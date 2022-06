Pekka Toveri kiinnittää huomiota siihen, että lento on tehty transponderit päällä. Hävittäjä voisi lentää myös jäämättä tutkaan.

Yhdysvaltalainen F-35-hävittäjä lensi Flightradar-lentoseurantasivuston mukaan Tshekistä Länsi-Romaniaan ja kierteli lähellä Mustaamerta ja Moldovan rajaa.

Kyiv Independentille kirjoittava ukrainalaistoimittaja Ilja Ponomarenko kommentoi tapausta Twitterissä ja jakoi kuvakaappauksen FlightRadarin sivulta.

– Hyvä Jumala, hän kirjoitti.

Hän jakoi kuvakaappauksen maanantai-iltapäivänä. Lento ei ole tallentunut Flightradarin arkistoon, mutta monet ovat jakaneet siitä kuvakaappauksia Twitterissä.

Kone kiersi Romanian rajalla, mistä on vain nelisenkymmentä kilometriä Ukrainan Käärmesaarelle, jonka Venäjä valloitti sodan alkumetreillä. Ukraina on toistuvasti iskenyt saarta ja sitä huoltavia venäläisaluksia vastaan.

Viime viikolla saaresta on käyty rajua taistelua, kun Ukraina on pommittanut sitä ilmasta ja maalta. Ukraina upotti sitä ennen suuren huoltoaluksen, joka oli matkalla saarelle.

Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri on nähnyt kuvakaappaukset lennon reitistä. Hän huomauttaa, että kone lensi selvästi transponderit päällä, kun se havaittiin FlightRadar-sivustolla.

Lentokone lähettää transpondereilla eli toisiotutkavastaimilla lennonjohdolle tai ilmavalvonnalle toisiotutkakoodia ja mahdollisia muita tietoja.

– Häivehävittäjät voivat mennä kyllä huomaamattakin. Selvästi on haluttu antaa signaalia, että tältä liittoumalta löytyy struktuuria suojaamaan kaikkia jäsenmaitansa. Yhdysvallat on käynyt kääntymässä, Toveri sanoo.

Pekka Toveri.

Romania on kuulunut Natoon vuodesta 2004.

Kyseessä on yhdysvaltalainen Lockheed Martin F-35 Lightning II -monitoimihäivehävittäjä.

F-35 on tehokas tiedusteluun, Toveri myös toteaa.

Hänen mukanansa on vaikea todeta, kuinka paljon Yhdysvallat on käyttänyt konetyyppiä Ukrainan lähistöllä.

– Ottaa tutkahälyttimet pois ja ei pistä transpondeja päälle, niin on aika mahdoton sanoa, missä se lentää.

Suomi päätti joulukuussa tilata vastaavanlaisia taistelukoneita ilmavoimien pääkäyttöisiksi hävittäjiksi. Hornetit poistuvat käytöstä vuodesta 2025 alkaen, ja ensimmäiset F-35-hävittäjät toimitetaan Lapin Lennostoon vuonna 2026.

F35-koneesta on olemassa kolme eri versiota. Suomi on tilannut ilmavoimille tarkoitettuja F-35-A-koneita, minkä lisäksi on olemassa pystysuoraan nousevia F-35-B-koneita ja merivoimien F-35-C-malleja.