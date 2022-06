Venäjä pettyi Turkin päätökseen päästää Suomi Natoon: ”Erdogan repesi – tämä oli odotettavissa”

Venäjän mediassa epäillään, että Yhdysvallat painosti Turkkia hyväksymään Suomen ja Ruotsin Nato-kutsun ja kulissien takana saatettiin sopia jopa jostain lisämyönnytyksistä Turkille.

Venäjän mediassa harmitellaan avoimesti tietoa siitä, että Turkki aikoo sallia Suomen ja Ruotsin jäsenyys­neuvottelujen alkamisen Natossa. Yleinen epäilys Venäjällä on, että Yhdysvallat pakotti tavalla tai toisella Turkin mielen muuttumaan.

Politiikantutkija Jevgeni Satanovski uskoo, että Turkin johtaja Recep Tayyip Erdogan oli jo alkujaan asettanut ylimitoitettuja vaatimuksia suostumisensa ehdoksi. Satanovskia siteeraavat Pietarin trollitehtaan yhteydessä toimivat mediat.

– Kaikki vaatimukset ovat ylimitoitettuja. Sehän on kauppaa. Jos neito haluaa mennä naimisiin, hän odottaa prinssiä saapuvaksi valkealla ratsullaan, ja että häntä rakastettaisiin ja tuotaisiin aamiainen sänkyyn ja että mies rakastaisi vielä anoppiakin. Mutta niin ei käy käytännössä koskaan. Ainakaan valkeaa hevosta ei tule, Satanovski kuvaili verraten Erdoganin esittämiä vaatimuksia naimakauppojen tekoon.

– Kun tytöt kasvavat, vaatimukset vähenevät. Miksi (Yhdysvaltain Joe) Bidenin olisi pitänyt toteuttaa Erdoganin vaatimukset? Hän on valmis vaikka odottamaan, ei hänellä ole kiire. Ja Turkkia on voitu myös painostaa, jotta se ottaisi Suomen ja Ruotsin mukaan, Satanovski selitti.

Suomen ja Ruotsin tekemää yhteisymmärrys­asiakirjaa Turkin kanssa kuvaillaan Venäjällä ”kompromissiksi paperilla”.

Expert.ru-sivuston mukaan on epäselvää, mitä myönnytyksiä Suomi ja Ruotsi joutuvat oikeasti toteuttamaan ja mitkä myönnytykset tehtiin vain paperilla Erdoganin kasvojen säilyttämiseksi. Sivuston mukaan tapahtunut selittyy kahdella mahdollisella seikalla.

– Joko Yhdysvallat onnistui painostamaan Turkkia ja pakotti Erdoganin suostumaan tällaisiin muotoiluihin, jotka auttavat häntä säilyttämään lyhyellä aikavälillä kasvonsa – tai sitten julkisuuteen annetun muistion lisäksi on olemassa vielä joitakin salaisia sopimuksia ja myönnytyksiä Washingtonin taholta, sivuston toimittaja Sergei Manukov epäilee.

Manukovin mukaan huomiota kiinnittää se, että yksikään Turkin vaatimuksista kurdeihin, terroristeihin tai asetoimituksiin liittyen ei mennyt sellaisenaan läpi.

– Kaiken lisäksi asiakirjassa ei ole mainittuna mitään rangaistusta Ruotsille ja Suomelle siitä, jos he rikkovat sen yksityiskohtia. Kaikesta päätellen suomalaiset ja ruotsalaiset voivat rikkoa itselleen ottamiaan velvollisuuksia (tai tulkita niitä miten haluavat) – ja turkkilaiset eivät voi tehdä mitään, sillä nythän nämä Pohjoismaat ovat jo menossa Natoon, Manukov analysoi.

Venäjän duumassa istuva kansanedustaja Oleg Morozov ei yllättynyt Erdoganin taipumisesta.

– Tämä oli odotettavissa. Oli selvää, että Turkin kysymys ratkaistaan. Oletettavasti Turkki sai omansa sekä poliittisesti että materiaalisessa mielessä, Morozov sanoi Sputkinin mukaan.

Regnum-sivuston kokoama katsaus Venäjän sosiaaliseen mediaan osoittaa, että suuri osa kommentoijista pitää Erdoganin taipumista niin ikään odotettuna. Venäläiseen tapaan on mahdotonta sanoa, ovatko Regnumin siteeraamat ihmiset aitoja kommentoijia, vai onko mukana myös trollitilien tuotoksia.

– Turkkilaiset ovat niin turkkilaisia. Tämä on heille tyypillistä repertuaaria. Heillä on ollut tämä politiikka jo satoja vuosia: he kasvattavat ensin hintaansa ja sitten he myyvät itsensä lännelle. Ei mikään yllätys, kommentoi Regnumin siteeraama Valerija M.

Juri P. ihmettelee, miksi Turkki ylipäätään järjesti moisen näytelmän.

– Heti oli selvää, että Turkki hyväksyy (Suomen ja Ruotsin) ennemmin tai myöhemmin. Se vain ihmetyttää, miksi tällainen pelleily piti järjestää.

Irina P. tiivisti tuntonsa Regnumin mukaan näin:

– Erdogan repesi. Minä osasin odottaa sitä, ei ihmetytä yhtään. Ihan samantekevää. Tärkeintä on, että Venäjällä on meidän armeijamme ja laivastomme! Voimaa ja vahvuutta!

Venäjän parlamentin ylähuoneessa istuva senaattori Andrei Klimov ilmoitti puolestaan, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden edistyminen ”ei tule parantamaan” maiden suhteita Moskovaan.

Klimovin mukaan Venäjä on kuitenkin niin voimakas sotilaspoliittinen suurvalta, että Suomen ja Ruotsin jäsenyydellä on Venäjälle vain vähän käytännön merkitystä.

– He haalivat itselleen ongelmia. Luulisi heitä hermostuttavan se vauhti, jolla heistä tulee kohteita, Klimov sanoi Moskovski Komsomoletsin mukaan.