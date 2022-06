Yhdysvaltain kongressin tutkintakomitea kutsui istunnon koolle vain 24 tunnin varoitusajalla.

Yhdysvaltain kongressin valtausta tutkiva komitea ilmoitti maanantaina pikahälytyksellä uudesta kuulemistilaisuudesta, joka järjestetään tiistai-iltana Suomen aikaa.

Komitea perusteli yllättävää ilmoitusta ”äskettäin saaduilla todisteilla”.

Tarkempia tietoja asiasta ei ole. Alun perin kuulemisten piti jatkua vasta heinäkuun puolella.

Amerikkalaismedian vahvistamattomien tietojen mukaan istunnossa kuultaisiin todistajana ainakin presidentti Donald Trumpin kansliapäällikön Mark Meadowsin entistä avustajaa Cassidy Hutchinsonia.

Komitea on kuullut häntä jo aiemmin suljettujen ovien takana. Hutchinsonia pidetään tärkeänä todistajana, koska Meadows on kieltäytynyt yhteistyöstä komitean kanssa, ja Hutchinson on antanut tietoja Trumpin yrityksestä kumota vaalitulos useissa osavaltioissa.

Viime viikolla tuli julki myös tieto uudesta videomateriaalista, jota Trumpista oli kuvattu Capitolin valtauksen aikaan.

Kongressin tutkintakomitea selvittää tammikuussa 2021 tapahtuneen kongressin valtauksen taustoja ja Trumpin ja tämän lähipiirin osallisuutta tapahtumiin.