi, Kenez sanoi.

Turkki yritti saada Ruotsin luovuttamaan Kenezin itselleen vuonna 2020, mutta viime talvena korkein oikeus hylkäsi maan pyynnön sillä perusteella, ettei Kenezin toiminta sanomalehden päätoimittajana vastaa Ruotsin lain mukaista rikollisuutta.