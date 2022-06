DN: Ruotsin turvallisuus­poliisilla on lista ihmisistä, jotka voidaan karkottaa maasta PKK-yhteyksien takia

Lehden mukaan Säpon listalla on ”ainakin kymmenkunta” ihmistä, joilla on yhteyksiä PKK:hon.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpolla on lista ihmisistä, jotka voidaan karkottaa maasta kurdijärjestö PKK:n yhteyksien takia. Asiasta kertoo ruotsalainen Dagens Nyheter. Lehden mukaan Säpon listalla on ”ainakin kymmenkunta” ihmistä, joilla on yhteyksiä PKK:hon.

Turkki on aiemmin suhtautunut vastahakoisesti siihen, että Suomi ja Ruotsi liittyisivät sotilasliitto Natoon. Tiistaina kerrottiin, että Turkki tukee maiden Nato-jäsenyyttä. Turkin vastustelun aikana on keskusteltu muun muassa siitä, että Suomi ja Ruotsi eivät ole suostuneet luovuttamaan Turkille ihmisiä, joita Turkki pitää terroristeina.

Turvallisuuspoliisi ei ole vahvistanut DN:lle, montako ihmistä listalla on.

– Voimme sanoa, että meidän tehtävämme on estää ihmisiä, jotka ovat tai voivat tulevaisuudessa olla turvallisuusuhkia, oleskelemasta tai asettumasta maahan. Se tehdään voimassa olevien sääntöjen ja lakien pohjalta, Ruotsin turvallisuuspoliisin edustaja Karin Lutz sanoo.

– En osaa kuvitella, että ketään Ruotsin kansalaista karkotetaan. Mutta jos ei ole Ruotsin kansalainen, ei ole sitä samaa suojaa, jos on uhka kansalliselle turvallisuudelle, Ruotsin puolustuskorkeakoulun terrorismintutkija Magnus Ranstorp sanoo.

Myös Euroopan unioni, Suomi ja Ruotsi luokittelevat PKK:n terroristijärjestöksi.

– Kantamme PKK:hon on kristallinkirkas. Se on listattu EU:ssa terroristijärjestöksi ja se nähdään sellaisena myös Ruotsissa, Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson sanoi vieraillessaan Brysselissä Naton päämajassa maanantaina.

Anderssonin mukaan Ruotsin oikeusjärjestelmä käsittelee Turkin karkotuspyyntöön liittyviä kysymyksiä ripeästi ja huolellisesti eurooppalaisen karkotussopimuksen mukaan.

Turkki, Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat tiistaina yhteisymmärrysasiakirjan, jossa maat sitoutuvat antamaan toinen toisilleen täyden tuen kunkin maan turvallisuutta koskevia uhkia vastaan.

Presidentti Sauli Niinistö kertoi, ettei saavutettu sopu johda Suomen lainsäädännön muutoksiin. Lisäksi hän arvioi, että yleisesti ottaen terrorismin vastainen työ tulee tehostumaan. Niinistön mukaan yhteisymmärryspöytäkirjassa ei määritellä, kenet pitäisi Turkille luovuttaa, vaan todetaan, että on tärkeää noudattaa periaatteita, joita luovuttamisesta on Euroopan konventiossa sovittu.