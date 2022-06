NASAMS-järjestelmän myötä Ukraina saisi suojaa Venäjän murhaavaa ohjustulta vastaan.

Toistaiseksi vahvistamattomien tietojen mukaan Yhdysvallat on hankkimassa Ukrainalle suojaa, jota se nyt kipeästi kaipaa.

Venäjä on viime viikkoina iskenyt kovaa ja syvälle Ukrainan kaupunkeihin ja aiheuttanut laajaa tuhoa ja kauhua myös siviilikohteissa.

Iskut on tehty risteilyohjuksin, joita Ukrainan ilmapuolustus ei ole kyennyt tuhoamaan ilmassa.

Venäläinen risteilyohjus iskeytyi valvontakameran kuvassa Ukrainan Krementshukissa sijaitsevaan ostoskeskukseen maanantaina. Video samasta tilanteesta alla.

Tämä puute poistuisi sillä hetkellä, kun Ukraina saisi käyttöönsä norjalaisvalmisteisen keskimatkan NASAMS-ilmatorjuntajärjestelmän. Toimitusta on kerrottu suunniteltavan Yhdysvaltain ja Norjan yhteistyönä.

Presidentti Joe Bidenin turvallisuusneuvonantaja Jake Sullivan on sanonut Yhdysvaltain olevan valmistelemassa ilmatorjuntajärjestelmän toimitusta. Hän ei tosin vahvistanut, onko kyseessä juuri NASAMS.

Mikäli on, sen toimintaa Ukrainan suojana seurattaisiin poikkeuksellisella mielenkiinnolla myös Suomessa.

Esimerkiksi Helsingin ilmapuolustus hoidetaan samalla järjestelmällä. Suomessa siitä käytetään nimitystä ITO12.

Ukrainan ilmapuolustus on sinnitellyt Venäjää vastaan sodan alusta lähtien ja kyennyt aiheuttamaan hyökkääjälle tappioita. Venäjä ei ole saavuttanut ilmaherruutta Ukrainassa.

Ukrainan vanhat venäläisvalmisteiset Buk- ja S-300-ilmatorjuntajärjestelmät ovat kuitenkin riittämättömiä kaupunkien suojaukseen, ja niitä on myös tuhottu sodan aikana.

NASAMS olisi ensimmäinen merkittävä länsijärjestelmä, jolla olisi riittävä kantama ja tulinopeus haastamaan sekä venäläiset hävittäjäkoneet että suuri osa Venäjän laukaisemista risteilyohjuksista.

NASAMS tulee sanoista Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System, ja se on amerikkalaisen Raytheonin ja norjalaisen Kongsbergin yhteistuote.

Siitä on kolme eri kehitysversiota, joista Suomella on NASAMS-2. Sen on arveltu olevan todennäköisesti myös Ukrainalle hankittava versio.

Järjestelmä käyttää amerikkalaisia Aim-120 Amraam -ohjuksia, jotka tunnetaan paremmin amerikkalaisvalmisteisten hävittäjien aseistuksena.

Amraam-ohjukset kuuluvat muun muassa Hornet-hävittäjien aseistukseen.

Helsingin lisäksi järjestelmän ohjukset suojaavat esimerkiksi Yhdysvaltain pääkaupunkia Washingtonia, mikä kertoo maailman mahtavimman sotamahdin luottamuksesta järjestelmään.

Ukrainalaissotilaat pitäisi toimituksen jälkeen opettaa järjestelmän käyttöön, mikä veisi aikaa. Tutustumista ei kuitenkaan tarvitsisi aloittaa nollasta, sillä Ukraina on jo saanut järjestelmän käyttämiä tutkia aiemmin käyttöönsä lyhyen matkan Stinger-ilmatorjuntaohjusten myötä.

NASAMS-järjestelmän suojauskyky riippuisi paljon myös siitä, kuinka paljon niitä toimitettaisiin. Muutamalla ohjuslavetilla ei olisi merkitystä kuin yhden kohteen suojaamisessa, ja Ukraina saattaisi ottaa sen käyttöön etulinjan lähellä.

NASAMS-järjestelmän etu varsinkin Ukrainassa monen rintaman sodassa olisi sen nopeus ja suojaus.

Yksi NASAMS-patteri kykenee laukaisemaan kaikki 54 ohjustaan eri kohteisiin reilussa kymmenessä sekunnissa.

Sen kerrotaan toimivan myös ääntä nopeammin liikkuvia ohjuksia vastaan, tosin kaikkia Venäjän käytössä olevia aseita se ei todennäköisesti ehtisi pudottaa, sillä maalla on käytössään myös moninkertaisella äänennopeudella liikkuvia risteilyohjuksia.

NASAMS-järjestelmän vahvuutena pidetään mahdollisuutta sijoittaa yhden patterin käytössä olevat 6–8 tutkaa, komentoyksikkö sekä 9 laukaisualustaa hajalleen maastoon tai kaupunkialueelle.

Jos yksi yksikkö tuhoutuu, se ei vaikuta muiden toimintaan. Järjestelmää on paitsi vaikea havaita myös poistaa pelistä ilmaiskuilla.

Ohjusten kantama on noin 25 kilometriä ja maksimikorkeus noin 16 kilometriä. Nykyaikaisessa sodankäynnissä se ei aivan riitä, joten täydellistä suojaa se ei tarjoa Ukrainalle.

Vieläkin tehokkaampi olisi amerikkalainen Patriot-ilmatorjuntajärjestelmä. Se edustaisi aselajinsa ehdotonta huippua – ja maksaisi moninkertaisesti.

Siksi NASAMS-järjestelmää pidetään Ukrainalle todennäköisempänä. Siitä on kehitetty myös edistyksellisempi NASAMS-3-versio, joka olisi periaatteessa myös mahdollinen Ukrainalle.

NASAMS-2:n rajoitteet ovat tiedossa myös Suomessa, jossa Helsingin Sanomien mukaan selvitetään pidemmän kantaman järjestelmän hankkimista vuonna 2009 ostetun tilalle.

Venäjälle NASAMS tietäisi Ukrainassa kuitenkin versiosta riippumatta huomattavasti pahempia ongelmia ilmassa kuin tähän asti.

– Erittäin tehokas järjestelmä, etenkin Suomessa, missä yhteinen tilannekuva tukee järjestelmän käyttöä. Kantamaa saisi olla vähän enemmän, mutta jo sellaisenaan olisi merkittävä uhka hyökkääjälle Ukrainassa, kommentoi kenraalimajuri evp Pekka Toveri Twitterissä ensi tietoja NASAMSista.